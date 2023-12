Los invitados y las temáticas que trae el XVIII Cartagena Festival de Música

Una de las secuencias musicales más famosas de la historia empieza con un solo de flauta, que parece tener la capacidad hacer ascender el sol; a continuación, aparece el oboe y un acompañamiento muy sutil de cuerdas que aumentan esa sensación de que el día comienza rodeado por el esplendor de la naturaleza. Estos son los primeros compases de la Suite n.° 1 –también conocida como La mañana– de Peer Gynt, la célebre composición del músico noruego Edvard Grieg.

Grieg compuso esta pieza como música incidental de la obra teatral del mismo nombre escrita por el dramaturgo noruego Henrik Ibsen, que sigue el recorrido del protagonista desde las montañas noruegas hasta el norte de África. Más allá de esta conexión, Peer Gynt se convirtió en una de las obras más conocidas de Grieg y en un ejemplo muy particular de cómo este compositor se basó en los paisajes y en los relatos folclóricos de su país.



Algunas de las creaciones más famosas del compositor noruego harán parte de la programación de la decimoctava edición del Cartagena Festival de Música, que se realizará del 5 al 13 de enero de 2024 y que justamente tendrá como temática central la ‘Sinfonía de la Naturaleza’.



“Con este tema, el Festival toma en consideración el amplio fenómeno que es la relación entre la música y la naturaleza. La naturaleza siempre fue una fuente de inspiración para muchos compositores importantes de la historia, como Antonio Vivaldi, Ludwig van Beethoven y Claude Debussy, que escribieron obras fantásticas en diferentes formatos”, explica Antonio Miscenà, director general del encuentro musical.

La programación del festival abarcará autores que van desde el periodo barroco (siglo XVII) hasta creaciones contemporáneas. Miscenà enfatiza que, aunque estos compositores tuvieron esa misma fuente de inspiración, cada uno se aproximó de manera diferente al tema. Uno de los principales ejemplos de esta tendencia es el italiano Antonio Vivaldi, uno de los grandes íconos del barroco, que compuso Las cuatro estaciones, una serie de conciertos para violín y orquesta.



“Vivaldi se puso en una tarea casi descriptiva, pues buscaba, por ejemplo, describir los sonidos de cada estación. Pero, la música no tiene palabras, no es semántica, entonces Vivaldi por medio de estereotipos y de técnicas compositivas recreaba musicalmente este fenómeno; los instrumentos copiaban los sonidos de la naturaleza, de los pájaros, que es una actitud típica del periodo barroco”, asegura Miscenà.

La violinista Eldbjörg Hemsing es una de las grandes interpretes de Edvard Grieg. Foto: cortesía del festival

En Las cuatro estaciones, Vivaldi dedica un movimiento a cada ciclo climático –Primavera, Verano, Otoño e Invierno–. En el Cartagena Festival de Música el concierto se dividirá en cuatro jornadas –un movimiento por cada día– y será interpretado por el Ensemble Allegria y violinistas como la noruega Eldbjörg Hemsing y el ruso Nikita Boriso-Glebsky.



Por su parte, Edvard Grieg, que según la musicología contemporánea es uno de los precursores de la modernidad en la música, tenía una relación menos descriptiva y más lírica e intimista con la naturaleza. Además de piezas de gran formato, como Peer Gynt y su famoso Concierto para piano y orquesta en la menor, el noruego también era reconocido por sus piezas breves.



En ese sentido, Miscenà destaca obras como el ciclo de canciones La doncella de la montaña ‘Haugtussa’, que en Cartagena será interpretado por la mezzosoprano noruega Marianne Beate Kielland y el pianista italiano Stefano Malferrari.

En la nómina de invitados internacionales expertos en Grieg sobresale el pianista Olli Mustonen, quien, además del Concierto para piano y orquesta, interpretará composiciones para cámara del noruego como Diecisiete piezas líricas y Canciones folclóricas noruegas.



“Más que pianista, Mustonen es un músico completo, porque también es compositor y director de orquesta. Entonces, tiene una perspectiva más amplia, no solo interpretativa, sino también estructural, de lo que es la música”, asegura Miscenà sobre el pianista, que en Cartagena también tocará piezas del alemán Robert Schumann y el húngaro Béla Bartók.



