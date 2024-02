El Sol de México en Bogotá: esta es la setlist y recomendaciones del Coliseo Medplus

Los colombianos tuvieron que esperar nueve años para volver a ver brillar a El Sol de México, quien se presentará este sábado y domingo en Bogotá, en el coliseo MedPlus, al occidente de la capital, sobre la calle 80, 1.5 km por Cota, después del Puente de Guadua. Con un aforo total de 30 mil espectadores entre las dos fechas, el show comenzará a las 8:00 p.m. de este sábado 17 y domingo 18 de febrero. Sin embargo, el Coliseo las puertas estarán abiertas desde las 5:00 pm y la logística oficial del evento recomienda llegar 4 horas de antes de que comience el espectáculo.

El gran artista mexicano ha sido reconocido como una de las leyendas de la música latinoamericana.



El artista regresó a los escenarios con este Tour en agosto de 2023 y desde entonces, las fechas de sus conciertos se han agotado desde su salida a la venta y se convirtió en el primer artista en la historia en agotar dos shows en el monumental estadio de Madrid, Santiago Bernabéu. Este año inició este tour mundial en Santo Domingo. En el marco de su gira internacional, Colombia se convierte en el noveno país que Luis Miguel visita este año a razón de su gira.

Setlist

Luis Miguel, reconocido por éxitos atemporales como "Ahora te puedes marchar", "Hasta que me olvides" y "La bikina", promete brindar dos noches inigualables llenas de emoción, romanticismo y la inconfundible pasión que caracteriza cada una de sus presentaciones en las que logró vender el total de las entradas dispuestas por el venue para presenciar el show del ‘Sol de México’.



Este es el repertorio del Sol de América durante sus presentaciones de 2024:



Parte 1:



Será que no me amas (cover The Jacksons).

Amor, amor, amor (cover Bing Crosby).

Suave.

Culpable o no.

Te necesito.

Hasta que me olvides.

Dame.



Parte 2:



Por debajo de la mesa /

No sé tú (cover Armando Manzanero)

Como yo te amé /

Solamente una vez /

Somos novios /

Todo y nada /

Nosotros.



Parte 3:



Sonríe (cover Charlie Chaplin) (Dueto con Michael Jackson).

Come Fly With Me (cover Sammy Cahn).

Un hombre busca una mujer /

Cuestión de piel /

Oro de ley (cover).

Fría como el viento /

Tengo todo excepto a ti /

Entrégate.



Parte 4:



La fiesta del mariachi (cover Mariachi Vargas de Tecalitlán).

La Bikina (cover Rubén Fuentes).

La media vuelta (cover José Alfredo Jiménez).



Parte 5:



No me puedes dejar así/

Palabra de honor/

La incondicional.

Te propongo esta noche.

Ahora te puedes marchar/

La chica del bikini azul/

Isabel/

Cuando calienta el sol.

El cantante sorprendió a los presentes al cerrar su concierto saltando. Foto: Instagram @luismiguel

Recomendaciones de movilidad

El Coliseo MedPlus tiene capacidad para hasta 22.000 personas. Foto: Coliseo MedPlus

El Coliseo Medplus ha dispuesto de ciertas recomendaciones para tener una gran experiencia de entrada y salida. Entre esas, ha organizado una serie de rutas de buses para los asistentes:

​

Las rutas y sus paradas son:

- Norte Calle 170

- Héroes

- Calle 100

- Pepe Sierra

- Portal Norte

- El Dorado

- Av. El Dorado

- Recinto Ferial

- El Tiempo – Maloka

- Portal El Dorado

Rutas de llegada

Los buses de servicios especiales saldrán desde tres puntos específicos: Bahía contigua al centro comercial Portal 80, y los nuevos puntos de Carulla Alhambra Cl.114a #45-78 y Maloka: Cra 68d #24A-51. Este plan incluirá un dispositivo en cuanto al personal que notifique cuando el cupo esté completo para que el embarque e inicio del trayecto sea de inmediato. Los buses llegarán dentro del Coliseo MedPlus. Rutas de retorno

Posterior al concierto, las rutas de los buses de servicios especiales volverán a activarse desde Coliseo MedPlus, hacia los diferentes puntos dentro de la ciudad en donde los usuarios, hasta las 1:00AM, podrán acceder a dos recorridos que contarán con las siguientes paradas: Este servicio tendrá un valor de $25.000 COP ida y vuelta y los usuarios interesados podrán adquirirlo a través de https://www.taquillalive.com o en el punto de venta de Taquilla Live en el portal 80. Se recomienda comprarlo con anticipación de manera virtual. Parqueaderos

El evento contará con un total de 4.000 parqueaderos, 700 junto al Coliseo MedPlus que podrán usar las personas que van para cota, Chía o para el occidente y 1.500 pasando la vía principal que podrán usar las personas que van para Bogotá y a los cuales podrá acceder por el puente peatonal. Se recomienda separar su cupo a través de https://www.taquillalive.com o pagar en efectivo en el lugar, teniendo presente que está sujeto a disponibilidad. Casilleros

El escenario contará con un casillero disponible para ubicar sus objetos personales. El valor unitario es de $20.000. Alimentos

Podrá encontrar puntos de comida y bebidas. Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas. En todas las localidades se podrán comprar bebidas alcohólicas. Emergencias

El escenario contará con todas las medidas y puntos de salud necesarios en caso de eventualidades. El equipo estará preparado para realizar una valoración inicial, atención inmediata y traslado a un centro de salud en caso de que la emergencia lo requiera.

Para tener en cuenta

- Después de verificada la boleta no es posible salir y volver a ingresar.

- Mujeres en visible estado de embarazo ingresan bajo su propia responsabilidad (previo a ingreso se debe firmar un consentimiento informado).

- No está permitido pararse sobre las sillas.

- No se permite el ingreso de comidas y bebidas.

- No se permite el ingreso de encendedores o fósforos.

- No se permite el ingreso de armas u objetos cortopunzantes.

- No está permitido el ingreso de cámaras profesionales, semi profesionales o

drones.

- No se permite fumar o consumir sustancias psicoactivas.

- Las boletas falsas serán retenidas y destruidas por parte del equipo de

seguridad, y no se permitirá el ingreso al portador.

