Los reguetoneros que sí fueron nominados a los Grammy Latinos

Tras la publicación de las nominaciones a la edición número 20 del Grammy Latino una lista de intérpretes de reguetón encabezada por Daddy Yankee saltó a quejarse por la ausencia del género en la lista de nominaciones. Lo cierto es que, a pesar de estos reclamos, hay una lista importante de artistas que sí fueron seleccionados como posibles ganadores.

El tema ha estado presente en las redes sociales a partir de una imagen que muestra el icónico gramófono del símbolo de los premios tachado con una cruz y una leyenda que dice: “Sin reggaetón no hay Latin Grammy”.



“A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo con la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto”, escribió Daddy Yanke en una publicación en Instagram que acompañaba la citada imagen.

Sin embargo, tal como lo dice él mismo en su mensaje, hay una nominación en su nombre: la Academia lo propone para ganar el premio en la categoría Mejor fusión / interpretación urbana por la canción Con calma, que hizo con Snow.



También vale la pena recordar que el artista puertorriqueño, pionero en el género, ha ganado ocho veces este reconocimiento a lo largo de su carrera. La primera vez en 2005 cuando recibió el galardón por su álbum Barrio Fino y la más reciente el año pasado, cuando lo homenajearon por su canción Dura. Ha estado nominado 27 veces y ha ganado el premio durante cinco años consecutivos.



J Balvin también se pronunció al respecto en un video en el que aclaró, entre otras cosas, que “(…) (los reguetoneros) manejamos masas. Eso no quiere decir que porque manejamos las masas (el reguetón) sea la mejor música, la mejor producida, la mejor escrita”.

En 2004, la Academia Latina de la Grabación lideró la tarea de reconocer al reggaetón (música urbana) en varias categorías, adaptándose a la revolución de la música

El colombiano, por su parte, tiene dos nominaciones: a Mejor canción urbana con Caliente (junto a De La Ghetto y otros compositores) y a la misma categoría por Con altura (junto a Rosalía y el Guincho y otros compositores). Durante su trayectoria ha recibido el premio en tres ocasiones y ha sido nominado 18 veces.



Por otro lado, Maluma (que recibió el galardón el año pasado por su álbum F.A.M.E) publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que se lamentaba por no haber estado nominado en ninguna categoría y, además, hacía un recuento de su trabajo durante el año.

Eso no quiere decir que porque manejamos las masas (el reguetón) sea la mejor música, la mejor producida, la mejor escrita

El tema llegó a la Academia Latina de la Grabación que dio una respuesta en la que explicaba que los candidatos los eligen votantes que son los mismos músicos de cada género.



"Respetamos y admiramos a todos los géneros que componen el mundo de la música latina. En 2004, la Academia Latina de la Grabación lideró la tarea de reconocer al reggaetón (música urbana) en varias categorías, adaptándose a la revolución de la música", indicó la academia en el mensaje enviado a EL TIEMPO vía correo electrónico.



De todas formas, varios artistas del género fueron nominados a ganar el Grammy en las categorías urbanas que a las que la Academia se refiere. A continuación, la lista:

Daddy Yankee y Snow (por Con calma) a Mejor fusión / interpretación urbana Bad Bunny, nominado dos veces: por Tenemos que hablar a Mejor fusión / interpretación urbana y a Mejor álbum de música urbana con X100Pre J Balvin, dos nominaciones: a Mejor canción urbana con Caliente (junto a De La Ghetto y otros compositores) y a la misma categoría por Con altura (junto a Rosalía y el Guincho y otros compositores) Zion & Lennox, que con ChocQuibtown (y otros artistas) hicieron el remix de Pa’ olvidarte, nominados a Mejor fusión / interpretación urbana Manuel Turizo, que con ChocQuibtown (y otros artistas) hizo el remix de Pa’ olvidarte, nominados a Mejor fusión / interpretación urbana Sech, nominado dos veces: por Otro trago (con Darell), a Mejor fusión / interpretación urbana y por Sueños a Mejor álbum de música urbana Darell, por Otro trago con Sech, nominado a Mejor fusión / interpretación urbana De La Ghetto, nominado dos veces: con Mi movimiento, nominado a Mejor álbum de música urbana y con Caliente (junto a J Balvin) a Mejor canción urbana Feid, con 19, nominado a Mejor álbum de música urbana. Ozuna (con Vicente Saavedra), con Baila, baila, baila, nominado a Mejor canción urbana Paulo Londra nominado a Mejor nuevo artista Greeicy, nominada a Mejor nuevo artista Farruko, nominado dos veces a la categoría Mejor fusión / interpretación urbana: con Pedro Capó hizo Calma, y con ChocQuibtown (y otros artistas) hizo el remix de Pa’ olvidarte.

Mateo Arias Ortiz

Redacción Cultura

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

​matari@eltiempo.com