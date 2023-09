En enero de 2017, Luis Fonsi lanzaba una canción que rompería todos los récords posibles.



Despacito se convirtió en un éxito que nadie podría haber predicho. Llegó a los primeros puestos en 47 países, incluyendo los de habla inglesa como Reino Unido y Estados Unidos. En este último país se convirtió en la primera canción en español en encabezar la lista de los Billboard Hot 100 desde Macarena, de Los del Río, españoles, en 1996.



También se convirtió en la primera canción latina en recibir una Certificación de Diamante por parte de la Recording Industry Association of America (RIAA).

El videoclip que acompañó el tema fue el video de YouTube más visto de todos los tiempos, desde agosto de 2017 hasta noviembre de 2020, y se convirtió en el primer video del reconocido sitio web en alcanzar los hitos de cinco, seis, siete y ocho mil millones de visitas.

Fonsi también participó en la toma de posesión del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, interpretando la famosa canción en el especial Celebrating America.



Pero el mundo, que no había empezado con Despacito, tampoco se terminó ahí y Luis Fonsi no ha parado de sacar éxitos.



Su próximo álbum, que aún no tiene fecha de estreno, se titula El viaje y el segundo sencillo Pasa la página 'Panamá' va rumbo a convertirse en un éxito a solo días de haber sido lanzada. En exclusiva para Colombia, conversamos con el artista boricua.

¿Cómo sabe usted en qué momento dejar de insistir y, realmente, pasar la página?

Yo no soy experto en el tema (risas). Muchas veces cuando uno se dedica a escribir canciones de amor, la gente pide consejos y yo digo: ‘Yo no sé, a mí no me miren, yo solo escribo las canciones’. Yo me baso en lo que he vivido y en lo que veo a mi alrededor, en lo que he aprendido y en los errores que he cometido. Y basado en eso uno escribe. Y le pone melodía a la vida.

No se desvíe del tema. ¿Le cuesta pasar la página?

Pues, yo no soy experto pasando páginas. Estoy seguro de que en algún momento alguien me ha dicho, ‘¡Oye, Fonsi, pasa la página!’, y sí, para qué mentir, soy culpable, estoy segurísimo de eso. Pero la canción, justamente, habla de eso. Habla de cerrar ciclos y lo difícil e importante que es hacerlo. Superar y olvidar y perdonar.

¿Solo en el amor?

¡No! Es pasar la página en muchos aspectos y es mi filosofía, especialmente en estos últimos años. Seguramente tiene que ver con el hecho de que estoy viviendo un momento muy bueno a nivel personal, un momento de mucha paz, de mucho amor. Un momento maravilloso con mi familia y quizás eso tiene mucho que ver. Hoy mi filosofía de vida es que no hay tiempo que perder. Para ser feliz, hay que perder el miedo de tomar decisiones que nos llevan a hacia felicidad. Hay que perderle el miedo al miedo. Esa es hoy mi humilde filosofía de vida.



Está cumpliendo 25 años de carrera. ¿Qué le pasa cuando mira hacia atrás?

Hay mucha reflexión. Pienso en ese número y me pongo a recordar y revivir momentos que de repente se van olvidando por el camino. A veces no tenemos tiempo de parar y pensar en lo que pasó, porque vivimos a una velocidad tremenda y nunca podemos descansar.Pero estos 25 años me han obligado a abrir el álbum de fotos, a pensar en los viajes, los conciertos, los encuentros con la gente, a leer reportajes viejos a mirar videos de hace años…

¿Y qué le pasa cuando ve entrevistas viejas, videos viejos o lee reportajes viejos?

¡Es horrible mirarme a mí y escucharme a mí! Es como ver una foto vieja de la escuela, ver el anuario y decir: “¡Dios mío! ¿Qué tenía puesto? ¿Por qué me peinaba de esa manera?” (risas). Pero ya hablando un poquito más en serio, es bonito. Es bonito mirar hacia atrás y ver todo el camino que se ha recorrido y todo lo que he vivido. Comencé mi carrera muy joven y he crecido en los años más importantes de mi vida haciendo esto. Entonces, a veces caigo en cuenta de que llevo 25 años y todavía no me he vuelto loco, y todavía me lo estoy disfrutando de la misma manera que me lo disfruté el primer día que salí a hacer promoción con el primer disco debajo del brazo. Y eso es un privilegio.

¿Usted es consciente de que, en gran parte, lo que está pasando hoy en la música latina y el recibimiento que hay hacia los músicos latinos tiene que ver con lo que pasó con 'Despacito'? ¿Usted se ha sentado a pensar que fue usted uno de los que abrió ese camino?

Yo nunca me voy a sentar a pensar que gracias a esa canción abrí un camino. ¿Me entiendes? No me puedo tomar ese crédito. Jamás en la vida. Pero sí reconozco que fui parte de un momento muy clave, muy importante para la exportación de la música latina en el mundo entero. Existen figuras importantísimas que han luchado por la globalización de la música latina. Artistas como José Feliciano, Gloria Estefan, Ricky Martin, Shakira, Jon Secada, Julio Iglesias. Todos estos artistas que vinieron antes de mí. Artistas que yo veía y escuchaba cómo mis amigos estadounidenses hablaban de ellos. Y a mí me llenaba de mucho orgullo.

Sí, ellos abrieron camino, pero hay un antes y un después de 'Despacito'.

A lo que voy es que en esta nueva era pudimos lograrlo, y digo pudimos, porque no soy el único, gracias a todos ellos. Hubo mucha gente involucrada en esa canción, como Daddy Yankee, Justin Bieber. Y sí, pudimos ser parte de algo histórico y algo que cambió la música latina a nivel mundial, especialmente en tierras muy, muy lejanas. Llegar a China, a Australia, a Japón y escuchar a la gente cantando en español es un privilegio.



¿Cómo es volver a hacer música después de algo extraordinario como 'Despacito'? ¿Queda un fantasma detrás?

Sí, pero es un fantasma hermoso. Es bonito que la gente te recuerde por algo tan lindo. Malo sería que te recuerden por un momento difícil. Un momento malo. Un momento duro. Es lindo que lo recuerden a uno por un momento histórico en la música mundial.

Y cuando hace una canción como 'Pasa la página', ¿está pensando en emular ese éxito o piensa que ya es otra etapa de su vida?

Sé que nada es imposible, pero nadie está tratando de emular eso. Ya pasé página. Literalmente. Despacito es una canción que siempre celebro, que canto todos los días y que cantaré por el resto de mi vida. Así que todo bien. Pero a la hora de lanzar una nueva canción o lanzar un nuevo disco, uno no puede compararlo. Jamás puedo comparar un lanzamiento con una de las canciones más escuchadas, más vendidas en el mundo; porque si no, me voy a frustrar.

De todos modos, el éxito no solo se trata de discos vendidos…

¡Exacto! No todo se trata de números ni de récords. Yo creo que también hay un momento donde uno dice, quiero hacer esto porque me gusta y quiero hacer esto porque es lo que siento hoy en día. Inclusive, te digo más, hay algunas canciones que sé que no son tan comerciales, sé que no van a llegar a los primeros puestos, pero siento que para mí es importante lanzarlas. Porque yo canto balada, canto temas rítmicos, canto diferentes géneros. Y la música, al final del camino, tiene que ser arte y no puros números.

ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO

@Uschilevy