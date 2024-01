‘Crecí cantando en funerales’: la historia de la cantante Loyal Lobos

Antes de meterse de cabeza en el mundo de la música, Andrea Silva cantaba en funerales.



De hecho, a su bisabuela le gustaba ir a esas ceremonias de despedida y dolor para escuchar la hermosa voz de su nieta. Con el tiempo esta joven bogotana siguió su camino y se fue a Los Ángeles (Estados Unidos) a probar suerte, a grabar y experimentar con emociones y texturas sonoras.

De ahí salió su proyecto Loyal Lobos, que brilló en el 2023 con el sencillo Chispeo junto al productor Ovy on the Drums, un tema en el que no tuvo miedo de acariciar su voz etérea, densa y angelical, con beats y ritmos más cercanos a Colombia y texturas de electrónica.

“Mi carrera está cambiando, estoy tocando más shows en tarimas más grandes y a veces me cuesta creerlo; nunca me he permitido emocionarme mucho con nada, porque siento que la ambición es una herramienta, pero no hay que dejarla ser el capitán del barco. Mi mamá me dice que me está yendo bien, y le creo”, reflexiona Loyal Lobos (Andrea) en una charla con EL TIEMPO.



Loyal Lobos en una imagen de su canción El río. Foto: Ethan Haddox

Aunque aún se pellizque pensando quizá que todo es un sueño, lo cierto es que ahora está recogiendo una siembra paciente y juiciosa de música.



Desde su primer disco, Everlasting, hasta Loba Vol. 1., que fue el siguiente paso de un EP denominado Una Freak y que llamó la atención de medios especializados como Pitchfork o Fader, ella compone, escribe, produce, asume el mando en su proceso creativo, pero no tuvo problemas, aunque con Chispeo encaró otras circunstancias.

“Me dieron tres horas con un equipo con el que no había trabajado, fue diferente, pero como a la media hora comenzó a fluir (...)”, recordó. “Definitivamente la energía ha sido nueva, esta música ahora es un poco más de celebración, le hemos metido más deambow, pero mí proceso creativo no ha tenido un gran cambio. Ahora me acerco a mis raíces y a mantener mi esencia y para que mis primas (que son un buen referente para ella) escuchen lo que hago y sientan algo. En un mirada más abierta, más amplia”, reconoce.

En Loba Vol. 1 hay canciones como Tengo sed (donde se puede sentir el protagonismo de instrumentos rítmicos tradicionales de la música colombiana y habla de empoderamiento y conexión con su feminidad. Mientras que Born to Self Destruct, la única composición en inglés de esta apuesta, propone un viaje alrededor del amor y la capacidad de autodestruirse por él, una temática que revisita también en el sencillo Autosabotear, mientras que Río expone un escenario para la superación y un nuevo comienzo tras un golpe emocional con pequeños trazos sonoros que podrían acercarse a la música urbana, pero con un mensaje más profundo y una capa sonora más densa. “Compongo desde mi experiencia de vida y el amor lo veo muy ligado a eso”.

Su batalla desde la independencia y el sueño de poder trabajar desde sus propias condiciones creativas es algo que no negocia y que se mantiene con el sello disquero Saban Music Latin.



“Soy muy de opuestos y tengo como un lente muy nostálgico hacia la vida, siento que me falta una capa o una corteza, siento todo, soy empática con todo le veo también el lado oscuro; a veces soy densa, me gusta la ironía, crecí cantando en funerales, era muy chistoso: mi bisabuela se colaba para escuchar el Ave María que era mi solo. Tenía la voz de un ángel, pero era rebelde”, recuerda de su naturaleza y sus contradicciones.

“Me gusta la gente que reta las convenciones sociales, soy rebelde pero de buen corazón”, dice ante de responder nuestro ‘Cuestionario sonoro’.

¿Qué lugar la inspira?

Pues París me inspira mucho, así como una finca que tiene mi mamá y mi papá en Victoria, Caldas, allá es jungla hay micos, el sonido es increíble, todo un ambiente de sonido de selva que es divino.

Hablando de sonidos, ¿cuál es el que más le gusta?

Me gusta el sonido del agua cayendo, me calma mucho y de la selva, las chichas, la combinación de lo que se experimenta en la selva.

¿Y el que más odia?

El sonido que más me estorba es cuando una persona pone uña con uña y hace el sonido, como un clic, en realidad si estoy en una reunión y alguien lo hace lo miro hasta que lo deja de hacer. Me aturde.

¿Canta en la ducha?

No, pero debería. Yo nunca canto cuando estoy sola, últimamente lo hago cuando escribo, voy a grabar o me presento, pero últimamente he estado reflexionando sobre eso y yo debería tener una relación más con voz. Voy a empezar a cantar más en la ducha.



¿A qué artistas imitaba cuando era niña?

No me acuerdo, pero me acuerdo de mujeres que me impactaron. Shakira es una de ellas, me regalaron un libro del detrás de escena de su disco Pies descalzos; de Britney Spears, me gustaba su estilo visual, y Rihanna, me acuerdo cuando escuché Umbrella en la radio de una tienda y me pregunté: ‘¿Qué es eso?’... Me fascinó.

¿Qué instrumento le gustaría aprender a tocar?

El piano.

¿Qué canción de cuna le cantaban sus papás?

Mi mamá me tenía una canción de buenos días. Decía como: “Buenos días, hay que levantarse ya / Hoy comienza un nuevo día y sin ti no va a empezar / y ponte deprisa una sonrisa, pero póntela al derecho y no al revés”, y yo como la vieja más emo. Mi papá me ponía mucho Queen y Cat Stevens.

¿Qué concierto le impactó como público?

Cuando me mudé a Los Ángeles vi a Phoebe Bridgers cantar y me acuerdo, yo había dejado de tocar guitarra y estaba explorando más sonidos electrónicos, y haberla visto tocar me hizo tomar la guitarra y comenzar a escribir de nuevo.

¿Cuál fue el primer disco que compró?

No fue el primero, pero me acuerdo de que mi papá me llevó una vez al Tower Records del Andino, qué pesar que se haya acabado, y compramos Bohemian Rhapsody, de Queen, Mi sangre, de Juanes, el primer disco de Cabas y mucha música clásica. También me acuerdo del DVD que me regaló mi abuelo, era el de la película El guardaespaldas y repetía todo el tiempo las escenas de Whitney Houston cantando.

¿Recuerda su primer concierto?

Mi primer concierto fue a los 9 años, con Alerta Kamarada. Yo grabé con ellos el tema Legal y la cantaba... También la tocamos en Rock al Parque.

¿Cúales son sus tres canciones para prender una fiesta?

Todavía, de La Factoría; Safaera, de Bad Bunny, y hay una artista nueva rusa llamada Instazamka, de la que pondría su canción Moneyken.

¿Qué sigue para Loyal Lobos, para Andrea Silva?

Siempre estoy buscando algo nuevo y eso ya lo tengo claro, es tan insaciable, y ahora es Loba Vol. 2.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

