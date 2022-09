Entre las canciones inmortales que tiene el vallenato está La muerte de Abel Antonio, compuesta por el mismo compositor que dieron por muerto. “Fueron cinco noches que me hicieron de velorio, para mis nueve noches todavía me deben cuatro”.

Abel Antonio Villa Villa pasó a la historia, entre otras razones, por esta composición que narraba la angustia que vivió su familia debido a una confusión de identidad que le costó a su madre, María del Tránsito Villa, cinco horribles noches de luto por el juglar que todavía estaba vivo.



Después de prestar el servicio militar –en el que ejecutó el acordeón más que cualquier cosa–, el juglar, que había aprendido a tocar el instrumento por sí mismo desde los 9 años, empezó a hacer correrías musicales. Tocaba por los pueblos del Magdalena y en El Banco, su paso coincidió con la muerte de un tocayo suyo: Abel Antonio Fernández. La confusión se dio porque el nombre y los rasgos físicos de ambos eran similares.

La frase “mataron a Abel Antonio” corrió como el viento por entre poblados del departamento hasta llegar a Piedras de Moler, donde estaba la casa familiar. El padre, Antonio Villa, necesitaba confirmarlo y envió un telegrama al alcalde de El Banco, que le fue respondido con una demoledora frase: “Informámosles, Abel Antonio murió en accidente”. Entonces salió a reclamar el cuerpo de su hijo, mientras que su esposa e hijos se quedaron preparando el velorio.

Al quinto día, el padre iba por Magangué cuando alguien le dio la noticia más feliz de su vida: “Abelito anda vivo y coleando, está emparrandado en San Juan Nepomuceno”. Y tomó la ruta en esa dirección; una vez juntos, padre e hijo se emparrandaron, antes de volver a casa y sorprenderlos a todos con su llegada.



Algunos creyeron que era un fantasma y, según la página oficial de los premios que están por celebrarse en nombre de este juglar, desde entonces Abel Antonio siempre vistió de blanco.

La madre lo abrazó, lloró de felicidad. Abel Antonio también lloró y fue cuando el alcalde de Piedras de Moler le dio una de las frases inmortales de su canción más famosa: “Abel Antonio, no llores, que eso les pasa a los hombres. Abel Antonio, no te pongas a llorar, que eso le pasa al que sale a caminar”.



Pero el legado de Abel Antonio supera la trascendencia de esta canción y la leyenda que vino con ella. El juglar ‘resucitó’ para convertirse en el primer músico que llevó el acordeón a una grabación discográfica vallenata, por la misma época en que Guillermo Buitrago salía con sus grabaciones de vallenatos en guitarra. Y, según decía Luis Enrique Martínez, fue el primero también en andar por ahí –tocando de pueblo en pueblo– acompañado de cajero y guacharaquero. Antes, los acordeoneros se bastaban solos.

Con su imagen, Abel Antonio también le puso elegancia al vallenato. Le gustaba estar siempre bien presentado, engalanarse para la música que hacía. Y vivió muchos años más, hasta los 81, en el 2006, convertido en un maestro del vallenato, porque muchos acordeoneros clásicos, entre ellos Alfredo Gutiérrez, se declararon discípulos suyos.

Los premios como legado

Aida Luz Villa, cantante. Hija del maestro Abel Antonio Villa. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Esa es la talla del juglar que la cantante Aida Luz Villa, hija suya, quiere exaltar con la realización de la primera edición de los Premios Abel Antonio Villa, este 29 de septiembre, en el Club Militar de Bogotá.



“Los premios eran un anhelo de mi corazón hace tiempo –dice Aida Luz–: hacerle unos premios a mi padre y exaltar el valor del vallenato. Los iba a hacer en el 2020, durante el Festival Vallenato, pero no se pudo por la pandemia. Tampoco quise que fueran virtuales. Muchos me preguntaron qué había pasado con los premios, y les respondía: “Espérate, que para el maestro Abel Antonio Villa hay que hacer lo mejor”.



Aida Luz ha sido siempre la guardiana de la música de su padre. Por eso impulsa los premios, aunque interpreta otra música. “Compongo góspel, pero no he dejado nunca de cantar la música de mi padre –resalta–. En tarima, a donde voy, siempre me piden canciones suyas. Entonces quise resaltar su legado. Mi papá fue el primero en muchas cosas, en implementar el acordeón en las grabaciones vallenatas, abrió el camino para que lo hicieran muchos más. Y así ha sido. Todos los reyes vallenatos tienen alguna canción suya en su repertorio”.

El homenaje a Alfredo Gutiérrez

Alfredo Gutiérrez, uno de los grandes juglares vivos de la música de acordeón. Foto: Mauricio León. Archivo EL TIEMPO

Los premios darán reconocimientos en 12 categorías que premian el presente y el futuro de la música vallenata, además de un premio a toda una vida, que solo podía ser inaugurado con el homenaje a Alfredo Gutiérrez, el más célebre de los discípulos de Abel Antonio Villa.



Aida Luz Villa enumera los premios: compositor del año, álbum del año, acordeonero del año, conjunto típico, canción inédita, mejor puya, talentos jóvenes (de 4 a 12 años y de 13 a 17 años son las categorías) y mejor cumbia vallenata (cumbia ejecutada con instrumentos del vallenato, explica).

La cantante indica que las categorías infantiles se crearon para evocar ese talento que desde muy joven llevó a su padre hacia el acordeón. Siendo niño, solo ver tocar a un acordeonero en una parranda definió su destino. “Él era un acordeonero completo, tocaba, cantaba y componía sus melodías. Los juglares se hacen desde pequeñitos y por eso se hizo esta convocatoria, para que los niños sepan qué son y cómo son los juglares”.



Al preguntarle por el mayor reto que le plantean estos premios, la cantante, al frente de la Fundación Abel Antonio Villa, responde: “El mayor reto es que tengo que cumplir una promesa con las metas y proyectos de mi padre. Pudo ser el padre del acordeón actual, fue la persona que civilizó el vallenato: vestía de blanco, con zapatos brillantes, hizo que fuera una cosa elegante. Así que el reto es hacer la primera edición y que, con la bendición de Dios, los premios tengan la altura que le queremos dar a la figura de este gran juglar vallenato. El reto es que sean unos premios inolvidables”.

