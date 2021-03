‘Los populistas siempre están buscando enemigos’

Las guerras le han dado forma a la historia humana con efectos negativos sobre la civilización, pero también con efectos positivos evidentes en áreas como la salud, la ciencia y la economía. Esta es la tesis que desarrolla la reconocida historiadora canadiense Margaret MacMillan en su reciente libro Guerra: cómo el conflicto nos ha moldeado, clasificado como uno de los 10 mejores del 2020 según The New York Times.

En esta entrevista, MacMillan habla de las consecuencias que la guerra ha dejado y sigue dejando en el mundo, la propensión de ciertos líderes por la guerra y la naturaleza de los conflictos que podríamos enfrentar en el futuro.

En su libro, usted dice que la guerra forma parte de la condición humana...

Mi definición de guerra es cuando un grupo organizado con metas políticas lucha contra otro grupo con metas políticas utilizando violencia. Y hasta donde sabemos, eso ha sido una característica de la sociedad humana desde la primera vez que comenzamos a organizarnos en comunidades.

¿Seguiremos teniendo esa característica en el futuro? Espero que no, porque las formas de librar una guerra ahora son mucho más terribles, las armas son mucho más terribles y la posibilidad para la catástrofe es mayor. Sin embargo, en este momento seguimos teniendo muchísimas guerras en el mundo. Así que aunque me gusta pensar en un mundo libre de ellas, no estoy del todo segura que eso pasará.

¿Cuáles son los avances y progresos que han dejado las guerras?

Ha permitido cambios sociales y avances en la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, la posición de las mujeres, en varios países mejoró como resultado de la guerra, porque ellas contribuyeron a la misma. Y el argumento de que las mujeres no podían contribuir a la sociedad e involucrarse en las decisiones de la sociedad simplemente no se pudo sostener.

Otro ejemplo es el de la penicilina. Fue descubierta después de la Primera Guerra Mundial, pero producirla era muy caro. Luego comienza la Segunda Guerra Mundial y lo que tiende a ocurrir durante una guerra de esa escala es que de repente controlar el gasto público parece importar menos. Se gasta lo que se deba gastar para sobrevivir. La penicilina se convirtió en algo que tenía que ser producido para evitar que las tropas murieran. Y desde el fin de la guerra le ha salvado la vida a millones de personas.

Que las guerras hayan ayudado a darles una posición a las mujeres puede ser cierto, pero la realidad es que las mujeres, los niños y los ancianos son los que más se afectan en una guerra...

El historiador griego Tucídides dijo que “los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”. Y eso es lo que les pasa a muchos civiles en la guerra. A menudo, no tienen opción. Simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado y se convierten en blancos de guerra. A menudo también han sido vistos como botines de guerra. Han sido capturados y utilizados como esclavos o para el trabajo forzado. Y las mujeres sufren de maneras particulares. La violación ha sido tanto un instrumento de guerra para desmoralizar al enemigo como también, triste y horriblemente, una manera a través de la cual los soldados buscan premiarse.

Probablemente, el 99,9 por ciento de los guerreros a lo largo de la historia han sido hombres, pero siempre ha habido unas pocas mujeres que luchan. Hoy, son cada vez más los ejércitos modernos que están usando a mujeres en roles de combate. Y en las guerras civiles de liberación nacional o en movimientos guerrilleros, las mujeres suelen tener un rol muy importante, a menudo como combatientes.

¿Hay causas biológicas genéticas que determinan que los hombres sean más propensos a la guerra que las mujeres?

Creo que se debe a factores culturales. Tenemos algo que nos impulsa hacia la violencia, tal vez más a los hombres que a las mujeres, pero también tenemos un impulso hacia la auto-preservación. A menudo, a las personas no les gusta la violencia y no quieren ir a pelear. De hecho, es precisamente por esa razón que los ejércitos tienen tanto entrenamiento para convertir a los civiles en soldados. Por otro lado, las sociedades pueden promover valores culturales que conforman lo que podríamos llamar virtudes marciales: las virtudes de la guerra y la valentía, el estar preparado para morir, el no mostrar miedo ni dolor. Entonces, pueden predisponer a las personas a ir a la guerra.

En 10 años publicó un libro que se llama Los usos y abusos de la historia. ¿Cuáles son esos abusos?

