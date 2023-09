"Vamos a llegar con un sonido demoledor, con una versión muy buena de Los Prisioneros", prometió Claudio Narea, el exvocalista de la emblemática banda de rock en español Los Prisioneros, en una entrevista con EL TIEMPO.



La banda chilena, integrada por Jorge González, Miguel Tapia y Claudio Narea, se erigió como una de las más influyentes de Latinoamérica durante las décadas de los 80 y 90. Este periodo coincidió con el régimen de Pinochet y su dictadura militar en Chile, así como con los incipientes cambios políticos en la región sur del continente.

Lea también: Él Mató a un Policía Motorizado: la banda que aborda el terror de vivir en la realidad

5 Seconds of Summer: la banda que busca salir de la trampa de la nostalgia

Festival Cordillera 2023: conozca los horarios y artistas que se presentarán en Bogotá

Y tal vez en parte a eso se debe a su éxito, pues en un periodo lleno de opresión, sus voces, que clamaban por los derechos humanos, de los migrantes y libertad, traspasaron las fronteras ante todo pronóstico. Esto estuvo nutrido de sus sueños, pues cuando comenzaron en 1983 se encontraban en plena flor de la juventud.

Sus inicios se remontan a cuando estaban en el colegio. Allí, como los tres grandes amigos que eran, decidieron formar una banda musical. No sabían tocar ningún instrumento, ni mucho menos componer en su momento; pero sí sabían que la música unía corazones y ese el proyecto que tenían en mente.

Con sonidos característicos del rock, un poco de punk y los sintetizadores acompañando las cuerdas de la guitarra, el bajo y los platillos de la batería; los tres jóvenes debutaron en su colegio en 1982, un año antes de lanzarse a los escenarios. Durante ese lapsus de tiempo su nombre cambió más de una vez, hasta que finalmente se decantaron por Los Prisioneros.

Bajo ese nombre lanzaron su primer álbum 'La voz de los '80', disco que posteriormente sería tildado por la crítica como uno de los más importantes en la historia del rock de Chile. Y el público lo confirmo, pues en tan solo seis meses, las 1.000 copias producidas, se agotaron en su totalidad.

Facebook Twitter Linkedin

Llegada del grupo chileno al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Foto: Archivo EL TIEMPO

Tras esto, la agrupación original sacó dos discos más: 'Pateando piedras' y 'La Cultura de la basura'. Fue entonces cuando en 1990, Narea decidió dejar la banda y entró Cecilia Aguayo en el teclado y luego Robert Rodríguez con la guitarra y el bajo.

Finalmente, en 2006, la banda se disolvió por completo, pero su memoria permanece intacta. A pesar de haber cerrado un capítulo, sus canciones perduran en la historia. Ahora, gracias a que los miembros reviven como solistas los éxitos de la agrupación, su legado continúa en constante crecimiento.

De hecho, Narea se presentará el próximo domingo 24 de septiembre en el Festival Cordillera en Bogotá. Durante una conversación con EL TIEMPO, el cantante contó un poco de su historia, profundas reflexiones y lo que le espera a Colombia durante su concierto.

Hasta el día de hoy, el nombre de Los Prisioneros sigue siendo muy conocido e incluso por generaciones jóvenes. ¿Cuál cree que fue la clave de su éxito?

Yo creo que hay una cosa en las personas que se proponen algo. Nosotros éramos tres amigos a quienes les gustaba la música, pero nunca pensamos que íbamos a llegar a ser famosos. O sea, ni siquiera sabíamos tocar instrumentos. Pero poco a poco fue pasando, comenzamos a componer, a aprender y a grabar.

Finalmente, fue el público quien comenzó a aparecer. Creo que el proyecto fue exitoso porque, principalmente, esto estaba en la cabeza. Cuando uno quiere algo, se lo puede proponer.



Eso, sumado a la melodía y a las letras, fue lo que hizo que a Los Prisioneros los recordaran a nivel social.

¿Cuáles son las tres canciones infaltables en sus listas de reproducción?

