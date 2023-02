Este domingo 5 de febrero se celebraron los Grammy en Los Angeles y rápidamente se convirtió en una velada en la que se escribió historia musical. Empezando por una apertura completamente cantada en español a cargo de Bad Bunny, quien puso a todos a bailar al ritmo del merengue (si, incluso Taylor Swift sacó a relucir los pasos prohibidos).

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y pronto inundarons las redes sociales con reacciones a los ganadores, sus pintas y las reacciones de los otros nominados entre el público.

Adele viendo a harry styles desentonar después de haberle ganado el Pop Vocal Álbum #GRAMMYs pic.twitter.com/mrpDa1PzQi — cecilia (@cecygmed) February 6, 2023

(Puede interesarle: Premios Grammy 2023 en vivo: el mejor disco del año lo ganó Harry Styles).

En particular al respecto de los ganadores de las categorías más importantes de la noche, Mejor Canción del Año, Mejor Video del Año y Mejor Album del Año. Desde hacía meses rondaba por redes sociales que no le darían el último ni a Adele ni a Beyoncé, dos íconos del pop, sino a un tercer contendor para no tener que escoger entre dos discos que batieron récords. Es imposible asegurar que esa haya sido la razón de su triunfo, pero fue Harry Styles quien se coronó rey de la noche en esa categoría con su album 'Harry's House'.

Por qué Ben Affleck siempre está sufriendo? pic.twitter.com/QfNIghQ52z — Marcelali 🏳️‍🌈 (@Marx75) February 6, 2023

Otros se burlaron de los gestos de cansancio o aburrimiento en el rostro de Ben Affleck. Otro premio que generó sorpresa entre los televidentes fue el de Mejor Canción del Año, pues ganó una canción que muchos no conocían.

No ganó Lizzo, ni Taylor, ni Harry, ni Beyoncé canción del año



Todos: #GRAMMYs pic.twitter.com/Uz4MMNbqN5 — Cass (@soycassj) February 6, 2023

(Lectura sugerida: 'Encanto' ganó los tres Grammy a los que aspiraba, en la ceremonia pretelevisada).

A pesar de pasar a la historia como la persona con más premios Grammy en la historia de los premios, muchos reaccionaron a que Beyoncé no fuese llamada como la creadora del mejor album, y recordaron momentos previos en los que la cantante y bailarina tampoco ganó en esa categoría en el pasado (como aquél famoso año en el que Taylor Swift ganó y Kanye West interrumpió la premiación).

Beyonce después de perder por 26278181 el grammys al álbum del año #GRAMMYs pic.twitter.com/cMVi9GTCIc — Camilo Tirana🌱 (@CamiloTirana) February 6, 2023

Varios de los memes compartidos giraron alrededor de Bad Bunny. Usuarios de redes sociales se rieron de que los subtítulos en su presentación decían que no estaba cantando en inglés. Otros comentaron su reacción al ver que Adele era premiada en la categoría a Mejor Album Pop Solista, al cual también estaba nominado con su disco 'Un Verano Sin Ti'.

Se viralizó esta imagen 😅



A partir de hoy no hablamos español, hablamos Non-English 💅🏻#GRAMMYS pic.twitter.com/sG74QBZJIl — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) February 6, 2023

(Recomendamos: Premios Grammy 2023: Viola Davis gana y alcanza la categoría EGOT).

todes: Bad Bunny no quedó contento con la victoria de Adele

Bad Bunny: https://t.co/ZMiYlK0C7H pic.twitter.com/o5BcrAmY3K — out of context theinexpert 🔮✨ (@WonderMafe) February 6, 2023

Quizás uno de los memes más extraños fue uno que surgió en relación a un rumor/conspiración que ha empezado a dar vueltas en redes sociales que asegura que Adele y Sam Smith realmente son la misma persona, pues nunca los han visto en un mismo evento juntos.

Adele y Sam Smith vistiendo de rojo los dos, mmmmmm sospechoso #GRAMMYs pic.twitter.com/ViWUiyXX62 — mariana 🐢 (@alwallsbeenlou) February 6, 2023

Este último también fue partícipe de un evento sin igual en la premiación de los Grammy, pues con su canción 'Unholy' una persona trans recibió un galardón por primera vez. Entre otros instantes históricos, Viola Davis alcanzó el estatus de EGOT por ser una de las pocas personas en el mundo que cuenta con un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.

