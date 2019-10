Los últimos deseos de Freddie Mercury que están en un libro

La voz maravillosa de Freddie Mercury y su vida como músico no dejan de ser noticia. Muerto el 24 de noviembre de 1991, Mercury sigue siendo objeto de remembranzas.

Ahora es con la reedición del libro ‘A Life In His Own Words’ (‘Freddie Mercury: una vida en sus propias palabras’).

Ahora es con la reedición del libro ‘A Life In His Own Words’ (‘Freddie Mercury: una vida en sus propias palabras’), que salió en el 2009 y ahora aparece de nuevo con 8.000 palabras adicionales.



Al respecto, Peter Freestone, su asistente personal, ha dado varias entrevistas, en las que cuenta que en sus últimos días el músico suspendió los medicamentos que tomaba, aduciendo que quería controlar él solo su enfermedad (tenía sida).



Phoebe, como cariñosamente lo llamaba Mercury, comentó: “Decidió dos semanas antes del final que no quería más drogas que lo mantuvieran vivo. Tenía el control, aunque la enfermedad lo estaba matando".



Tras la muerte de Mercury, Freestone se ha dedicado a dar conferencias en colegios para hablar de los peligros del sida, “enfermedad que aún mata a la gente” y de la falta de información sobre este padecimiento.



Freestone también habló de la importancia que el músico le daba a sus seres más cercanos. “Lo he dicho antes y lo diré para siempre, era el amigo más amable, generoso y leal que alguien podría desear tener. Hacía cualquier cosa por sus amigos, pero sus amigos harían cualquier cosa por él”.



Sobre Jim Hutton, la última pareja del líder de Queen, comenta que hizo las últimas fotos de Mercury, quien, tras conocer sobre su enfermedad se lo informó y le dijo que lo mejor era terminar la relación. “Te quiero, Freddie. No voy a ir a ningún sitio”, fue su respuesta.



Peter manifiesta que su trabajo al lado de Mercury fue “facilitarle la vida. Pagué las facturas, hice las compras, respondí al teléfono, cosas así, para que él pudiera crear música. Él tenía el trabajo más duro y yo tuve el trabajo fácil: gasté el dinero", comentó recientemente.