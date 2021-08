Vuelve el rock campesino de los Rolling Ruanas

Los Rolling Ruanas son el espíritu sonoro de la región Andina. Por años han alimentado su música con ritmos del altiplano cundiboyacense, mucha carranga hecha con instrumentos que suenan a páramo y cordillera y composiciones que hablan del amor, el orgullo patrio, la familia o las traiciones, y que saben a papa chorriada con cocido de la tierrita. Se sienten orgullosos de sus orígenes: sus abuelos, tíos y padres son familias campesinas que han dedicado su vida a la siembra y el trabajo rural.



Nuestra tierra, su más reciente producción, vibra con los requintos y los tiples, al mejor estilo de Los Carrangueros de Jorge Velosa, con esos matices roqueros –muy al sonido clásico de los otros Rolling, los Stones– y ese tono burletero y desfachatado que los cuatro Ruanas les han imprimido a sus composiciones.

Por acá no escampa, una canción junto al dúo bogotano Las Áñez, fue el primer lanzamiento del disco que tuvo su presentación oficial en un concierto que se realizó en días pasados en el teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá.



La producción, que también aborda problemáticas sociales, ambientales y culturales, contó con la dirección artística de Edson Velandia.



Juan Diego Moreno (voz y guacharaca), Fernando Cely (requinto), Luis Guillermo González (guitarra) y Jorge Mario Vinasco (tiple), los inigualables Rolling Ruanas, contestaron nuestro cuestionario sonoro.

¿Cuál es la canción de su repertorio que más les gusta interpretar?

Es difícil de escoger, es como por épocas. Bueno, hay una que nos fascina cantar porque la gente la disfruta mucho: Ruanas On. Nos la piden y nos identifican con esa canción.

¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?

Algo de Héctor Lavoe, Un periódico de ayer, puede ser. Algo de Los Melódicos o chucuchucu navideño, y cómo no, de los Ruanas, puede ser Patecumbia.

¿Cuál es el sonido que más detestan?

El despertador... es lo más odioso.



¿Cuál es el ‘top’ 5 de los artistas que los han influenciado?

Héctor Lavoe, Foo Fighters, El Binomio de Oro, Inti-Illimani y, por supuesto, el maestro Jorge Velosa.

¿Qué canción no se cansan de oír?

Por estos días, Todo cambia, de Mercedes Sosa en una versión del argentino Nahuel Pennisi. Recomendadísima.



¿Cuál es la anécdota más rara o divertida que han vivido en su carrera?

Yo creo que el viaje a Europa. Imagínese a estos cuatro cundiboyacenses por allá en esas tierras fue algo muy gracioso, sufrimos con los idiomas y con la forma de comer.

¿Con quién les hubiera gustado compartir escenario o en un tema?

Vamos a sonar monotemáticos, pero con Héctor Lavoe, La Fania, Celia Cruz, Kurt Cobain o Rafael Orozco.



¿Hay alguna cosa o situación que cambiarían de su vida artística?

Nos hemos formado a pulso. Hubiéramos podido hacer las cosas diferentes para ahorrarnos tiempo, pero tal cual como sucedió era como tenía que ser, como estaba destinado el camino de los Rolling Ruanas, y creemos que hasta el momento con la gente que nos busca, que nos quiere, que es parte de la familia de los Ruanas hemos creado una relación linda, por la que vale la pena todos los tropiezos y cosas duras que hemos tenido.

¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más les gusta?

El de estar en una finca donde el primer sonido sea el de un gallo cantando; luego las vacas, las gallinas, los pajaritos, una cascada o un nacimiento del agua. Amamos el sonido de la naturaleza en general, pero sobre todo del campo cundiboyacense que nos evoca a nuestras familias, abuelos, ancestros y padres. Es un sonido inigualable.



¿Si no hubieran sido músicos, qué profesión le gustaría tener?

Yo hubiera sido actor (dice el cantante Juan Diego Moreno). Es más, todavía quiero ser actor, pero no sé si ya sea muy tarde. Esa profesión es muy linda y la respeto. La banda ha tenido la oportunidad de actuar en series y películas, claro: como nosotros mismos.

¿Cuál ha sido la crítica a su música que más les ha molestado o dolido?

Recién empezamos tuvimos mucha exposición y en algún comentario alguien nos decía, con un montón de groserías, que “éramos unos campesinos jijuetantas y que nos fuéramos a tocar nuestro rock por allá a la vereda”.

A mí me causó curiosidad la cosa, no porque me hubiera tocado, sino porque me impresiona que a algunos les parece que ser campesino es un insulto. Es algo complejo a estas alturas de la vida. Por eso nuestro mensaje siempre es de amor, de reconocimiento de nuestros ancestros y sobre todo de conciencia con la tierra, el campo, de donde venimos, de donde comemos; somos campesinos y le debemos a ellos mucho, todos somos campesinos.

