Ya había ocurrido con Juanes. Ahora le pasa a Luis Fonsi. Al saber de su show en Venezuela, Diosdado Cabello -el segundo de chavismo- salió en su espacio televisivo a tildarlo de inmoral por su intención de visitar su país para presentarse después de declaraciones del artista, hechas en el pasado, pero que el dirigente parece tener bien anotadas.

En consecuencia, el puertorriqueño pospuso su concierto en Venezuela que había sido anunciado para el 28 de octubre. Actualmente, el cantante de Despacito se encuentra presentando Luis Fonsi La Noche Perfecta Tour 2022 y esperaba presentarlo en el Poliedro de Caracas.



Las fuertes palabras de Cabello se dieron al darse a conocer la fecha pactada. En el espacio de su programa Con el mazo dando, Cabello leyó el anuncio del regreso del cantante a su país.Entonces recordó que alguna vez el artista había dicho: "Maduro intentó usar Despacito y lo frené: Es un dictador".

Acto seguido, el líder chavista afirmó: "Él (Fonsi) puede venir -dijo en su programa titulado Con el mazo dando-, en Venezuela no tenemos estos rollos, pero jamás y nunca se le podrá quitar que es un inmoral. Esta gente cobraba por decir lo que decía. ¿Por qué ahora, con su cara muy lavada, vienen a cantar a Venezuela".



Y de paso, les pidió a los funcionarios del chavismo que no asistieran al show en Caracas. "Yo no voy para esos conciertos, pero voy a tener patriotas cooperantes en la zona VIP. Si este tipo habló mal de Venezuela, pidió invasión a Venezuela, ni un solo funcionario debería estar ahí", afirmó. Y continuó refiriendose así a Fonsi: "¿De dónde es él? ¿De Puerto Rico? Eso es un cachorrito del imperio ahí al lado".

Olga Tañón tampoco se salvó del ajuste de cuentas verbal de Cabello: "Olga Tañón también dijo que ella no venía para Venezuela ni prendida en candela, porque aquí había una dictadura y se fueron allá, en la batalla de los puentes a dar un concierto. Son unos inmorales".

El colombiano Juanes, figura principal en los conciertos que se hicieron en la frontera colombo-venezolana, fue el primer artista en suspender sus presentaciones en Venezuela, por el mismo motivo.

