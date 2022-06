Cuando Lucy Vives besó a otra chica –la también cantante Lauren Jauregui, de las Fifth Harmony– en el 2016 su nombre ocupó cientos de artículos en revistas y periódicos. Un acto de amor o de diversión (estaban de fiesta en un matrimonio) fue tratado con un amarillismo absoluto. Posar desnuda, dos años más tarde, para la revista DONJUAN fue otra hecatombe; sin embargo, quitarse la ropa se convirtió en su forma de activismo.

De pequeña, a la hija de Carlos Vives le daba pena cantar y encontró su camino en la música de forma autodidacta. De su papá heredó esa simpatía y esa cadencia deliciosa y espontánea al hablar… y claro, su talento. La música le corre por las venas.



Después de muchas colaboraciones con otros artistas, dio el salto al vacío: 'Cenizas' es su primera canción como solista, su debut oficial en el mundo de la música, su declaración de independencia y su ratificación de que a través del arte es el rostro de una comunidad que cada día sigue luchando por sus espacios.



Las protagonistas del videoclip son bailarinas de ballet. Foto: Foto: Lucy Vives

Graduada en Filosofía y Estudios Feministas, Lucy –como llaman a Lucía– lleva toda su vida “buscando su sonido”. Y se lo goza: “Es algo de lo que mi mamá (Herlinda Gómez) y yo nos reímos”.



Lucy, la niña rebelde y terca, acaba de sacar la cabeza por donde y como quería. Con Cenizas se despoja de esa sombrilla paterno-musical que significa ser la hija de Carlos Vives, quien incluso tuvo que esperar hasta el lanzamiento de la canción, hace unos días, para poder escucharla completa.

Esta es la formalización de su carrera...

Esa es una buena palabra, formalizar, porque hemos estado por las esquinas, pero no es como antes que estábamos acompañando, haciendo un feature, de invitada; por primera vez es una composición e interpretación que es muy mía, eso sí con la colaboración de otros nombres –Daniela Blau y Sinego– que le dieron vida a esta canción. Pero esta es solita, con mi nombre.

Cómo es la relación con su papá en lo musical: ¿hablan, le da consejos?

Así como Cenizas es un lanzamiento como solista, también es un momento muy independiente, como cuando ya sales solita y no pides permiso, sino que pides perdón (bromea). Compartí con él un avance en un video, porque me llamó el otro día y me dijo: ‘Lucy, dame algo’.

Yo misma he estado haciendo todo, los contactos con los medios, los tráileres, tengo como 40 gorras puestas, pero yo siempre he sido muy así, a las buenas o a las malas, como buena capricorniana soy muy terca, entonces cuando se trata del arte y de algo que me apasiona mucho, pues me encanta. Pase lo que pase, quiero ver qué surge si lo hago solita.



Claro, entre comillas solita, porque el productor Sinego y la coescritora Daniela Blau fueron increíbles, no hubiera sido posible hacer esta canción sin ellos.

De ese tema, que tengo un papá en la industria y que es un maestro y a quien respeto mucho, este fue el momento de decir: ‘deja ver qué pasa si me sumo sola, de qué soy capaz’.

El videoclip de 'Cenizas' se rodó en dos planos secuencia. Foto: Cortesía Tyler Roi

El pájaro voló del nido...

Sí, es el momento, él siempre me ha apoyado mucho con ese tema. Después de los 14 o 15 años, cuando uno decide ser rebelde y que no necesita a nadie, decidió ser campeón de mi independencia. ‘Bueno, si quieres hacerlo así, yo te apoyo’, me decía, pero qué orgullo para un papá haber creado algo que quiere volar solo.

"Es encontrar un orgullo personal que no es solamente como miembro de la comunidad LGBTI+, sino también como mujeres, hay opresiones que sentimos o que mentalmente creamos y que nos encierran". FACEBOOK

TWITTER

Cenizas habla sobre un rompimiento, pero no es un tema cortavenas, sino que es un agradecimiento más bien rítmico...

Es agridulce. El sonido de la canción comparte esa dualidad que discute la canción que habla sobre si nos vamos, nos despedimos, pero que sea algo bonito, que hasta nos disfrutemos la despedida.

¿Cómo fue la producción?

Esta canción me encontró una medianoche, con un príncipe azul (se ríe). Sinego fue ese príncipe azul porque lo admiro y escuchaba mucho su música antes de conocerlo. Siempre me parecía muy cursi y nunca pensé que iba a ser una fan que iba a terminar trabajando con él.

Sinego es más electrónico, que no es que me identifique, sino que nutre lo que hago, así que juntos empezamos esa aventura de encontrar mi sonido. El pop terminó siendo un lugar muy libre junto con la música alternativa para poder jugar con muchos sonidos sin necesidad de casarme con uno.



