La música se ha convertido para muchos en ese arte que acompaña cada aspecto de la vida, como si de una banda sonora se tratara, y el viernes ya es por excelencia el día perfecto para que distintos artistas tanto de Colombia como del resto del mundo compartan los trabajos que han realizado.



EL TIEMPO reúne a los 10 más esperados de la semana en un top que ningún melómano querrá perderse.

1. Sebastián Yatra - ‘Una noche sin pensar’

Sebastián Yatra regresa con ‘Una noche sin pensar’, canción caracterizada por su sonido electrónico, campo que no había sido explorado por el artista colombiano.



El video fue dirigido por Joaquín Cambre, quien ya ha trabajado en otros proyectos de Yatra como lo fueron ‘Amor pasajero’, ‘TV’ y ‘Cristina’. En esta oportunidad abordaron juntos un concepto ideado por el paisa y contaron con la participación estelar de la actriz española Milena Smit.

2. Simon Savi - ‘BOMBÓN’

‘Bombón’ no tuvo que salir el 14 de febrero para ser la canción perfecta para dedicar en San Valentín o en cualquier otro día, si se piensa en la persona a la que se ama. “Es la manifestación del romanticismo y el enamoramiento en su forma más pura”, dice el comunicado.



Y es que está claro que está inspirada en sus vivencias, pues al final del video, dirigido por él mismo y grabado en el centro de Bogotá, aparece su pareja actual: la actriz y cantante Juliana Velásquez.

3. XG - ‘LEFT RIGHT’

Tras el éxito de su anterior canción principal, titulada ‘SHOOTING STAR’, este grupo que nace de un esfuerzo colaborativo entre agencias japonesas y surcoreanas lanza ‘LEFT RIGHT’.



De nuevo, es una canción completamente en inglés, pues el objetivo de XG es convertirse en un fenómeno global.

4. Niall Horan - ‘Heaven’

El cantante irlandés Niall Horan regresa luego de una pausa de casi dos años en la que se dedicó a componer y producir junto a sus colegas más cercanos. Fruto de esa exploración es ‘Heaven’, el primer adelanto del que será su tercer álbum como solista.



Se espera que ‘The Show’ se estrene el 9 de junio de este mismo año.

5. Omar Apollo - ‘3 Boys’

Omar Apollo con apenas 25 años se ha convertido en uno de los intérpretes más queridos por el público y en cada canción impregna el soul y el R&B, música con la que creció: “Ahí es donde está mi alma y mi corazón”, le dijo a ‘Billboard’ en su momento.



En esta oportunidad presenta ‘3 boys’.

6. Lasso - ‘Los Hombres Son Todos Iguales’

El venezolano Lasso continúa contando historias por medio de sus letras, pero también de sus videos musicales.



Tras presentar hace unos días la canción ‘Los Hombres Son Todos Iguales’, por fin su respectivo videoclip vio la luz. En este le canta a aquella mujer que teme enamorarse por malas experiencias del pasado.

7. Lagos & Reik - ‘No Se Acaba Hasta Que Acabe’

Continuando con intérpretes venezolanos, Lagos también está estrenando nueva canción. Este dúo, que se presentará en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán el próximo 18 de mayo, se unió a Reik en un tema que toca fibras.



Se trata de ‘No Se Acaba Hasta Que Acabe’, que, como su nombre anticipa, está inspirado en una relación que atraviesa por la cuerda floja y queda claro con versos como el siguiente:“Sé que a veces te preguntas si todavía te amo

Te confieso que me asusta que también lo he dudado”.

8. Bebe Rexha - ‘Heart Wants What It Wants’

La estadounidense Bebe Rexha, quien estuvo nominada a la edición 65 de los premios Grammy por su canción ‘I’m Good (Blue)’, lanzó el tan esperado sencillo ‘Heart Wants What It Wants’.

En el respectivo video musical hace una referencia al look de Madonna en ‘Hung Up’.

9. Jorge Celedón - ‘Que te vaya bien’

El intérprete de vallenato Jorge Celedón quiso romper los estigmas que rodean a su género musical, catalogado tradicionalmente como ‘machista’, al producir un videoclip que se centra en una relación entre dos mujeres para su más reciente canción, titulada ‘Que te vaya bien’.



“Si hay algo que hay que destacar en la vida es el respeto, nadie tiene por qué ponerle límites a nadie, menos en el amor. Yo tengo un hijo de 14 años y llegó poniéndome quejas del conductor de su ruta porque se estaba burlando de una pareja gay. Él siente la confianza de contarme porque ha visto en mí que no juzgo a los demás. Desde la casa viene el ejemplo”, le dijo Celedón a EL TIEMPO.

10. Kx5 & SOFI TUKKER - ‘Sacrifice’

Los DJs Kaskade y Deadmau5 unieron fuerzas bajo el nombre de Kx5 y en esta oportunidad colaboraron con SOFI TUKKER, dúo formado por Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern que suele combinar una variedad de géneros, incluyendo dance, pop y el indie rock.



Así nace ‘Sacrifice’, una colaboración que no muchos vieron venir.

