“It’s okay to eat fish, cause they don’t have feelings”, fue lo que sonó durante la transmisión de ‘Like a Version’, un programa semanal de la estación de radio Triple J, el 18 de diciembre de 2022. Con un cuarteto de cuerdas, sintetizador y piano, los integrantes de la banda australiana Rüfüs Du Sol interpretaron a su modo la canción ‘Something in the Way’, escrita por Kurt Cobain, el fallecido líder de la agrupación estadounidense Nirvana.

“Durante esa transmisión interpretamos canciones diferentes, pero esa fue con la que más nos sentimos conectados. En un inicio no teníamos planeado darle esos sonidos de electrónica, pero en el proceso, que además fue divertido, se sintió natural”, relató para una entrevista con EL TIEMPO James Hunt, integrante de la banda.



Luego de haberse presentado en el Festival Estéreo Picnic del 2019, el grupo de ‘indie dance’ Rüfüs Du Sol volvió a Colombia. El 21 de abril, comenzaron su gira en el Diamante de Baseball en Medellín y luego continuarán con otras dos fechas (este 22 de yl 23 de abril) en el Centro de Eventos de la Autopista Norte en Bogotá. Durante la gira, recorrerán algunos países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.



Los tres integrantes (Tyrone Linqvist, Jon George y James Hunt) hablaron con EL TIEMPO sobre su música, la gira y expectativas de las tres fechas que tienen en Colombia.



¿Cómo se sienten por regresar a Colombia?

Estamos muy emocionados de volver. Hemos estado en Medellín los últimos días, ensayando, recorriendo la ciudad y probando la comida. Todas las personas han sido increíblemente cálidas y acogedoras. Cuando vinimos al Estéreo Picnic, recuerdo lo enérgico que estaba el público a pesar de que era la primera vez que tocábamos acá. Nos sorprendió mucho haber vendido tan rápidamente todas las boletas para el evento de Bogotá el sábado.

Ustedes comenzaron hace aproximadamente 12 años, ¿de qué forma creen que su ritmo y las canciones que componen han evolucionado?

Somos tres individuos que hemos cambiado desde el inicio de nuestra carrera hace doce años hasta la gira que estamos realizando actualmente. Al principio tuvimos éxito en Australia, luego en Estados Unidos y ahora en Latinoamérica. Eso es muy emocionante para nosotros. En los últimos tres años, el cambio principal ha sido el cuidado personal: encontrar un equilibrio entre el trabajo y el tiempo libre. Además, cuando componemos canciones, estamos influenciados por lo que estamos escuchando en ese momento y también los lugares en los que escribimos como Joshua Tree, Rose Avenue en Los Ángeles, Berlín y la costa de Australia. Estos lugares, lo que escuchamos y lo que comemos influyen en nuestros sonidos.



El año pasado se ganaron un Grammy en la categoría de ‘mejor grabación dance/electrónica’ por la canción ‘Alive’, ¿cómo se sintieron cuando mencionaron a Rüfüs Du Sol?

Fue muy emocionante y sorpresivo para nosotros. Ver a muchos artistas que admiramos compartir un escenario con nosotros fue increíble. Se sintió como meter un gol en un partido importante.

Antes de ese momento en sus carreras, ustedes mencionaron que no pensaban mucho en ese tipo de premiaciones, ¿por qué?

En 2017 nos mudamos a Estados Unidos, a Los Ángeles. Nosotros solíamos ir a mediar por una hora y definitivamente me acuerdo de que una de las situaciones que visualizamos fue de nosotros ganando un Grammy. Era como manifestarlo, pero una parte de nosotros decía “no, eso nunca va a pasar”. Venimos de Australia y ganar un Grammy simplemente parecía alejado demuestra realidad. Luego, cuando nos nominaron por primera vez fue sorpresivo y aún es muy surreal.

Van a estar de gira hasta el 12 de agosto, ¿planean lanzar otro álbum pronto?

Para nosotros es muy especial empezar el tour acá en Colombia y estamos emocionados por haber podido ofrecer una segunda fecha en Bogotá. Luego, vamos a estar en nuestro festival ‘Sundream’, en México. Este proyecto es muy especial para nosotros porque nos hemos esforzado mucho en pensar en los artistas que van a tocar allí y en encontrar un buen escenario. Una vez terminemos la gira, supongo que volveremos al estudio para crear cosas juntos.

