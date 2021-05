Los últimos días junto a Gabo y Mercedes, por Rodrigo García Barcha

En una entrevista con el diario español El Mundo, a propósito de su nueva película titulada 4 días, el cineasta Rodrigo García Barcha (Bogotá, 1959) habló del libro que está por salir a la luz, el 20 de mayo: Gabo y Mercedes. Una despedida, acerca de los últimos días que pasó junto con sus padres, fallecidos en abril del 2014 y agosto del 2020.

Conocido como director por películas como Cosas que diría con solo mirarla y Showrunner, actualmente García Barcha está supervisando las adaptaciones a la pantalla de Cien años de soledad y Crónica de una muerte anunciada. También trabaja en el rodaje de Santa Evita, basada en la novela homónima del argentino Tomás Eloy Martínez.



En su película más reciente, volvió a trabajar n-por tercera vez- con Glenn Close. Esta vez, la cinta cuenta la historia de la relación de una madre y su hija y la lucha de ambas por salir de la adicción a las drogas. Sobre el tema, el director le dijo al diario español: "Hay pocos argumentos más interesantes que esas relaciones humanas inevitables que no puedes cortar. Aunque queras, no hay manera. Lo que une a una madre o padre y su hijo es indisoluble".

Sobre su tercer trabajo junto con Glenn Close, quien esta vez comparte escena con Mila Kunis, dice que la eligió porque "Trabaja de forma muy intuitiva. Además, como ha quedado claro, es muy divertida".



Como en casi todas las entrevistas que le hacen, era infaltable la pregunta por su padre, Gabriel García Márquez, más ahora que está por salir a la luz el libro. "Cuando empecé a dirigir, en cada una de las entrevistas que hacía aparecía el asunto de mis influencias -respondió el hijo-. Tenía preparada una lista de directores y artistas que tenía claro que me habían marcado. Pero con el tiempo te das cuenta de que esa lista es una formalidad. Nadie me ha influido más que mis padres. Ellos y mi hermano, mis hijas, mi esposa... Las relaciones íntimas son el cemento de la vida y es imposible no volver a ellas una y otra vez".

Sobre el libro, García Barcha afirmó: "Es lo que dice el título: una despedida. Es despedida porque se fueron de la vida física, pero, en verdad, es imposible despedirse de tus padres. La muerte de los padres no es el fin de nada. No pasa un día sin que piense en ellos. Las últimas semanas con mi padre y todo este año pasado con mi madre me hizo reflexionar sobre lo que significa despedirse de tus padres. Mis padres murieron los dos a los 87 años. Los dos tuvieron unas vidas largas y buenas... pero da igual. Da igual incluso el tamaño alcanzado con respecto a los demás, a sus lectores en todo el mundo. Para un hijo, la muerte de un padre es siempre una catástrofe".



Además, afirmó que siempre supo que su padre le pertenecía a él y a todos. "Soy consciente de que si mi padre no fuera el que fue no sé qué interés podría tener el libro", dijo. Y confesó que cuando le preguntan qué tanto ha influido en él ser hijo de García Márquez, se muerde la lengua para no dar "la única respuesta cierta": "Mi padre me ha influido lo mismo que a usted el suyo".

A la pregunta sobre si se sentía celoso del éxito de Gabo, el cineasta respondió que no se sintió como "el hijo de una estrella de rock" y que no cambiaría su situación por nada. Tampoco cree que el Nobel hubiera tenido celos de su carrera en el cine: "Presumía mucho de mis películas e invitaba a todo el mundo a las proyecciones. Era más un amor sin celos".



Finalmente, acerca de la producción de Cien años de soledad, afirmó que ya leyó los guiones de los capítulos iniciales y "todo está muy bien".

