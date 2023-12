Los mejores álbumes del 2023, según Rolling Stone: Top iberoamericano y global

La revista Rolling Stone publicó su top global de los mejores álbumes del 2023. Cabe destacar que solo hay un artista iberoamericano en el top 10, sin embargo otros artistas de habla hispana alcanzaron buenas posiciones en este ránking. Karol G, por ejemplo, ocupó con Mañana será bonito, la posición número 16 de este conteo.



Sin embargo, la versión en español de Rolling Stone también hizo su propio listado con las mejores producciones musicales iberoamericanas, no necesariamente en el mismo orden del top globan, en las que incluyen artistas de Espala, Argentina, Colombia, Puerto Rico, México y demás países que conforman la región.

El top 10 global

1. SZA, SOS



2. Boygenius, The Record



3. Tainy, Data



4. Lil Yachty, Let’s Start Here



4. Olivia Rodrigo, Guts



5. Paramore, This is Why



6. Mitski, The Land is Inhospitable and So Are We



7. Billy Woods and Kenny Segal, Maps



8. Victoria Monét, Jaguar II



9. Zach Bryan, Zach Bryan

El top iberoamericano de Rolling Stone en español:

Después de 15 años de producir éxitos, Tainy decidió aventurarse con un disco propio. Foto: Cortesía Universal Music.

En este conteo ingresan más artistas colombianos de diferentes géneros y generaciones, desde los consagrados Karol G y Juanes hasta Feid, pasando por Santiago Cruz, Paula Arenas, Manuel Turizo y Diamante Eléctrico.



Bajo el título 'Los discos iberoamericanos que marcaron el año', el articulo de Rolling Stone en español que elabora esta selección, escogió las siguientes producciones:

56. Ana Mena, Bellodrama



55. Junior H, $ad Boyz 4 Life II



54. Sofía Reyes, Milamores



53. Conexión Divina,Tres mundos



52. Delfina Dib, Directo al cora



51. Lalo Cortés, Re-Encuentro



50. Nicki Nicole, Alma



49. Isla de Caras, Gran turismo



48. Feid, MOR, no le temas a la oscuridad

47. Diles que no me maten, Obrigaggi



46. Peso Pluma, Génesis



45. Oh’ Laville, Aurora



44. The Guapos, Hey!



43. Becky G, Esquinas



42. Emilia, .mp3

41. Karol G, Mañana será bonito



40. Juan Pablo Vega, Despídeme de todxs



39. Arde Bogotá, Cowboys de la A3



38. Velandia y La Tigra, Proverbios burros



37. Mengers / Progreso nacional, Vs.



36. Juanes, Vida cotidiana



35. Dellafuente, Lágrimas pa otro día



34. Usted Señálemelo, Tripolar

Karol G Foto: Karol G

33. Manuel Turizo, 2000



32. Paula Cendejas, Fomo



31. Francisca Valenzuela, Adentro



30. León Larregui, Prismarama



29. KHEA, Serotonina



28. Paula Arenas, A ciegas



27. Yadam, Belamor



26. Miranda, Hotel Miranda!

25. Hello Seahorse!, Híper



24. Alex Anwandter, El diablo en el cuerpo



23. Diamante Eléctrico, Leche de tigre



22. Rawayana, ¿Quién trae las cornetas?



21. Myke Towers

La vida es una



20. Santiago Cruz, Nueve



19. Eladio Carrión, 3MEN2 KBRN

18. Él mató a un policía motorizado, Súper terror



17. Triángulo de amor bizarro, Sed



16. Molotov, Solo D’Lira



15. Daniela Spalla, Dara



14. Sen Senra, PO2054AZ Vol. 1



13. Monsieur Periné, Bolero apocalíptico



12. Natanael Cano, Nata Montana



11. Humbe, Esencia

El top 10 iberoamericano

10. Vico C, Pánico



9. Aitana, alpha



8. Alemán, Haciéndolo fino



7. Don Omar, Forever King



6. Cabra, Martínez



5. Kali Uchis, Red Moon in Venus



4. Fito Páez, EADDA9223



3. Carin León, Colmillo de leche



2. Mon Laferte, Autopoiética



1. Tainy, DATA

REDACCIÓN EL TIEMPO

@ELTIEMPO