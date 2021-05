Los reinados, una manera de reponer una sociedad fracturada

“Una de las razones principales por las que los colombianos valoran tanto la belleza es que el terror a la bestia –violencia, inseguridad, racismo, pobreza y la ilegitimidad o insuficiencia percibida del gobierno– refuerza los roles de género, puesto que restringe las opciones de reforma y liberación (…). La belleza es civil, pacífica y esperanzadora”

Esa es la tesis que el historiador estadounidense Michael Stanfield desarrolla en su libro Entre bestias y bellezas: raza, género e identidad en Colombia, publicado en el país por la Editorial de la Universidad Javeriana.

Stanfield, profesor de la Universidad de San Francisco y experto en fenómenos sociales y culturales de Latinoamérica, habló con EL TIEMPO sobre cómo nuestra historia ha estado marcada en paralelo por una exaltación de la belleza femenina y por la violencia.

¿Por qué decidió contar la historia de Colombia, atravesada por profundos hechos de violencia, a través de la belleza?

Los colombianos han estudiado bastante la violencia, ya sabemos un montón de la violencia, pero para mí fue interesante ver la evolución y la historia de Colombia a través del concepto de belleza.

(Puede interesarle: Héctor Abad Faciolince invita a protestar en paz como lo hizo su padre)

Durante muchos momentos en su historia, especialmente durante épocas violentas, la belleza fue la cara buena del país. Quizá en el siglo XIX fue una belleza más de carácter, interior, de moral; no fue una cosa física, externa. Pero con la cámara y la televisión, la belleza externa empezó a ser protagonista en el siglo XX.

En Colombia noté la importancia de los reinados, en la televisión, en las revistas, en los periódicos. Entonces me pregunté qué hay detrás de todo eso. Se nota que hay un tipo de poder ahí, pero quería saber exactamente de qué se trataba, entonces busqué y fue como mirar las bestias de la realidad colombiana y al mismo tiempo la cara buena del país.

¿Y cree que existe una relación entre nuestra proclividad a la violencia y el gusto por los reinados?

Sí. Fue justamente durante la época del 48 y el 58 del siglo XX cuando empezaron la televisión y el apoyo gubernamental a los reinados. Más que todo por Rojas Pinilla y después con el Frente Nacional, desde el 58, empezaron los reinados de todo: de caña, de café, de azúcar, del folclor, y especialmente proliferaron en zonas de conflicto. Eso fue una manera de reponer pedazos fracturados de la sociedad colombiana a través de una celebración. Fue una forma de unir a la sociedad con competencias de belleza, no con actos políticos, sino civiles.

¿En su investigación pudo ahondar en la relación entre los reinados y el narcotráfico?

La moda es una expresión muy fuerte de deseo y es una forma de tener presencia en la sociedad. Es una proyección fuerte y cambia la forma como piensa uno de sí mismo y como piensan los otros de uno. FACEBOOK

TWITTER

El narcotráfico, especialmente en Medellín, estuvo relacionado con una caída de la industria y un crecimiento de la pobreza. En ese momento, el cartel de Medellín empieza a formarse como una alternativa. Y claro, cuando un tipo como Pablo Escobar aparece en la lista de Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo hay poder y, con ese poder, acceso a las reinas y a los reinados. Los patrones se dieron cuenta de que podían ascender socialmente con ellos, van a Cartagena para ser vistos como tipos poderosos. Ese momento tuvo una lógica muy clara de la relación entre las bestias masculinas, la droga y la violencia, y las reinas y los reinados. Era muy difícil que el dinero de ese negocio no terminara comprando influencia en esos y otros eventos.

¿Cuáles relaciones entre la bestia y la belleza lo sorprendieron más?

Algo de lo que hablo en el libro es del racismo. En Colombia no se habla abiertamente de ello y parece que Colombia tiene una actitud casi brasilera de decir que el racismo no es tan fuerte, tan violento, tan marcado como en mi país, pero existe. En mi estudio revisé también cuál es el color de la belleza, cuál es la belleza típica de Colombia y por qué, y cuáles grupos son excluidos por eso.

(Siga leyendo: 'Gabo y Mercedes. Una despedida', por Rodrigo García Barcha)

También hay una relación entre la belleza y la plata. Detrás de las reinas muchas veces hay hombres ricos: con riquezas que provienen del petróleo, del café, de la cocaína… lo que sea. Usan a las reinas como plataforma para tener un lugar en la sociedad.

La belleza es muy dinámica y plural y se puede ver de varias maneras. Esto, creo que da paso a entender algunas formas de las bestias de las que no se habla normalmente.

La popularidad de los reinados ha venido decayendo. ¿A qué atribuye el declive del Reinado Nacional de la Belleza, que llegó a ser una institución de este país? ¿Y qué dice este fenómeno sobre nuestra sociedad actual?