Sinego me acompañó en esta canción, él tiene un tema que se llama Bailecito, con Daniela Blau. De ahí sale el hook (la frase) “un bailecito bien lento” y la melodía que sigue la composición.



Yo soy muy celosa con mi escritura, y me cuesta ceder cuando entro a un estudio. Con Cenizas fue una experiencia rendirme a un tema que estaba preescrito, así que hablé con Dani para poder desenvolver un poco la composición porque entraba en ese vocabulario heteronormativo que tenemos tanto en la música latina.

Ella es straight y escribió una canción hermosa de un último bailecito bien lento, a mí me tocó el corazón pero necesitaba que fuera un poco más femenina, dirigida a una mujer. Entonces cuando rompes un pedacito, a veces terminas fracturando todo, así que aprovechamos e incluimos unas guitarras flamencas y un pedacito hablado al final, algo que es un sello mío.

En Cenizas hay muchas mujeres involucradas...

Sí, la canción la mezcló María Elisa Ayerbe, el máster lo hizo en Los Ángeles Jett Galindo, las voces estuvieron a cargo de Ana Casalete. Fue un proyecto de energía femenina, que va mucho de la mano con lo que me gusta hacer en el arte y es resaltar ese talento.

Facebook Twitter Linkedin

Videoclip Cenizas de Lucy Vives Foto: Foto: Lucy Vives

Qué bonito eso, porque de alguna manera usted se ha convertido en un símbolo de esa lucha del amor femenino, de la comunidad LGBTI+...

Es un reconocimiento muy fuerte porque pasaron los años y me di cuenta de que estaba haciendo algo. Recuerdo la primera vez que decidí sentarme a leer muchos de los mensajes directos que me llegan en las redes y conocí las historias de cientos de mujeres y niñas de nuestros países, de nuestros pueblos en Colombia, con relatos hermosos, de fortaleza, cosas que conectan con lo que estoy haciendo. No era la intención en principio, sino que terminó pasando, al decidir ser muy honesta con mi arte, jamás he pensado crear un personaje para la gente, siempre ha sido mi cara, mis palabras, mis sentimientos. Siento que es algo que necesita la industria del entretenimiento, no nos imaginamos cuánto educamos a la gente.



Es encontrar un orgullo personal que no es solamente como miembro de la comunidad LGBTI+, sino también como mujeres, hay opresiones que sentimos o que mentalmente creamos y socialmente construimos que nos encierran. Siempre se puede salir de ahí, ese es el mensaje.

Volviendo al tema de su papá, él sembró ese amor por los ritmos y las fusiones...

Sin duda, lo que mi papá inculcó en mí fue enorme, además lo que ha hecho por la música folclórica colombiana en el mundo ha sido inspirador, nos ha enseñado el principio de la fusión, cuando vemos esa estela, de dónde vienen los sonidos y empezamos a enterarnos de que la raíz no es tan lejana, vemos todas las posibilidades bonitas que hay.



Cenizas tiene muchos ritmos familiares de nuestro folclor, con sonidos más modernos, algo del pop más electrónico y denbow, y la guitarra que nos da ese sabor de bolero y flamenco. Tenemos un sancocho de culturas y sonidos, que no van a sonar igual en las canciones que vienen, pero te adelanto que siempre va a existir esa fusión con otros matices y colores.

El videoclip es una extensión muy artística de la canción.

Ese es otro nivel de la canción. Yo soy muy visual, para mi la música es otra dimensión de poder crear conceptos visuales, que me enamoré mucho de lo que podemos compartir. Es cámara emoción. Además qué buen plan, hacer una peliculita, tener una canción y poderla combinar con una buena peli.



Cuando terminamos la esencia de Cenizas, la sentí y me transporté, es una canción para el bailarín y la bailarina. Yo soy una bailarina de ballet frustrada, y me encanta la danza moderna y contemporánea...me fascina ver esos videos. Mira, los bailarines y bailarinas son las mejores brújulas de buena música.Si les gusta una canción es porque realmente mueve, esa es mi filosofía. Les quise enviar esta canción a dos bailarinas, para que la interpretaran en pareja, y el plan era grabar en una sola toma, pero acabamos en un pasillo muy corto y siempre atropellaban al camarógrafo, entonces fueron dos tomas. Pero la idea es que puedan sentir la experiencia de ese baile que interpretaron estas dos mujeres de forma impecable, estábamos sorprendidos en el set porque mucho de lo que se ve fue improvisado...no hay interrupciones, pueden seguir esa energía desde el comienzo hasta el final. Yo estoy feliz.

¿Qué viene ahora?

Esa es la pregunta. Yo quiero seguir escribiendo, antes estaba con la fotografía, y el activismo está siempre ahí. ¿Gira? No tengo afán, sabes; será algo con tiempo, porque en esta industria todo se mueve muy rápido, pero a mí me gusta darles cariñito a todos mis proyectos porque así se le da cariño a la gente.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

@s0f1c1ta

