Después de haber disfrutado del sol y la comida familiar de Cadiz, Pablo Carbonell ya se prepara para el glorioso frío de Bogotá y para ese caluroso recibimiento del público colombiano cada vez que llega con su grupo Los toreros muertos.

El cantante, poeta, escritor, actor, comediante y hasta conferencista está feliz por el regreso a los escenarios, ahora en el Festival Cassette, que se llevará a cabo este sábado 11 de noviembre en el Centro de Eventos Autopista Norte.



Él sabe que va a navegar en los mares de la nostalgia, el amor, la rumba y hasta el tecno, junto a artistas como Paulina Rubio, Aleks Syntek, C&C Music Factory, Grupo Niche, Eddy Herrera, Aterciopelados e Information Society, entre otros, para desempolvar esos clásicos como Mi agüita amarilla, Yo no me llamo Javier o posiblemente On the Desk.

Pero eso no le molesta para nada, ya que conoce al público desde finales de los 80 cuando aterrizó en pleno furor de lo que llamaron el rock en español y donde Carbonell y sus toreros nos dieron faenas inolvidables.



En esos tiempos de locura gritaba: ‘Si no me encuentran en ningún lado, búsquenme en Medellín…’. “¡Ahora me van a encontrar en Bogotá!”, bromea Pablo Carbonell, que habló con EL TIEMPO acerca de su regreso y algo de su ecléctica y eléctrica carrera.



Usted es para muchos el español más colombiano que existe…Solo falta que le den la nacionalidad…



Oye, me has dado una gran idea: voy a pedirla. En general toda Colombia y las personas que vivís conmigo (y con Los Toreros Muertos) se han mostrado tan hermosas y habéis tenido tantas atenciones que yo deberá haberme hecho colombiano ya.



¿Qué significa la nostalgia para ustedes, partiendo del hecho que viene a un festival que se llama Cassette?



¿Sabes qué? Nosotros somos todavía muy jóvenes para tener nostalgia. La melancolía no nos ha envenenado. Seguimos viviendo en el presente y de verdad, cada concierto es el primero. Los Toreros Muertos no tenemos ninguna capacidad para mirar atrás, somos demasiado jóvenes. Si miras para atrás te vuelves como la mujer de Job.



La mujer de Lot…



¡Esooo! Ves: es que hace tiempo que no reviso las santas escrituras. Bravo, sí, la mujer de Lot.

Pablo Carbonell dice que no se ha dejado embrujar por la nostalgia. Foto: Cortesía del artista

Este podría ser un reencuentro muy especial: finalmente representa volver a tocar en vivo, con público...



Tiene una connotación muy especial porque, entre otras cosas, nosotros estábamos a punto de hacer la maleta para irnos a Colombia. Teníamos previstos un montón de compromisos y cuando, de repente, nos quedamos a cien escaleritas del avión. Así que, hay una luz más allá del túnel y por fin volvemos al país que nos dado tantas alegrías.



Y ustedes también le han dado mucho a este país…



Sí, la catarsis que nosotros pretendemos provocar en vosotros, vosotros nos la provocáis a nosotros (…). Yo estoy necesitando esa especie de diván de psicólogo que es subirme a un escenario y poder hacer la bestia humana delante de vosotros.



¿Cómo es eso de compartir, de ir soltando cosas como ser humano tanto en la música y hasta en una autobiografía?



Eso creo que es una cosa que suelen indagar los psiquiatras o psicólogos con sus pacientes. Pero mira, una cosa en mi autobiografía El mundo de la tarántula, es que me sirvió de confesionario y para contarle a la gente cosas de mi interior que nadie sospechaba, porque siempre he llevado el disfraz de payaso en todo lo que he hecho. Con Los toreros muertos siempre he sido un poco más delirante, excesivo, fuera de madre, mi personaje en el grupo, muy parecido a mí, no me dejaba hacer lo que hice en el libro.

¿Ha escrito algo más?



Si, otra autobiografía: El nombre de los tontos está escrito en todas partes, que se ha publicado recientemente en España y la respuesta ha sido muy buena. Es una autobiografía falsa.

Otras mutaciones: toreros y chanclas

Volviendo al concierto, ¿Cómo es la dinámica ahora con Los toreros muertos?



Actualmente el bajista vive en Vigo, el guitarra en Guadalajara y el batería vive en Valencia. Pues ahora nos hemos reunido en Cádiz (donde yo nací) donde estoy también haciendo un proyecto con una banda llamada No me pises que llevo chanclas.

Claro, ellos sonaron mucho con la canción ‘El canario’ en los 90…



Sí, es una banda de ská agrónomo y te digo vamos a viajar a Colombia con su cantante Pepe Begines. De hecho, yo no podía dejar a mis compañeros así que vamos a crear un proyecto que une a las dos bandas, algo así que podría haberse llamado No me pisen que llevo toreros y en realidad se llama Toreros con chanclas, y ya grabamos un videoclip de la canción que se llama Escuela de idiomas inventaos, que se burla a la gente que canta en inglés.



¿Cómo se hace un setlist cuando se tienen tantos ‘hits’?



Eso es algo que todavía tengo que pensar. Hace unos días di una conferencia en la universidad, luego un ensayo con Los toreros con chanclas; funciones de teatro y un concierto en solitario con mi guitarra, por lo cual, cuando me monte en el avión para ir a Bogotá, entonces haré la lista de lo que será el concierto. Claro que estarán los éxitos y haremos alguna propuesta de este ‘cubismo musical’ que estamos preparando.



Andres Hoyos Vargas

@AndresHoy1