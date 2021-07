¿Por qué Fanny Lu es la gran ausente de La Voz Kids?

Haber pasado por los programas de talento interpretativo La Voz y La Voz Kids le dio a la cantante colombiana Fanny Lu un cúmulo de experiencias en un campo que no había explorado, entre estos, ser descubridora y entrenadora de nuevos talentos.

También allí, la vallecaucana recordada por canciones como No te pido flores encantó con su sensibilidad al público que ahora la extraña en la nueva temporada de La Voz Kids, en la que cedió su paso como jurado a la cantante española Natalia Jiménez (La Quinta Estación). Así, junto con Sebastián Yatra (en cuyo lugar entró el vocalista de Reik, Jesús Navarro), Fanny Lu es una de las grandes ausentes de este espacio televisivo.

Años de presencia en este programa le dejaron recuerdos muy importantes. Así lo mencionó en una entrevista reciente: "He tenido grandes experiencias con niños y jóvenes -le dijo Fanny Lu a EL TIEMPO-. Admirar el talento es increíble, dar la mano es importante, enseñar te renueva en ideas y conceptos. Esto te hace aprender y valorar el propio proceso. Vi en ellos a la misma mujer soñadora que vi en mí, lo que viví con mi carrera, esta pasión que es tan bella. La Voz es un programa que permite que los niños desde chiquitos entiendan que los sueños son posibles. Eso me llevó a escribir un libro que se llama La voz de tus sueños. Así que ha sido una experiencia de aprender a dar y a recibir".

Sin embargo, para Fanny Lu, esa experiencia ha quedado en pausa. La cantante ha empezado un trabajo de nuevos lanzamientos musicales y, según les dijo a sus seguidores vía redes sociales, es el motivo por el que no se encuentra nuevamente en el concurso de talentos.



"Ustedes saben que amo los niños, amo mi experiencia en La voz kids, amo apoyar a mis chiquitos, apoyar sus sueños, pero este año no voy a estar porque teníamos un proyecto de lanzar varias canciones, internacionalmente tengo varios compromisos y no podía abandonar ese compromiso que tengo con mi carrera", expresó.



Agregó que es el turno de alguien más, pero tampoco dijo que su ausencia fuera para siempre: "No sé lo que nos depare el futuro, de repente el otro año volveremos", afirmó.

