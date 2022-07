Cita: “Su lanzamiento fue un acontecimiento nacional con cubrimiento tanto de las principales emisoras de radio y la televisión de época”.



Comentario: Se queda uno esperando el resto de la frase, que debe comenzar con “como” (“como del cine informativo que se veía en los teatros antes de cada película”).



Uno vuelve atrás a ver qué pasó, y cae en la cuenta de que el redactor no tiene clara la existencia de la conjunción compuesta discontinua, que comienza con “tanto” y sigue con “como”, “tanto en la radio como en la televisión de la época”.

En efecto, los hablantes actuales están cambiando ese “como” por la “y”, y ahí está la “y”, “emisoras de radio y la televisión de la época”.



Entonces, aclaremos el asunto. Aparte de las conjunciones simples, como “y”, “Emeterio y Felipe cantaban y encantaban”; “o”, “puede viajar en moto o en cicla”; “que”, “es la señora que vende tinto”, etc., existen algunas conjunciones compuestas, como “tanto / que”, “tengo tanto filo que si me agacho me corto”; “bien / bien”, “puedo jugar bien en Millonarios, bien en Santa Fe”, y “tanto / como”, “tanto de las principales emisoras de radio como de la televisión de la época”.



Esta última se llama conjunción compuesta de valor copulativo. ¡Ahí tienen ustedes cipote nombre para descrestar a sus alumnos y contertulios!

Comillas



Pregunta el lector Jaime Hoyos si los refranes deben ir entre comillas.



Respuesta: toda cita textual directa debe ir entre comillas. En consecuencia, los refranes también, “a palabras necias oídos sordos”, “quiere ganar indulgencias con avemarías ajenas”, “más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto”.



(Le recomendamos: Harry Styles será un curso que podrá ser estudiado en la universidad).



Por supuesto, si el refrán se parafrasea no hay necesidad de entrecomillarlo, “varias veces le recordé que es mejor perder un minuto en la vida, como dicen por ahí, que perder la vida en un minuto”, “con las avemarías de los otros quiere ganar indulgencias para él”.

Facebook Twitter Linkedin

Los refranes que se citen de manera textual deben ir entre comillas siempre. Foto: iStock

Leche

Pregunta la lectora Milena Camacho Pardo: “En frases publicitarias como la de Hamburguesas El Rodeo, 'Hamburguesas de carne, carne', y Alpina, 'Nuestra leche es leche leche, ¿la palabra que se repite se separa con coma o no? Si no se escribe la coma, el computador advierte error".



(Siga leyendo: ‘Werevertumorro’ perdió su canal de Youtube).



Respuesta: La Ortografía de la lengua española, 2010, dice que en esos casos no hay coma, “carne carne”, “leche leche”.Es una forma de expresar con fuerza la calidad de lo que se vende, “es el masmelo masmelo”, es decir, el que tienen más señaladamente el auténtico carácter de masmelo.



Se puede referir a una persona, cuya calidad profesional se intenta destacar, como: “Es un policía policía”, “Fue por muchos años el ministro ministro”. Es una forma más breve de decir algo como lo que dice la canción de Pecos Bill, “fue el vaquero más auténtico que existió”. Versión breve: “¡Fue el vaquero vaquero!”.



(Le puede interesar: Alfredo Gutiérrez estaría decepcionado de la nueva generación del vallenato).



Aunque algún defensor del lenguaje asertivo lo reprobará como redundancia evidente, este uso es una de las muchas figuras literarias o retóricas válidas que acuden a la repetición. En estos casos, la repetición no agrega significado, pero sí expresividad, fuerza, intensidad.



Ya lo dijo Ángel Zapata, el filósofo de la narrativa moderna: “No importa repetir si se repite lo que importa”.

Más noticias

Darío Gómez: atención, murió el 'Rey del despecho'.

Director del Dane explica por qué habla así: fue un accidente.

Manzur: 94 años y sigue imparable.

FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

​Preguntas: feravila@cable.net.co