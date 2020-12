Compilados de fin de año en la era digital y 5 clásicos decembrinos

Aunque la forma predominante de oír música hoy es a través de listas de reproducción digital en plataformas, los álbumes de compilados tropicales de fin de año hacen parte de una tradición que se resiste a despedirse de formatos físicos, incluso discos y vinilos, o incluso integrarlos con los recursos digitales.

14 cañonazos en su aniversario de diamante

Un ejemplo lo da Discos Fuentes con sus 14 cañonazos bailables, que en el 2020 celebró un aniversario redondo: sus primeros 60 años de éxitos. Son décadas haciendo álbumes, cada uno con los éxitos trabajados a punta de promoción en emisoras o en otros medios, para animar las fiestas decembrinas de varias generaciones de colombianos.

Por lo mismo, la compañía no se contentó con sacar una playlist. Sacó su álbum en físico, ya no en forma de CD, sino de libro de colección, que guarda en su interior no solo una memoria USB con la música de su volumen 60 –con una carátula en homenaje a Cartagena, la ciudad que vio nacer a esta compañía–, sino con páginas en las que recorren la historia de este compilado.



El libro recoge álbum por álbum, su carátula, la explicación de su estética y los éxitos principales del mismo. ¿Sabía que La cinta verde, de Los Teen Agers, en voz de Gustavo Quintero, fue el hit principal del primer álbum de cañonazos bailables?



Precisamente esa historia está en el libro-álbum. Sobre este tema resalta que ya en 1961 era novedosa esa “modernización de la música tropical al interpretarla con instrumentos electrónicos”. De paso, un códico QR impreso al lado de cada volumen lleva al público a visitar desde su celular cada uno de los compilados. Entonces, se encuentra que junto con La cinta verde, había clásicos como El pájaro picón.

El recorrido musical, en breves cápsulas llega hasta el mosaico Joselito vallenato, del año pasado y, por supuesto, al repertorio 2020, encabezado por Llora mi acordeón, de Los Cumbia Stars –nominados al Grammy Latino este año–, con Alfredo Gutiérrez como invitado. Esta historia musical tiene como canción final una cumbia llamada El coronavirus, a cargo de La Sonora Dinamita.

Múltiples formatos

La tradición de estos compilados ha estado enriquecida por las ofertas de Sony y Codiscos –hubo más, pero han ido desapareciendo, aunque Discos Victoria regresó al ruedo con su disco titulado La parranda del 2020–. Cada compañía se preocupa por llegar en la mayor cantidad de formatos.



El volumen número 52 de El disco del año, de Codiscos, salió en álbum digital, álbum físico, playlist de 30 éxitos, fue empaquetado en YouTube y también tiene formato de vinilo coleccionable retro con 12 canciones. De todo para escoger, para disfrutar de temas, en su mayoría clásicos, como Cali pachanguero o Revoliático. Pero también hay novedades como Pa Lante, de Maía con Eddy Herrera, Rafa Pérez y Óscar Prince o No voy a llorar, de Peter Manjarrés.



Sony Music, por su parte, actualizará la selección de su lista de reproducción de Superbailables este viernes.



Aunque lleva promoviendo las canciones más exitosas de la última década, esta es de las selecciones con más novedades –es decir, la que menos apela a la nostalgia en su repertorio–. Trae hits como el superexitoso Hawaii, de Maluma, el reciente lanzamiento de Silvestre Dangond, Las locuras mías; además de Salvapantallas, de Andrés Cepeda, y No te vayas, de Carlos Vives, o La tóxica, de Farruko.

Top: Cinco clásicos inmortales navideños

1. Arbolito de Navidad



Un corazón despechado fue la inspiración del compositor José Barros (foto) para esta canción de 1948 y que inmortalizó Lucho Bermúdez. Un homenaje a un arbolito que siempre florece los 24 y a un amor ingrato.

2. Año Viejo



Esta canción, compuesta por Crescencio Salcedo y que hizo famosa el mexicano Tony Camargo, es la despedida oficial en los diciembres, aunque este 2020 no ha dejado cosas tan buenas.

3. Mamá, ¿dónde están los juguetes?



A los 7 años, Raquel Castaños grabó esta canción dolorosa que ha sido un éxito desde su lanzamiento en 1962 hasta hoy, a pesar de que cuenta el drama de una niña que no recibe regalos en Nochebuena.

4. Año nuevo, vida nueva

​

La compuso el colombiano Pedro Juan Meléndez y la popularizó La Billo’s Caracas Boys. Es la envidia de cualquier gurú de la autoayuda y el ejemplo de que el optimismo siempre es un éxito en diciembre.

5. Cinco pa' las 12



El venezolano Néstor Zavarce dejó el cine para ser cantante. Aunque grabó más de 300 canciones, se hizo famoso en 1963 con este emocional himno para recibir el nuevo año.

REDACCIÓN DE CULTURA