Tendría que tener un millón de playlists para escuchar todo lo que me gusta. No solo escucho Spotify, sino también discos; y tengo muchos de cumbia, disco, soul, funk... no me gusta escuchar una y otra vez las mismas canciones. Me gusta descubrir cosas.

(Le recomendamos: Los Prisioneros escapan de la nostalgia con serie de inspirada en la banda).

Antes de 'Los Prisioneros' se llamaron 'Los Criminales'. ¿Por qué pasaron de un nombre a otro?

La verdad es que solamente estábamos buscando un nombre para poder tocar en vivo. En una noche quedamos como Los Criminales, pero no era un buen nombre porque era algo negativo. Entonces luego decidimos llamarnos 'Los Prisioneros', que, sin proponérnoslos, era algo mucho más acorde a lo que estaba sucediendo en Chile en ese momento.



Había muchos prisioneros políticos y aunque no fue la idea, coincidió con lo que estaba sucediendo.

¿Cuál cree que ha sido el momento más difícil que ha tenido que vivir como artista?

Siempre la vida de un músico está llena de altos y bajos. Por ejemplo, la gente siempre piensa que en los años 80 nosotros ganamos mucho dinero, y eso no es verdad.



Vivir de la música es muy difícil y, no sé qué pasaba, pero el tema de los negocios en esa época era complicado. Bueno, estábamos en medio de una dictadura y durante dos años no pudimos cobrar nada en Chile. También tocábamos en el extranjero, pero no era algo de cada semana.

Ahora, como solista, creo que la dificultad ha sido lo mediático, el sentir que cualquier cosa que diga va a ser polémico. Digamos que ya estoy acostumbrado, pero no deja de ser desagradable estar en boca de todos cuando pasa algo.

¿Qué cree que es lo más humano que puede llegar a transmitir la música?

Yo creo que la música debe llevar emociones, conectar con la gente. Uno llega con sentimientos y comunicar. De hecho, a mí no me llama la atención la inteligencia artificial.



No me imagino cómo se debe sentir conectarse con esa tecnología. Debe ser muy aburrido.

¿Cuál fue el primer disco que compró en su vida?

Recuerdo que fue un single de Kiss. También puso ser un vinilo de Led Zeppelin y la verdad es que yo tenía 12 años, entonces no me gustó, no me gustó para nada. Ya grande sí, pero en ese momento estaba muy chico para eso.

(Además: Este es el cartel de lujo que traerá el Festival Cordillera 2023, en septiembre).

Si pudiese colaborar con alguien del cartel del Festival Cordillera, ¿con quién sería?

Hay artista que yo admiro y que he querido colaborar en algún momento como Rubén de Café Tacvba, o Juanes, pues me parece un tipo inteligente, interesante... También me llama mucho la atención Residente, pues tiene compromiso y su actitud también me gusta, Calamaro también es otro artista que me llama mucho la atención.

¿Qué espera de su próximo concierto en Colombia?

El escenario es lo que cambia, la cantidad de público que te puede ver es la que cambia. Esperamos conectar con mucha gente, esta vez que nos vea mucha gente, que nos inviten a otros lugares, eso sería fantástico. Que los jóvenes conecten con nuestra música, que conectemos con el público, porque vamos a llegar con un sonido demoledor, una versión muy buena de Los Prisioneros.

¿Cuáles son sus planes a futuro como solista?

Yo nunca quise ser solista. Hoy me encuentro en esta posición y buscaré sacar material nuevo. Quiero hacer música nueva, con la decisión de decir "Listo, soy Claudio Narea y esta es mi música". En los últimos años, ha sido complicado porque también soy padre, pero el próximo año espero sacar música nueva y que sea escuchada por todos ustedes.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

@laura_bqz

Más noticias en EL TIEMPO

Revelan nacionalidad de Shakira de 'Yo me llamo'; ya había participado en otro reality

La leyenda del sacerdote que maldijo a Bogotá con un terremoto que aún no ha ocurrido

Las parejas que han marcado la vida de Diego Saénz, participante de 'MasterChef'

¿Cuáles son los 5 ‘palos’ de la convocatoria de la Selección Colombia de Lorenzo?