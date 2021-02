Los Tigres del Norte alistan disco a 10 años de su MTV Unplugged

Orgullosos de haber sido un parteaguas para las colaboraciones actuales de música regional mexicana, Los Tigres del Norte celebran diez años de su primer MTV Unplugged y, tras ganar un Latin Grammy más en 2020, ya preparan otro disco con sentido social.

"El Unplugged nos dio muchas satisfacciones, nos hizo pensar que nuestra música puede trascender y estar vigente, se abrieron las puertas para nosotros en muchos países, se revivieron grandes éxitos de Los Tigres en voces de otros artistas y nos llevó a muchos eventos", expresó Luis Hernández, bajista de la banda.

Pioneros en la mezcla de géneros

En 2011, Los Tigres del Norte innovaron en la industria al ser una de las primeras bandas en mezclar el género norteño con voces de artistas pop como Paulina Rubio, con quien inmortalizaron Golpes en el corazón, de rock con Andrés Calamaro en La mesa del rincón y hasta de rap con la participación de René Pérez Joglar 'Residente' con el tema América.

El álbum de hace una década se llamó TR3S Presents MTV Unplugged Los Tigres del Norte and Friends, del que también fueron parte cantantes como Diego Torres, Juanes y Zack de la Rocha.



"Era muy novedoso, los artistas de este género no estábamos acostumbrados a hacer canciones con otros artistas. Fue un reto bastante grande, tardamos un año y medio en que el proyecto madurara y fuimos los iniciadores de este tipo de colaboraciones", aseguró el bajista.



Desde entonces, la carrera de los hermanos Hernández no hizo otra cosa más que crecer y llegar más alto de donde ya estaban. También abrieron puertas a que artistas del género regional mexicano fueran incluidos en eventos como el festival Vive Latino, cuando este solo era un espacio para un género musical, el rock.

"Fuimos los primeros artistas en el género que se presentaron en el Vive y fue un concierto muy exitoso, eso nos hizo trabajar con muchos artistas y nos llevó a muchos escenarios de muchos países también", explicó.



Aunque les gustaría poder celebrar en vivo, la forma en la que decidieron festejar esta década del proyecto, fue poniendo los videos del emblemático concierto en Youtube, ya que "increíblemente no estaban en la plataforma".



Además, el grupo que se ha caracterizado por contar historias referentes a migrantes en Estados Unidos, también busca revivir ciertas canciones que con el paso de los años siguen describiendo la vida de muchos latinos.

"Estas canciones hacen que el público se sienta bien y se pueda desahogar de alguna manera con todo lo que se está viviendo ahora con una nueva presidencia en Estados Unidos y con lo que pasó en el Gobierno anterior (Donald Trump)", dijo el músico, que reside en San José, California (EE.UU.).

Un avance continuo

Esa libertad que experimentaron en 2011, ahora se disfruta en proyectos en los que Los Tigres del Norte se han podido aventurar a nuevos sonidos. "A raíz de eso nos dimos cuenta que podíamos interpretar otro tipo de canciones, de letras, que podíamos salir de la zona de confort e hicimos una con Alejandro Fernández y más reciente un homenaje a Vicente Fernández con mariachis", apuntó.



Por su parte, en noviembre de 2020 recibieron el octavo Grammy Latino con su trabajo en Los Tigres del Norte at Folsom Prison, que acompañaron con un documental que refleja la responsabilidad social que tienen al exponer los duros casos de latinos encarcelados en la prisión estadounidense.

El álbum que viene

En ese sentido, su siguiente paso es la creación de un material inédito, del que presumen "está casi todo listo", en el que se han planteado tratar temas actuales por los que atraviesa la sociedad, con la ilusión de que pueda llegar a muchos países.



"Queremos seguir plasmando el día a día de nuestra gente porque necesitamos seguir apoyando y abriendo esa brecha, siempre estar pendientes de nuestra sociedad, queremos llevarles canciones que las ayuden y alienten", mencionó.



Luis también lamentó la muerte del productor musical Servando Cano y aseguró que en caso de que se lleve algún trabajo en su honor, Los Tigres del Norte estarán presentes y dispuestos a ser parte. "Estamos muy consternados de la partida de Servando Cano, fue un pilar importante en el crecimiento del grupo y estamos pensando en que si algo se va hacer por su carrera vamos a estar presentes", mencionó.

EFE