La historia es a menudo una parte muy importante de la identidad. Así que quiénes somos está moldeado en parte por lo que nos ha pasado en nuestras vidas, pero también por la historia de nuestro grupo. Los pueblos y países tienen historias. Se cuentan a sí mismos historias y, a menudo, esas historias están equivocadas y son muy unilaterales. Entonces la historia puede ser muy peligrosa pues consigue unir a la gente, a menudo, para hacer cosas realmente crueles y para encontrar enemigos donde puede que no los haya.

¿Cuál ejemplo puede dar sobre ese abuso de la historia?

Hitler y los nazis usaron la historia fue para promover la idea de que Alemania había sido humillada a manos de los aliados al final de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que había sido tan maltratada que estaba obligada a vengarse.

Vivimos en un mundo en el que la información es cada vez más accesible, pero al mismo tiempo donde hay más gente creyendo en mentiras...

Encontramos algunas de estas falsedades reconfortantes. Nos dicen que somos mejores que los demás o nos dicen que hemos sido victimizados. Y a veces esas falsedades pueden ser muy poderosas y ayudarnos a compensar lo que sentimos que es una injusticia. Por supuesto, ahora con las comunicaciones electrónicas existe una gran cantidad de información errónea y falsa, y muchas mentiras. Siempre hay un peligro con internet de quedar atrapado en una burbuja.

¿Los líderes populistas son más propensos a ir a la guerra?

No necesariamente. Lo que presuntamente quieren los líderes populistas es mantenerse en el poder e ir a la guerra no es necesariamente una buena manera de mantenerse en el poder. Pero el populismo sí busca enemigos. Y si te deshaces de los enemigos en casa, tiendes a buscar enemigos en el exterior. Viktor Orban ha buscado enemigos dentro de Hungría, pero ahora comenzará a buscar enemigos entre sus vecinos. Hitler suprimió a cualquier enemigo dentro de Alemania, prácticamente para 1939, pero quería más. Y creo que en su caso, siempre contempló ir a la guerra. No creo que los líderes populistas tengan que ir a la guerra, pero están constantemente buscando enemigos.

Las nuevas tecnologías hacen que baje el costo de la guerra, ¿cree que eso puede cambiar la disposición de los líderes al ir a la guerra?

En términos tecnológicos, yo diría que la guerra se está volviendo mucho más cara. Los aviones de combate y submarinos que se han producido son extraordinariamente caros. Al mismo tiempo tenemos muchos dispositivos más baratos, como drones, dispositivos autodirigidos y explosivos improvisados que no cuestan mucho. Entonces existe la posibilidad de dos tipos de guerra: una librada por países con arsenales enormes y otra de bajo nivel con armas no muy sofisticadas. Recientemente, en Mozambique hubo un conflicto y se usaron machetes.

¿Va a continuar la tendencia de los conflictos de baja intensidad?

Lo que hemos visto desde el fin de la Guerra Fría son Estados fallidos que han fracasado porque las personas que vivían allí no podían vivir juntas, o porque el Estado fracasó y a la gente le tocó cuidarse por sí sola. Y hemos visto guerras en las que los fuertes triunfan. Se trata de personas en zonas específicas del país que son particularmente despiadadas y que lideran una banda de gente que inflige miseria. Estas guerras dejan grandes cantidades de víctimas. Generan grandes cantidades de refugiados. Y, por supuesto, a menudo se involucran potencias extranjeras que terminan apoyando un lado del conflicto para avanzar sus propias agendas. Es lo que pasó en Siria. Es lo que está pasando en Yemen.

¿En qué lugares cree que podrían estallar guerras en el futuro próximo?

En países donde hay problemas políticos sin resolver que alcanzan un punto en el que las personas deciden dejar de hablar y comenzar a pelear. Es lo que parece estar ocurriendo en Etiopía en este momento. Preveo que surjan donde haya tensiones y conflictos locales, que por diferentes razones involucran a potencias extranjeras.

Y hay un número de lugares donde eso podría ocurrir. Uno es la frontera entre India y China, donde ambos países han desplegado fuerzas armadas. Y el otro lugar que creo que preocupa es el mar del Sur de China, donde existe una competencia estratégica entre EE. UU. y China por el control de esa zona, y ambos países tienen fuerzas armadas allí.

