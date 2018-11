Los músicos que influencian a su público con su activismo

Antes de que se conociera la noticia de la presentación de Roger Waters -exintegrante de Pink Floyd-, en Bogotá, este de 21 de noviembre, un inmenso cerdo volador con la frase ‘STAY HUMAN’ apareció sobre el Monumento de los Héroes, en el norte de Bogotá, a principio de este año.



Esa campaña de expectativa, que hacía alusión a la carátula del álbum ‘Animals’ (de Pink Floyd) que se dio a conocer en 1977, es quizá una de las señales de la fuerza con la que Waters hace sonar su activismo en los países que toca.

Su última gira, que tendrá como penúltimo destino Colombia, se llama ‘Us + Them’ y empezó en Sudamérica el 9 de octubre en Brasil. Con el arranque de su gira, el activismo de Waters se hizo sentir y retumbó en muchos medios de comunicación.



En Brasil, el músico y activista habló del neofascismo y señaló a Jair Bolsonaro (en este entonces candidato a la presidencia de Brasil) en sus intervenciones. Ayer, en una rueda de prensa en Ecuador, alabó el papel de muchas personas que denuncian las contaminaciones petrolíferas en la Amazonía.



“Definitivamente no querían que fuera a la selva con Steven Donziger porque es persona 'non grata' en ciertos niveles de gobierno en este país”, dijo Waters. Además, recientemente, el artista británico pidió que Ecuador protegiera al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.



“Él necesita ser protegido, no podemos dejar que Estados Unidos, el Reino Unido y todos los demás acólitos del imperio maligno encarcelen a este gran hombre y lo maten”, expresó Waters, también en Ecuador.



Sin embargo, él no es el único músico que ha utilizado este arte como una plataforma para expresar sus ideas e intentar transformar con sus discursos e influencia a las personas que los siguen.



Esta es una lista de algunos músicos que han influenciado con su activismo político y social.

Bono, cantante de U2

Bono, el vocalista de U2, pidió disculpas y lamentó los hechos ocurridos dentro de su ONG. Foto: AFP

El vocalista de la banda U2, llamado Paul David Hewson (Bono), es confudador de la ONG 'ONE', creada en 2004, que lucha contra la pobreza y la prevención de enfermedades. A principio de este año, el artista pidió disculpas por las denuncias de acoso sexual dentro de esa organización.



Frecuentemente participa en actos sociales en pro de la niñez y las dificultades que afronta el continente africano. En su momento, Bono felicitó a Colombia por los alcances logrados entorno al proceso de paz.



Una de sus frases más representativas, la cual la dijo en entrevista al diario TV - Globo, de Brasil, fue: "La corrupción mata más niños que la malaria".



Bob Geldof, el artífice de 'Live Aid'

Bob Geldof, músico irlandés, ha organizado conciertos benéficos en pro de África para que los países ricos perdonen la deuda extranjera. Foto: AFP

Bob Geldof es un músico irlandés reconocido en todo el mundo por los conciertos benéficos para recaudar fondos en pro de las causas sociales. Uno de sus eventos más recordados es el concierto 'Live Aid', en 1985, el cual fue retratado recientemente en la película 'Bohemian Rhapsody'.



El concierto, el cual se realizó en simultáneo en los estadios de Wembley (Inglaterra) y John F. Kennedy (Estados Unidos), reunió a cientos de miles de personas y recaudó unos 100 millones de dólares.

Rolling Stones y su concierto en Cuba

Los Rolling Stones se presentaron por primera vez en Cuba el 25 de marzo. Foto: Alejandro Ernesto / EFE

La prensa internacional calificó el concierto de Rolling Stones, el 25 de marzo de 2016 en Cuba, como un evento para reconciliar a la isla con el rock, un género que alguna vez estuvo censurado en ese lugar.



Al menos 400.000 personas, según el portal estatal Cubadebate, desbordaron la Ciudad Deportiva en donde se desarrolló el show gratuito y al aire libre.



"Tiempo atrás era difícil escuchar nuestra música acá en Cuba", se dirigió Jagger (vocalista de la banda) a los asistentes, y remató con las frases que seguramente harán historia: "Pero aquí estamos tocando para ustedes en su linda tierra...pienso que finalmente los tiempos están cambiando, ¿verdad?".

César López, la 'escopetarra' y su lucha por la paz

El músico César López ha promovido y tocado en la jornada de otras ciudades, como Manizales. Foto: Jonh Jairo Bonilla

César López, el creador de la 'escopetarra' (un fusil Ak-47 del conflicto colombiano que se convirtió en una guitarra), es uno de los muchos artistas que con su activismo buscan transformar al país.



Este instrumento fue una idea de López que se materializó con la ayuda de Alberto Paredes y el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.



En el 2010, López dijo: "La música es una herramienta muy poderosa. Gracias a ella he tenido la posibilidad de hablar por quienes han sufrido el flagelo de la violencia y creo que por medio de ella se puede conseguir la paz".

Víctor Jara, el hombre de la canción protesta en Chile

Víctor Jara, cantautor chileno asesinado durante la dictadura de Augusto Pinochet. Foto: Reuters

Uno de los géneros dorados de la música en latinoamérica es la canción protesta. Dentro de sus exponentes, uno de los más recordados es el chileno Víctor Jara, quien cantó en época de la dictadora de Augusto Pinochet.



En septiembre de 1973, militares de la dictadura ingresaron a Jara al estadio Chile, le destrozaron las manos y le propinaron 44 disparos. El artista, en esa época, era reconocido por sus canciones que hablaban de justicia social, igualdad y derechos humanos.



