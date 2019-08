Lucas Arnau: ‘No pretendo volverme un artista urbano’

'Escándalo' es el primer adelanto de 'Despierta', el nuevo disco de Lucas Arnau que llegará en septiembre y que significa el regreso del colombiano a la escena musical luego de más de un año de ausencia en la industria.



Con un sonido urbano, el cantante paisa le apunta a renovarse a sí mismo y a su música.



La experimentación fue parte importante para la creación de este disco que, dice él, es un regalo para los enamorados y los románticos.

“Fue muy divertido porque el estudio de grabación se convirtió un laboratorio. Usamos muchos tubos de ensayo para lograr esta canción y estamos muy contentos con lo que hemos logrado. 'Escándalo' es el primer sencillo de un total de tres que saldrán antes del lanzamiento del disco completo”, cuenta Arnau en una conversación con EL TIEMPO.



La canción, que cuenta con la colaboración lírica de Fernando ‘Toby’ Tobón y Jutha, significa el regreso del intérprete de 'De rodillas', quien se dio un año sabático, decisión que, asegura él, tomó con el deseo de encontrarse de nuevo consigo mismo.

“Había dejado un poco solo a Lucas. Tuve un proceso personal importante que tenía que sanar, tenía un montón de preguntas para responderme (…) Me tomé un tiempo prudente para escribir bien el disco, para hacer un análisis de la industria de la música y saber cómo está funcionando, porque lo hace muy diferente en estos momentos”, explica.



La inmediatez de la industria lo inquieta y lo hace pensar en la nostalgia de los buenos tiempos que, según él, deberían regresar y apropiarse del mundo tan acelerado en el que vivimos.



“Yo viví todo. Pasé de vender discos físicos a vender canciones por medio de las plataformas digitales. Luego llegaron las redes sociales y todo se hizo inmediato. Creo que nos hace mucha falta el romanticismo en la música, ese que teníamos en la época en que yo me lancé. No lo digo solo por mí, sino por un montón de artistas como Franco de Vita, Gian Marco, Ricardo Montaner, Camila. Debemos volver a esas canciones que se le quedaban a uno pegadas al alma”, reflexiona.



Aunque se arriesga con un género como el urbano para volver a la industria, asegura que su esencia sigue intacta, simplemente “visto la música de Lucas Arnau con ropa moderna”, afirma.



“No es mi pretensión volverme un artista urbano, por una razón muy especial: yo soy baladista. Yo escribo canciones románticas, sensibles en su letra y en su interpretación. Respeto y admiro a muchos de los artistas urbanos, pero no me metería nunca del todo en ese mundo, porque no lo sé hacer, lo que yo realmente sé hacer son mis baladas y mi romanticismo”, agrega el paisa.



Sin embargo, aunque su incursión en el género parezca disruptiva, no es la primera vez que Arnau decide entrar en otras corrientes.

Me tomé un tiempo prudente para escribir bien el disco, para hacer un análisis de la industria de la música y saber cómo está funcionando, porque lo hace muy diferente en estos momentos

El pop, los boleros, las baladas e incluso el 'reggae' han estado presentes en su repertorio a lo largo de más de 15 años de carrera artística.



“Siempre he sido muy versátil en géneros. Me gusta experimentar, básicamente porque no quiero que mi nueva canción se parezca a la última que hice. No quiero repetirme a mí mismo”, cuenta.



Para Arnau, el reguetón y sus bases no están muy lejanas de la música colombiana y de la que es representativa de cada país del mundo. Esa corriente, dice, es tan solo una interpretación moderna de los sonidos clásicos.



“Yo no pretendo volverme urbano ni mucho menos, pero hay una tendencia de este género y de los ritmos electrónicos. Esos patrones que son eso a lo que llaman urbano son los que hemos venido usando en la música desde siempre. Los sonidos que se hacen ahora son los mismos de antes, solo que se hacían con una conga, un bongó, una batería”, comenta.



En cuanto a 'Despierta', álbum que saldrá para homenajear la celebración del amor y la amistad, dice que la expectativa es alta, tanto para él como para los fanáticos que lo siguen desde sus inicios y que esperan su regreso triunfal.



“Viene un disco alucinante. Yo sé que uno siempre que saca una producción nueva dice lo mismo, pero este trabajo tiene mucho que ver con un proceso personal, por eso se llama 'Despierta'. Es muy bonito, es para mí una catarsis, una sanación, y espero poder transmitirle eso mismo a la gente”, concluye el músico de 40 años.



YARITZA ACERO

Para EL TIEMPO