Para mí hay una relación clave entre el acuerdo de paz con las Farc hace 5 años, el proceso electoral con Duque y Petro en el 2018 y la movilización de miles de personas en las calles de Bogotá en el 2019 pidiendo un gobierno soberano que protegiera a los que estaban trabajando por la paz y por los derechos humanos.

Desde mi primer tiempo allí en Colombia, en el 85, vi que existía gran terror a decir la verdad, a hablar sobre lo que está pasando y a gritar en la calle ‘somos ciudadanos y el gobierno debe responder a nuestros intereses y no a los de algunos riquitos en el poder’. Eso para mí fue muy importante porque fue una ola política y una ola de esperanza en que se podía cambiar la ruta de violencia, y nació en los jóvenes.

Entonces, si hay un movimiento, si hay un espacio para que los ciudadanos hablen abiertamente y si hay esperanza en un futuro más pacífico, más incluyente, más democrático, más seguro, los reinados no se van a necesitar, van a ser parte de la cultura, pero no como un sector central de la identidad del país.

Pero, en todo caso, usted concluye su libro diciendo que Colombia aún necesita belleza para hacerle contrapeso positivo a la realidad negativa de un ‘Estado elitista y sin soberanía’…

Mientras no haya presencia del Estado en todo el país y de un sistema de justicia, que es parte clave de un Estado soberano, no va a haber paz, y debo decir que mi país no ha sido un gran apoyo para ustedes en la búsqueda de paz. Desde el 48 la política externa de EE. UU. hacia Colombia ha sido enviar más armas, para hacer más la guerra.

(Podría interesarle: Bob Marley, una leyenda tan viva que algunos olvidaron su muerte)

Entonces, la belleza es la esperanza de una vida mejor y simbólicamente es pacífica, es abierta y es un signo poderoso de sueños de futuro.

Algo interesante de las reformas liberales de los 30 en Colombia es que las reinas y los reinados no tenían mucha importancia porque la sociedad estuvo más enfocada en cambios sociales, económicos y políticos que fueron positivos y apuntaban en una dirección más moderna. Pero con el 9 de abril y Gaitán bastó para que entraran en una larga noche de exclusión social, y eso coincide con un auge de apoyo a los reinados.

Cada vez hay más discusiones sobre la cosificación de la mujer y si los reinados son un espacio donde eso ocurre, pero al mismo tiempo la estética sigue siendo un tema sobresaliente en Colombia. Por ejemplo, es uno de los 10 países con más cirugías plásticas del mundo. ¿Usted cómo lee eso?

Ahí hay un tema cultural y social importante y es que, por ser una sociedad conservadora, desde la infancia se crea esa idea de que las niñas son lindas y delicadas y los hombres son fuertes.

Yo creo que otra cosa importante es que para muchas mujeres colombianas los sueldos siguen siendo miserables, hay mucha desigualdad laboral con los hombres, y el poder social es la apariencia. Eso es como un capital social que se puede usar.

Usted habla de varios momentos de nuestra historia en los que la moda fue vista como un acto político, por ejemplo, con el uso de la minifalda como herramienta de contestación. ¿La moda todavía puede serlo?

Sí. La moda es una expresión muy fuerte de deseo, de ser visto y es una forma de tener presencia en la sociedad. Es una proyección fuerte y cambia la forma como piensa uno de sí mismo y como piensan los otros de uno. Así que es un acto bien político.

(Puede interesarle: Top 10: Libros más vendidos de la semana en Colombia)

¿Cree que somos una sociedad muy políticamente correcta?

Creo que siempre con temas difíciles, como el racismo, se usa una máscara personal. Las personas dicen que no son racistas, pero el sistema institucional sí lo es. Por eso, creo que hay que poner atención es en los sistemas que funcionan todavía y que ejercen violencia estatal, paramilitar, guerrillera sobre los afrocolombianos, indígenas, gente pobre del campo; están por fuera de la imagen del país, eso es una exclusión violenta simbólicamente, aunque todos digan que no son racistas.

Usted señala una coincidencia entre la elección de las dos Miss Universo que ha tenido Colombia y momentos en los que el país transitaba hacia escenarios supuestos de paz. ¿Hubo decisiones políticas detrás de ello?

En 1958 y en 2014, Colombia es visto desde el exterior como un país más seguro. Estaba pasando de una ola de violencia a una transición en la que se hablaba de paz y además es un país famoso por sus mujeres bellas. Entonces esos dos momentos contribuyeron para impulsar una buena imagen del país, para mostrar la idea de que invertir o hacer turismo en el país era seguro.

VALENTINA OBANDO JARAMILLO

Para El Tiempo