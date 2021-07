Los libros que más se están leyendo en Colombia

Los colombianos Pilar Quintana, Rodrigo García Barcha y Mario Mendoza se ubican entre los más vendidos, según el listado de la Librería Nacional.



Por su parte, el médico Carlos Jaramillo, la española Irene Vasco y el emprendedor Robin Sharma, con sus libros sobre el metabolismo, historia de los libros y liderazgo, respectivamente, también se destacan en el listado de los libros de No ficción.



Este es el listado de los libros más vendidos para la semana del 23 de mayo de 2021.



Ficción:



1. Los abismos (Ed. Alfaguara), de Pilar Quintana.

2. A través de mi ventana (Literatura infantil Alfaguara), de Adriana Godoy.

3. Los compas y el diamantito legendario (Ed. Martínez Roca), de Mikecrack, El Trollino y Timba VK.

4. Bitácora del naufragio (Ed. Planeta), de Mario Mendoza.

5. Los compas perdidos en el espacio (Ed. Martínez Roca), de Mikecrack, El Trollino y Timba VK.



No ficción:



1. Gabo y Mercedes: una despedida (Literatura Random), Rodrigo Gracía Barcha.

2. El olvido que seremos (Ed. Alfaguara), de Héctor Abad Faciolince.

3. El milagro metabólico (Ed. Planeta), de Carlos Jaramillo.

4. El infinito en un junco, de Irene Vallejo.

5. El club de las 5 de a mañana (Ed. Grijalblo), de Robin Sharma.



Fuente: Librería Nacional

