Los Patita de Perro: rock para niños sobre lo bueno y lo malo

Los Patita de Perro, banda de rock para niños mexicana, originaria de Puebla, andan celebrando 25 años de carrera en la música.

Y a estas alturas ya muchos de sus patafans de sus inicios son papás que llevan a sus hijos a los conciertos del grupo.



“Nos consideran buena influencia –dice Nacho Pata, líder de la agrupación, desde Puebla–. Entonces, van a los conciertos y así se van acercando a nuestras letras”.

Claro, las nuevas generaciones son otras, muy distintas, pero para Nacho, “los niños son niños, y siempre, en todas las épocas y países, hay cosas que los mantiene en la infancia, como el juego y el gusto por la música. Lo diferente ahora es el acceso a la información, que no era nuestro caso, y muchas veces hay sobre información con mucha basura, no aporta a la educación y lleva, en muchos casos, a sexualizar a las niñas”, comenta.



A los Pata, especialmente, les compete la música y con ella han recorrido varios países. Ahora vuelven a Colombia para presentarse este 26 de enero en el Festival Centro. Harán un concierto de 12 canciones en el teatro Jorge Elíecer Gaitán, de Bogotá, a las 11 a.m.



Esta vez, además de rock traen dos invitados: Don Sergio Cortés y Sergio, a secas, que tocan trombón y trompeta, respectivamente, y le darán sonido a 7 de las canciones que interpretarán. “Son músicos de salsa y cumbia, así que tendremos con ellos un sonido más de orquesta”, dice.



Con todo el grupo es escena llegarán canciones como Lávate los dientes, Vamos todos a leer, Mamá soltera, Vamos a brincar y Tómate la sopa, entre otras, que ya hacen parte de sus clásicos y que, además, enseñan sin satanizar.



“Eso es lo que menos hacemos, aunque hoy vemos que muchos niños están adelantados a su tiempo: hablan de sexo, drogas y armas, y nosotros como artistas tratamos de prevenir esas cosas”.



De ahí que tengan canciones como No me toques, que quiere prevenir el acoso sexual tanto a los niños como a las niñas. “Incluso hay varias escuelas que la ponen y la enseñan como una manera de prevenir estos hechos”.



También cantan contra el machismo y por la inclusión de las niñas y las mujeres.

Y sucede que en sus conciertos, tanto los niños como los padres asimilan estas canciones. “Pero casi siempre hablan más los papás con nosotros y nos cuentan que con nuestros discos han aprendido a abordar estos temas con sus hijos de forma lúdica, no solemnes ni pedagógicos, sino con sentido del humor”, agrega.



Su intención no es cambiar el mundo, sino hacer un aporte a este mundo en el que viven. “Y es que oír que hay papás que ya no le pegan a sus hijos o les leen más, es gratificante”.



O que canciones como Mamá soltera haya llevado a que muchas mujeres vayan a sus conciertos con sus hijos para decirles que, tal como habla esta composición, ellas también han podido salir adelante, gracia a unas letras muy al estilo Pata.