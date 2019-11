La historia de los niños que leen cuentos a perros abandonados 

El Refugio y Control de Animales del Condado de Ingham, en Míchigan, EE . UU. publicó recientemente en sus redes sociales la conmovedora historia de un grupo de niños que cada tarde se reúnen para leer cuentos a los perros que fueron rescatados de las calles por esta entidad.

Los voluntarios de 6 a 16 años hacen parte del programa 'Reading Paws', cuyo objetivo es que las mascotas que han sido abandonadas y están encerradas en el refugio mientras encuentran un nuevo hogar, se liberen de la ansiedad que les provocan las jaulas y reciban un poco de cariño.



"Los participantes pueden traer su propio libro o elegir un libro de nuestra colección. Cada sesión dura aproximadamente 45 minutos", explica la organización en su cuenta de Facebook, que también recomienda que cada menor vaya acompañado de un adulto.



De acuerdo con el refugio, una vez se inició el programa se evidenció que la presencia de los niños ayudaba a crear un ambiente relajante para las mascotas, los prepara para la adopción y lo más importante, la lectura reduce los niveles de estrés producto de la soledad y el encierro.

El voluntariado ha tenido tal acogida cada vez se están realizando más sesiones, de las que no solo se ven beneficiados los animales sino también los niños, pues no solo les ayuda a crear el hábito de la lectura sino que, por otra parte, les enseña sobre valores como la responsabilidad y la solidaridad.



Los halagos y comentarios positivos que ha recibido la organización por esta creativa iniciativa no se hicieron esperar. De hecho, hay quienes aseguran que este tipo de programas deberían realizarse en todos los refugios de animales abandonados del estado de Míchigan.



"Esto es una cosa maravillosa para los perros del refugio y los niños. Los pequeños se van a convertir en mejores lectores y los perros van a disfrutar de ver y escucharlos. Los niños que participan están aprendiendo a ser amables con los animales" se puede leer en los comentarios de la invitación a este evento en Facebook.



