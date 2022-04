¿Alguna vez se ha preguntado de dónde sale la información de los libros de historia que leen los niños en el colegio, los estudiantes en la universidad o los que reposan en su biblioteca?



Esa información es extraída, en su mayoría, de un lugar que recibe el particular nombre de 'Sala de libros raros y manuscritos'.

Se encuentra casi escondida al final de un largo pasillo en el segundo piso de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Tal vez por esto pasa inadvertida frente a los cientos de personas que visitan la biblioteca todos los días.



Es mejor que así sea, pues las únicas personas que pueden acceder a ella, por motivos de conservación del material, son los historiadores y los investigadores.



Un libro raro es llamado así porque es muy difícil de conseguir en el mercado, ya sea por su edición, por su antigüedad o por su valor histórico y patrimonial.



La colección de libros raros y manuscritos, que pertenece al Banco de la República, está compuesta por aproximadamente 28.500 títulos e incluye incunables europeos y colombianos, manuscritos, archivos históricos de célebres personajes colombianos, libros de viajeros, mapas, atlas, láminas y fotografías antiguas.



¿Cuál es el libro más raro de esta sala? "Esa pregunta es muy difícil de contestar -dice, pensativa, Marta Sierra, profesional de investigación y referencia de la sala desde hace 15 años-. Son tantos los temas que tenemos, que cada uno tiene algo de especial y raro".



De todas maneras, Marta termina por reconocer que, por la antigüedad que tiene, uno de los más raros es Los diálogos del orador, de Marco Tulio Cicerón, un libro que fue hecho en la primera imprenta que existió en Venecia, Italia, en 1470.



Mientras Marta pasa las páginas, utilizando unos guantes de tela blancos para no dañarlas, menciona que las apostillas del libro fueron hechas a mano y que los miles de láminas que adornan cada hoja son de oro.



Si se trata de los colombianos, uno de los más raros es uno de los primeros libros impresos en la Nueva Granada, en 1738, año en que llegó la imprenta al país con los hermanos Jesuitas. Se trata de la Novena del Corazón de Jesús, un libro de oraciones, escrito, según se lee en una de sus páginas, por un devoto.



Una de las páginas de este libro tiene escrito el nombre de María Isabel Calderón. "No sabemos quién es ella: este libro tiene su historia escondida -explica Marta-. Hay que investigar".



Uno de los más curiosos es el Manuscrito sobre uno de los desagües de la laguna de Guatavita, de 1575. En él se puede leer la licencia concedida al señor Antonio Sepúlveda para desaguar la laguna y sacar el santuario del Montezillo, un lugar en el que los españoles, guiados por la famosa leyenda del Dorado, buscaban oro.



Según el manuscrito abrían, literalmente, un enorme hueco y ahí depositaban el agua.



No se puede dejar de mencionar una carta de tres líneas, del mismísimo Simón Bolívar, escrita el 2 de septiembre de 1818 y en la cual pide permiso para embarcar 20 mulas para uno de sus viajes.



Marta ya perdió la cuenta de los libros que ha leído y ha visto. "En este lugar se aprende algo nuevo todos los días: es una mina de sorpresas", afirma.



La buena noticia es que ahora, a través de la página web de la biblioteca, las personas pueden acceder a galerías fotográficas que contienen imágenes de viajeros que visitaron América luego de su descubrimiento y archivos históricos de importantes personajes de la vida pública colombiana.



Además, a partir del segundo semestre de 2010, se podrán también consultar en la web algunos de los libros de la extensa colección. Ahora, todos los colombianos podrán reconstruir la historia.



SERGIO CAMACHO IANNINI

Especial para EL TIEMPO