En ese recorrido que propone esta nueva edición del Cartagena Festival de Música, también aparece el músico alemán Ludwig van Beethoven con dos de sus piezas más conocidas: la Sonata para violín en fa mayor ‘Primavera’, que se escuchará el 8 de enero con el Cuarteto de Cuerdas Nórdico y el violinista Nikita Boriso-Glebsky, y una selección de su Sinfonía n.° 6, conocida como la Pastoral.



Según Miscenà, la relación de Beethoven con la naturaleza fue mucho más evocativa; el alemán no buscó copiarla, sino transmitir las sensaciones que tuvo al estar en contacto con ella.



Otro compositor que para el director general del Cartagena Festival de Música es clave en este binomio música-naturaleza es el francés Claude Debussy, de quien en la programación se podrán disfrutar la Suite Bergamasque, la Sonata para violín y piano en sol menor y una selección de los preludios para piano de sus libros I y II.



“La actitud de Debussy era completamente diferente, no tenía un objetivo de describir con su composición el ruido de las olas o el color del mar. Estaba fascinado por otro elemento más profundo: la dinámica y cómo los movimientos micro confluyen para hacer un movimiento macro, como la ola general”, añade Miscenà.

Cuarteto de Cuerdas Nórdico. Foto: cortesía del festival

Invitados estelares

Como es su tradición, en su nueva edición el Cartagena Festival de Música tendrá entre sus invitados a una orquesta residente, que en este caso será el Ensamble Allegria de Noruega. Bajo la batuta del también noruego Ingar Bergby, la agrupación protagonizará cinco conciertos en el Teatro Adolfo Mejía y uno en la capilla del Hotel Sofitel Santa Clara.



“Esta agrupación está compuesta por los músicos principales de las orquestas sinfónicas más importantes de Noruega y tiene un repertorio entre lo clásico y contemporáneo, con una actitud y una interpretación muy modernas”, asegura Miscenà sobre este ensamble autogestionado que está integrado por 26 instrumentos de cuerdas y se especializa sobre todo en la música del norte de Europa.



De Noruega también llegará a Cartagena la violinista Eldbjörg Hemsing, que tiene una estrecha relación con Edvard Grieg, pues uno de los emisarios que el compositor noruego envío a recorrer su país para recoger melodías folclóricas se entrevistó con el tatarabuelo de la violinista, Anders Nielsen Pelesteinbakken.



Pelesteinbakken le cantó al emisario del creador de Peer Gynt una melodía típica de su región, Valdres. Grieg, fascinado con la pieza, terminó usándola más adelante como inspiración para una de sus más reconocidas composiciones para piano: la Balada, op. 24.



El grupo de invitados internacionales se complementa con agrupaciones de cámara como el Cuarteto de Cuerdas Nórdico y pianistas como Lukas Geniušas, medalla de plata de los concursos Chopin y Tchaikovsky; el ruso Georgy Tchaidze y el sueco Peter Jablonski, que en su país recibió el reconocimiento Årets Svensk i Världen antes que la célebre agrupación de pop ABBA.



Colombia tendrá una participación especial con solistas como el violonchelista bogotano Santiago Cañón-Valencia. Además, la programación tendrá dos jornadas dedicadas a composiciones de músicos nacionales.



Según Antonio Miscenà, el Cartagena Festival de Música ha venido haciendo un trabajo profundo para rescatar piezas de los más determinantes compositores de la música culta colombiana. Esto se verá reflejado en la sección camerística de las jornadas del 12 y el 13 de enero.



El público podrá disfrutar de verdaderas curiosidades como los dos quintetos para piano y cuarteto de cuerdas que compuso el bogotano Guillermo Uribe Holguín y que serán interpretados por Cuarteto Q-Arte y el pianista Miguel Pinzón el sábado 13 de enero, a las 4 p.m.



El viernes 12, a las 11 a.m., el Festival le rendirá un homenaje al músico caleño Luis Carlos Figueroa, que cumplió cien años en octubre, con un concierto en el que la soprano Julieth Lozano y el pianista Alejandro Roca interpretarán trece canciones creadas por Figueroa, además de seis piezas del cartagenero Adolfo Mejía Navarro.

Entre los artistas nacionales también estarán la Orquesta Sinfónica de Cartagena, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, el Bogotá Piano Cuarteto, la violinista Laura Hoyos y el pianista Andrés Roa.