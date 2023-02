Los Rolling Stones, una de las bandas más legendarias y representativas del rock, sobre todo británico, anunciaron la publicación de ‘GRRR Live!’.



Se trata de una película grabada durante su gira de aniversario número 50, llamada ‘50 & Counting Tour’, que se llevó a cabo en 2013 y empezó en París, Francia, para terminar con un show en el Hyde Park de Londres, Inglaterra.



En total, cantaron en 30 países de Europa y Norteamérica.

“La película marca un momento cumbre en la carrera de la banda”, dice la discográfica Universal Music en un comunicado de prensa.



(Siga leyendo: Def Leppard vuelve a Bogotá con la nostalgia de los setenta).



Hasta donde se sabe será lanzada en distintos formatos, incluidos los vinilos, CDs y Blu-ray, e incluirá algunos de los clásicos de la banda como: ‘It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)’, ‘Honky Tonk Women’, ‘Start Me Up’, ‘Gimme Shelter’, ‘Sympathy For The Devil’ y ‘(I Can't Get No) Satisfaction’; así como la presentación de invitados especiales.



“Desde su emisión original del 2012 en pay-per-view, el concierto ha sido reeditado y su audio remezclado, ahora disponible para que los fans puedan revivirlo en casa por primera vez”, finaliza el comunicado.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMA HORA