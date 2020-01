La cara joven del Hay Festival: la historia del proyecto Elipsis

Antes de que el proyecto literario Elipsis, auspiciado por el British Council, los escogiera para representar a la generación 2020, para Juan Sebastián Cubides, Gabriela Alejandra Melo y otros ocho jóvenes, la literatura era algo para el futuro.

Dejó de serlo en el momento en el que sus universidades los postularon para ser la quinta generación que accediera a charlas y talleres exclusivos con los invitados del Hay Festival, de Cartagena, que se inicia el próximo jueves.



En el caso de Cubides y Melo, la institución que los escogió como aspirantes para esta edición de Elipsis fue la Universidad Central de Bogotá. Fue una casualidad que les tocara trabajar juntos, pues en la lista también hay escritores y editores de escuelas como la Universidad de los Andes, la Tecnológica de Pereira, la Universidad del Valle, la Autónoma de Bucaramanga y la Tecnológica y Pedagógica de Tunja.



De los diez estudiantes, cinco asumen la labor de escritores y los otros cinco, la de editores, para que trabajen en parejas. Así es como al final de la experiencia lo que queda es un producto físico como prueba del proceso de aprendizaje de los participantes: un libro que compila cinco cuentos sobre un tema particular.

Sin embargo, en esta oportunidad habrá un giro en la metodología. “Esta vez llegamos a un acuerdo diferente: lo que los textos tendrían en común no iba a ser un tema, sino un personaje”, explica Gabriela Melo, quien trabajó como editora en el cuento de Sebastián Cubides.



Sobre la historia, Gabriela comenta que “el personaje es un mimo que hace un viaje por toda Colombia. El relato de Sebastián ubica al personaje al final de su aventura, en el departamento del Meta, en los Llanos Orientales”.



El autor interpela a su compañera para anotar que él siente que el protagonista del cuento, en realidad, es un niño pequeño. “Él se divierte mucho, pero a la vez se tiene que enfrentar a la soledad de una ciudad que está azotada por el conflicto armado. A partir de eso, crea una relación especial con el mimo, que es el personaje transversal en todas las historias”, explica Cubides.



Y aclara que lo que más le gustó de la experiencia (incluso más que escribir) fue tener acceso al proceso de lectura, edición y traducción al inglés de su cuento, pues, según él, “uno nunca tiene esa experiencia, a menos que una editorial lo quiera publicar. Creo que esa posibilidad es escasa. Tener a alguien que se dedique a editar un texto de uno y que no sea un amigo, sino alguien profesional, es muy enriquecedor”.

Gabriela coincide con su compañero en ese punto. “Lo que me atrae de la edición de textos es poder explorar ambos aspectos de la creación: la escritura y por ende la edición. Es algo que me gustaría seguir haciendo durante mi vida. Creo que editar es también una forma de aprovechar la creatividad literaria”, afirma Melo.

El proceso previo

Pero antes de pasar por la experiencia de escritura y edición, el grupo de jóvenes visitó Cartagena en la pasada edición del Hay Festival y también estuvieron la Feria del Libro de Bogotá. Allí pudieron acceder a varios talleres con escritores profesionales que los orientaron de forma personalizada.



“Lo que más agradezco del programa es poder compartir con personas que están en camino de convertirse en personajes claves de la historia de la literatura”, dice Gabriela Melo.



Y agrega: “Si no fuera por el proyecto, un escritor o editor emergente, como nosotros, no podría tener acceso a esos grandes nombres que vienen a estos festivales”.



En la lista figuran como el de Philippe Sands, Sarah Churchwell, la activista Sarah Corbett, Edward Rutherfurd, autor de la serie de novelas sobre las ciudades; David Keenan, autor, crítico y músico escocés, y Alexandra Christo, autora de To Kill a Kingdom.



Ahora se cierra el ciclo y comienza uno nuevo: Cubides, Melo y los otros ocho estudiantes presentarán su libro en este fin de semana en Cartagena, mientras que la siguiente generación de Elipsis 2020 se prepara para recibir las lecciones de los invitados de este año y así comenzar su proceso.



A este nuevo grupo se vincularán, por primera vez, dos estudiantes de Argentina, que harán parte del proyecto.



Por su parte, esta nueva generación tendrá la posibilidad de aprender de autores como Bettany Hughes, especializada en historia medieval; Alex Beard, especialista en educación; el poeta y dramaturgo Inua Ellams, y la irlandesa Mary Costello, autora de The River Capture.



Los libros del proyecto Elipsis se pueden descargar gratuitamente en la página web del British Council.





