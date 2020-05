Treinta años de un himno de Los Prisioneros contra el machismo

"Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor

Porque yo doy la plata estás forzada a rendirme honores y a seguir mi humor", decía una de las estrofas de la canción 'Corazones Rojos', del álbum 'Corazones' de la famosa banda chilena comandada en ese momento por Jorge González.



Una canción polémica, adelantada a su tiempo (1990) por poner en evidencia y contra las cuerdas al machismo y, de alguna manera, la violencia contra la mujer.



De hecho, tras celebración de 30 años del álbum (el 20 de mayo) el colectivo Las Tesis, creadoras del performance 'Un violador en tu camino', también le rindió un homenaje a esa composición con una versión en la que añadieron la frase "Dios también es hombre" y representaron con imágenes de los estereotipos con los que se presentaba a la mujer en la televisión.

El videoclip muestra imágenes de cómo la mujer era representada en los medios de comunicación masivos en la época de Corazones, y cómo el tono sexista se fue reproduciendo sucesivamente con el avanzar del tiempo.



Pero tanto la canción como el disco fueron responsables de una evolución de la banda que representó eso que llamaron el rock en español. Era hora de dar un salto y acariciar otros géneros como el pop electrónico y este disco fue el ejemplo fidedigno de ese cambio.



Asimismo, significó el cierre de una etapa de crecimiento y conflicto, ya que sería el precedente para la fractura de la banda. En esa época se retiró su guitarrista Claudio Nerea y la reivindicación social se fue transformando en un dolor marcado por el desamor y otros sentimientos.

No hay que olvidar que en ese álbum también resonaron ‘Tren al sur’ y 'Estrechez de corazón', marcando claramente una mixtura de sonidos más cerca a New Order, The Human Leaguem Pet Shop Boys y hasta Sandro.

En una entrevista con el diario La Tercera de Chile, el exvocalista y compositor de Los prisioneros, Jorge González, reconoció que ese disco "tenía un sonido muy cálido hecho con computador. No existía esa mezcla y aún no existe”.



También reveló que "el rock viejo era re machista. Led Zeppelin. Los Stones. Ultra machos. Pero el punk no. Ahí había heroínas”, recalcando esa sensibilidad y conciencia que descargaba 'Corazones rojos' y que lo hizo una canción fuerte, pegajosa, pero sobre todo relevante en este momento.



