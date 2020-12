Test para fanáticos de Beethoven en sus 250 años

El compositor alemán Ludwig van Beethoven es uno de los mejores ejemplos que tenemos a la mano para ilustrar la palabra ‘inmortalidad’. Beethoven, como Da Vinci o Einstein, es una figura que prácticamente todo el mundo conoce desde los días de la infancia. En todos los países del planeta se escucha su música, de todos los modos posibles, de tal manera que cientos de millones de personas se familiarizan con su música mucho antes de que sepan el nombre de su autor.

Cuando se revisa su obra, y se comprenden las dimensiones de lo que logró y las innovaciones que alcanzó, la palabra que se viene a la cabeza es ‘sublime’, pero cuando se piensa en su vida –en los hermanos que perdió, en las presiones de su padre, en sus años de silencio, en sus duelos, en sus amores, en los tiempos difíciles a los que sobrevivió– se piensa en la inmortalidad.



Se ha hablado de Beethoven desde el comienzo de este año porque el compositor nació hace 250 años. Seguirá hablándose de él siempre, por supuesto, porque tanto su figura como su trabajo continúan siendo un enigma por descifrar: ¿cómo puede haber venido de un solo hombre tanta belleza? Seguirán redescubriéndose sus trabajos menores hasta que sea claro que lo suyo fue semejante a un milagro.



EL TIEMPO preparó este cuestionario para fanáticos de uno de los grandes creadores de todos los tiempos.

Hasta los grafiteros se han inspirado en Beethoven. Foto: EFE

1. Beethoven nació en:



A. Múnich

B. Bonn

C. Viena

D. Berlín



2. Beethoven sufría de:



A. El hígado

B. Miopía

C. Sordera

D. Parkinson



3. ¿A quién le dedicó Beethoven inicialmente la Sinfonía 6 ‘Eroica’, pero luego tachó la dedicatoria?



A. Mozart

B. Napoleón

C. Goethe

D. Litz



4. ¿Cuántas sonatas para piano escribió Beethoven?



A. 54

B. 18

C. 32

D. 35

El piano de Beethoven. Foto: EFE

5. ¿Cómo hacía Beethoven para componer cuando se quedó sordo?



A. Conocía perfecto las notas y escribía imaginando lo que quería

B. Se sentaba y ponía las manos sobre el piano para sentir su vibración

C. Tenía un acompañante músico que lo guiaba



6. ¿Qué novedad tiene la sonata 32 de piano?



A. Fue escrita bajo una estructura novedosa sobre el pentagrama

B. Incluye la famosa ‘garrapata’, una nota muy particular

C. Solos dos movimientos y el segundo es una innovación llamada ‘Arietta’



7. ¿En cuál composición Beethoven se basó la música de ‘El chavo del Ocho’?



A. La sinfonía 1812

B. Carmina Burana

C. Suite de una noche de verano

D. La Marcha Turca de las ruinas de Atenas



8. ¿Cómo se llama la ópera que compuso Beethoven?



A. Madama Butterfly

B. My Fair Lady

C. Fidelio

D. Las bodas de Fígaro

Decenas de homenajes al músico se han hecho a lo largo de su año. Foto: EFE

9. ¿A cuál género pertenece Beethoven?



A. Clasicismo

B. Medioevo

C. Romanticismo

D. Modernismo temprano



10. Entre otras muchas, ¿qué caracterizaba las composiciones de Beethoven?



A. Por la creación de variaciones sobre un mismo tema musical original

B. Por las fugas armónicas de sus sinfonías

C. Por la lentitud de sus terceros movimientos



11. ¿Cómo se conoce su famoso concierto no.5 para piano?



A. Mariscal

B. Dictador

C. Estafeta

D. Emperador



12. Beethoven representó el paso entre dos épocas de la música clásica. ¿Cuáles?



A. Edad Media a Romanticismo

B. Clasicismo al Romanticismo

C. Renacimiento al Clasicismo



13. En total, ¿cuántos conciertos para piano compuso?



A. 12

B. 8

C. 25

D. 5



14. Ludwing van Beethoven es el héroe musical de:



A. Alex en ‘La Naranja mecánica’

B. Alice en ‘Ojos bien cerrados’

C. Mark en ‘Trainspotting’

D. Brundle en ‘La mosca’



15. El protagonista de ‘Amante inmortal’, la película de Bernard Rose, que narra parte de la vida de Beethoven, es:



A. Gary Oldman

B. Mick Jagger

C. Anthony Hopkins

D. Jack Nicholson



16. Beethoven sufrió desde niño que lo compararan con:



A. Bach

B. Tchaikovsky

C. Vivaldi

D. Mozart



17. ¿Para quién está dedicado Claro de luna?



A. La condesa Giulietta Guicciardi

B. La viajera Isabella Bird

C. María Antonieta

D. María Teresa de Austria



18. Beethoven fue alumno de:



A. Haydn

B. Bach

C. Gluck

D. Paganini



19. En el filme Copyng Beethoven, una estudiante le ayuda a Ludwing van a terminar la Novena Sinfonía, ¿quién interpreta al músico en esta ficción?



A. Ralph Fiennes

B. Ed Harris

C. Colin Firth

D. Michael Caine



20. El famoso Ta ta taaaan de Beethoven es:



A. Segunda Sinfonía

B. Cuarta Sinfonía

C. Novena Sinfonía

D. Quinta Sinfonía

Respuestas del test sobre Beethoven: