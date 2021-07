‘The Long Halloween’, parte 2: ¡Qué buenos son los villanos!

La trama de The Long Halloween se extiende por más de un año, pero se explica con sorprendente brevedad. Un asesino ataca cada festividad: Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo... Cada nueva fecha nos acerca al momento en que Holiday –en español lo bautizaron como Festivo– vuelva a atacar.

Pero en el camino, esta obra del escritor Jeb Loeb y el ilustrador Tim Sale (una dupla a la que Marvel le debe esa joya que es Spider-Man: Blue) se las arreglan para incorporar a villanos clásicos de Ciudad Gótica en maneras que son tan apropiadas que uno no puede sino tomar como elecciones obvias. Catwoman en San Valentín, el Joker que se robó la Navidad...



Y, de paso, se las arregla para darnos la definitiva, insuperable, historia de origen de Dos Caras.

Es una tarea meritoria, porque apunta a un dilema quintaesencia de la saga. Lo interesante es que logre ese quién-es-quién de los malos de siempre, mientras la obra se mueve por las acciones de uno nuevo, Holiday.



Al igual que en Hush, es notable aquí el pulso entre el deseo de crear algo distintivamente nuevo y la necesidad, casi la obligación, de traer a la historia a los sospechosos habituales.



Pero ¿para qué más villanos? ¿No hay acaso suficientes en Ciudad Gótica? La obra de Loeb y Sale entiende la lógica detrás de la saga de décadas de Batman, a quien sus villanos de cabecera ayudaron a definir como detective en los albores de su carrera, pero que en su ascenso a la celebridad corren el riesgo de sentirse cada vez menos y menos amenazantes.

Lo cierto es que Batman los necesita. Su trabajo ha definido a Ciudad Gótica, es cierto, y en más de una oportunidad la ha salvado. Pero su lucha contra el crimen no ha estado exenta de daño colateral.



Así como Joker, hay villanos que surgen por la directa interacción con el murciélago, hay aliados que han pagado el precio de su código, hay familias que fueron destruidas y lazos que se rompieron sin remedio.



Eso es especialmente cierto para este Batman, un Bruce Wayne joven durante su segundo año como el justiciero enmascarado.

La acción mortal de Holiday complica los esfuerzos del murciélago para acabar con el jefe de la mafia local, Carmine Falcone.



A medida que avanza el año, queda claro que Holiday no es un simple maniático y que su largo Halloween tiene un método, una finalidad.

A medida que los muertos se acumulan, el Caballero de la Noche lucha por identificar y detener al asesino, mientras elude los embates de su galería de enemigos y ve surgir a uno de la tragedia de quien fuera su amigo. ¿O lo era?



Hay quienes critican que Loeb y Sale construyeron un misterio que no se podía resolver con las pistas dadas. Por completo difiero.



Pero incluso si fuera cierto, ¿quién quería resolverlo antes de tiempo? Esta es la clase de obra que va más allá del who-did-it, y les digo, incluso si les contara el final, cosa que por supuesto no haré, apostaría a que no desluciría la construcción perfecta de cada nueva entrega.



