El puertorriqueño Luis Fonsi, autor del éxito Despacito, acaba de lanzar su más reciente álbum, Ley de gravedad, en el que cuenta con colaboraciones de músicos colombianos: Cali y el Dandee, Yatra.

Me llamó la atención que nombrada el álbum: 'Ley de gravedad'...

Yo siempre soy de los que dice que si las cosas tienen que pasar, van a pasar. Uno puede luchar y prepararse y planificar todo, pero al final del camino el que está allá arriba es el que decide y la vida decide por nosotros. De ahí sacamos muchas frases: “si está pa’ ti está pa’ ti” y de ahí nace la canción. Es de no batallar con la gravedad. Y se pone desde un punto de vista romántico. Si este amor es lo que pensamos que es, vamos a estar bien, no hay que batallar, vamos a estar juntos. Y ¿qué es la ley de gravedad? No es que un objeto se cae, es una atracción. La masa más grande atrae a la masa más pequeña. Y es eso. Es esa conexión que yo quiero que haya a través de mis canciones. Yo siempre digo que tiene que haber un hilito. Cuando estoy en programas de la Voz y cosas así, y hablo con jóvenes intérpretes siempre les digo que traten de generar un hilo invisible con cada persona del público a tu corazón, a tu alma, para conectar. Que no le estés cantando al aire sino que le estés cantando a todos. Es esa ley de atracción que todos buscamos en la vida, y que yo busco a través de mis canciones.



¿Difícil poner el título?

‘Ley de gravedad’ es el álbum 10 del artista. Cuenta con 16 canciones y ya está a la venta. Foto: universal

Sí, te digo. El nombre del disco es un lío. A mí me cuesta porque hay canciones en este disco que nacieron hace tres años y otras, hace tres meses. Unas que son cantadas con una guitarra y muy románticas y hay canciones que son una fiesta. Musicalmente hablando es un álbum muy amplio. Y ¿cómo uno resume todo eso en un título? Es difícil. Pero cuando hice este tema de La ley de gravedad, me pareció una frase con mucha profundidad y mucho significado.

Para escribir canciones románticas, ¿uno tiene que estar muy entusado o muy enamorado?

(Risas) Eso ayuda. Especialmente cuando uno está dolido. Pero no es mi caso ahora mismo, gracias a Dios. Mi vida personal está más estable que nunca. Estoy felizmente casado, completamente enamorado de mi esposa, completamente enamorado de mis dos hijos. Tengo muchísima estabilidad en mi vida personal. Mi rol de compositor es contar la historia de otros, no tanto la mía. Que igual siempre va a tener algo personal, siempre va a atravesar un capítulo de mi vida: A mí me han dejado, he vivido momentos difíciles en el amor, yo he cometido errores, he estado entusado. Y todo eso uno lo guarda en el bolsillo para sacarlo a la hora de componer. Pero trato de hablar no tanto sobre mí, yo lo que pienso más es en cómo la letra va a sonar en la boca, en las voces, en los corazones de los que me están escuchando.

De todas las canciones del álbum, ¿cuál le aconsejaría a alguien que se la dedique a su pareja? ¿Por ejemplo, cuál le dedicó a su esposa?

Yo le dedico todo a mi esposa (risas). Yo creo que Girasoles es una canción bastante potente al nivel de composición. Es una historia muy específica. No lo he pensado mucho. Pero las hay. Nuestra balada es un tema perfecto para dedicar. Hay mucho romance en este disco. Hay temas que inclusive aunque tengan un poco de ritmo, nacen de un punto de vista romántico. Por ejemplo, la canción que lancé a comienzos de este año, Vacación, con Manuel Turizo, es un tema que tiene un poquitito de reguetón, pop, sabrosura. Claro, está hecho con un vocabulario divertido, es fiesta, pero lo que quiero decir es que “tú logras eso en mí, y nadie más”. Todo tiene esa pizca romántica.



El nuevo álbum tiene varias colaboraciones con varios colombianos: Yatra, Cali y el Dandee, ¿por qué tantos colombianos?

Están en todo lado los colombianos (risas). Mira, primero comienzo diciendo que la aportación musical que sale de Colombia es brutal. No solo en los artistas sino en la composición, en la producción, en los fotógrafos, en los directores de video. Ha habido un movimiento increíble, pero ahora se siente más que nunca. Y es superfuerte. No solo en el género urbano, es en todos los aspectos. Hablas de Cali y el Dandee, con quienes hicimos el tema de Ley de gravedad, y para colmo, con otro colombiano más que se llama Camilo. Que no le va nada mal (risas). Es un gran amigo y gran artista. Hay mucha presencia colombiana. Alejandro Rengifo y Mauricio Rengifo (Cali y el Dandee) son los productores del disco y coautores de todas las canciones. Hemos armado un equipo. Son dos genios. Con Yatra que es mi brother. Qué viva la música latina, qué viva Colombia y ojalá pueda seguir trabajando con gente que aportan cosas muy importantes en mi música.

¿Cuándo vuelve a Colombia?

En mayo 27 y 28 comienzan los primeros dos shows, vamos a recorrer toda Latinoamérica. Las próximas semanas se van a estar anunciando las fechas de la gira y por ahí ya vi algunas fechas en Colombia que están a punto de ser confirmadas.



Hace poco publicó una foto en Instagram en la que dice que usted escribe sus canciones en la cama, ¿cómo es ese proceso?

Yo me imagino que debe haber una razón científica. Siempre he querido preguntarle a la gente que sabe de esas cosas ¿por qué algunas personas, como yo, tienen más creatividad en la mañana? Mi filosofía tiene mucho que ver con los sueños, con que comienza el día y uno todavía está relajado con la mente limpia, no has agarrado el teléfono. En ese momento en la mañana, cuando uno tiene el paladar limpio todavía, nacen ideas importantes. Muchas de mis canciones más importantes han nacido en ese momento, en esos 20 minutos en los que uno abre los ojos y me levanto con una melodía, una frase o algo, agarro la guitarra y lo que tenga, casi siempre mi celular y grabo ideas en el voicenote. Ahí se quedan esas ideas hasta que llego al estudio y agarro eso y las empezamos a trabajar. Las uso como una inspiración, como una referencia.

Ya ha logrado grandes cosas para su música y en general para la música latina, ¿cuál es su sueño?

Yo creo que mi meta no es tan: quiero vender tantos discos. No. Mi meta es: quiero seguir disfrutando. Llevo 23 años desde que lancé mi primer disco, acabo de lanzar mi disco número diez. He podido crecer, evolucionar con mi público, he tenido hits, canciones número uno durante cuatro décadas. Mi primero número uno fue en el 99. He podido estar presente en un mar de canciones y grandes artistas. ¿Qué quiero hacer? Quiero disfrutar. Ya sé lo que es ganarse un Grammy, sé lo que es tener un hit global, sé lo que es llenar un estadio, he vivido momentos que nadie me los puede quitar. Pero al final del día, el premio más grande es llegar a mi casa, abrazar a mi familia, y acostarme y levantarme con una sonrisa. Y es muy cliché lo que estoy diciendo, pero es la verdad. No necesito más, no necesito un premio más. Ojo, que si me lo dan, yo feliz de la vida (risas). Pero lo que digo es que no lo necesito para ser feliz. Lo que necesito es seguir haciendo música porque es lo que amo. Lo que canto es lo que siento.





SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

@SIMONGRMA

