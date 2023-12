Los Internacionales Rayos de México: En Colombia, como en casa

De pronto el reguetón se vio golpeado en el 2023 por una música cuya fuerza quizás no vio venir: Una oleada de música norteña mexicana le dio un refresco a la industria. Y resulta que Los Internacionales Rayos de México mantienen una tradición de años dedicados a estos sonidos que en Colombia son tan familiares, tanto que se convirtieron en base de lo que llamamos “música popular”.

Los Internacionales Rayos de México son liderados por Miguel Ángel Díaz, quien alguna vez fue el más joven del grupo y, ante el retiro de músicos más antiguos que él, ahora es el veterano de la banda norteña, en la que el más reciente de sus integrantes es su hijo Daniel. A los Díaz los acompañan Valentín Fonseca (con nueve años en el grupo) y Ernesto Esparza (que lleva tres).



“Me fui quedando –reitera Miguel Ángel, voz principal y líder–. El uno se retiró, el otro se casó, el otro no está con nosotros. Por eso, hablamos mucho con Ernesto y mi hijo, que son los más jóvenes, para que sigan el legado”.

Miguel Díaz dice que viene visitando el país desde 1992 y que el grupo hace rato abrió una oficina en Bogotá. “Pero en este diciembre quisimos abrir en Medellín, explorar una ciudad que es una meca de la música, a la que están fluyendo todos los artistas. Por eso planeamos un junte con Joaquín Guiller, con una canción”.



Resulta inevitable preguntarles por el pulso que la música norteña le está dando al insuperable reguetón.



El líder del grupo afirma: “Creo que, en el caso de Los Internacionales Rayos de México, mucha gente nos pregunta desde hace años por qué no cambiamos el estilo o por qué no le metemos otros instrumentos. En los 80 y 90, cuando estaba en auge la quebradita, querían que hiciéramos música de banda. Pero pienso que uno debe hacer lo que le gusta. Cuando intentamos hacer banda, sentimos que no podíamos cantarla. Y siempre nos han sugerido pasar a otros géneros, pero mantenemos la esencia”.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Díaz, voz y líder de Los Internacionales Rayos de México. Foto: Prensa Los Internacionales Rayos de México

Al respecto, Ernesto Esparza agrega: “Pienso que el boom que se ha dado de la música norteña mexicana tiene una razón: se imitó el estilo de producción del reguetón. En México se creó una comunidad muy bonita de músicos: los que ya estaban sonando por todos lados hacían juntes con otros que apenas estaban surgiendo, para apoyarse. Y ya todos suenan por todos lados. Es algo que siempre ha tenido la producción del reguetón, lo que permitió esa diversificación tan grande que tiene. Eso lo copió un poco lo regional mexicano, por eso Peso Pluma llegó al número uno, y el Grupo Frontera. Para grupos como el nuestro es bonito, porque abrió la brecha para otros”.

De hecho, Miguel dice que en su época de mayor esplendor los Internacionales Rayos de México hacían pocos duetos o colaboraciones en comparación con lo que se hace ahora. Sin embargo, harán más en el 2024, como la de Guiller.



“No hemos hecho muchas colaboraciones –añade Esparza– porque para nosotros funcionan las que salen de forma natural. Hay unas que son muy forzadas a hacernos cambiar de estilo. En este caso, es Joaquín quien se acomoda a nuestro estilo”.

Sobre la música norteña hecha en Colombia

Sobre el fenómeno de la música norteña hecha en Colombia, los integrantes del grupo dicen alegrarse por la evolución de la que han sido testigos. Recuerdan que hace años trataban de sonar parecido, pero no tenían la instrumentación. “Antes no usaban el bajo sexto”, apunta Valentín Fonseca.



“La música norteña se basa en el bajo sexto –agrega Miguel Díaz–, es como una guitarra, pero de 12 cuerdas, que es lo que marca la música norteña, junto con el acordeón. Tiene un sonido hermoso”.



Y agrega Fonseca que al comienzo se tocaba el acordeón norteño más al estilo vallenato. “Ahora ya le ponen más sonido mexicano –afirma–. Y es bonito que la cultura mexicana haya podido permear así en Colombia”.

También celebran que el fenómeno contrario también se vive con intensidad: nuestras cumbias y vallenatos han echado raíces en ciudades como Monterrey. “Íbamos a fiestas y matrimonios allá –recordó Díaz–, cerraban las calles y se escuchaba la música de Alfredo Gutiérrez, Los Corraleros de Majagual, Aniceto Molina y Lisandro Meza”.

'Yo pongo las reglas', éxito de Los Internacionales Rayos de México

Entre sus éxitos recientes está Yo pongo las reglas, una canción en la que un hombre “prohibido”, interesado en un romance, le pone a su nueva novia las reglas: no aparecer los fines de semana, por ejemplo.



“Esa letra fue un reto –comparte Miguel–. Si se da cuenta, tiene otro estilo, quisimos hacer más armonías y una letra que le gusta a la juventud. Es más directa. Dice: ‘Antes de que entre tú y yo haya malos entendidos... lo digo sin rodeos, me gustas, pero soy prohibido’”.



El cantante afirma que cada canción transmite un sentimiento diferente que apunta a las vivencias de cada uno. Hay gente que llora y el sentimiento se devuelve. “A veces hasta nos hacen llorar porque desde el escenario se siente la energía de la gente: señoras muy mayores y niños muy pequeños vibran con las mismas canciones. Por ejemplo, cuando cantamos nuestra versión de homenaje a Darío Gómez, de Nadie es eterno en el mundo”.

Otra característica muy especial de Los Internacionales Rayos de México es que no se sumaron a la corriente de interpretar narcocorridos, incluso aunque la gente se los pedía. “A lo largo de los años, muchos nos han pedido cambios en el estilo o que hiciéramos corridos. Pero no lo hicimos, eran muy fuertes y directos, había tanta muerte...”, justifica Miguel, aunque confiesa que de sus visitas a Colombia salió la inspiración para componer uno a San José del Guaviare, en el año 97 o 98. Pero, definitivamente, prefieren cantarles al amor, al desamor...



“O a la infidelidad, como en Yo pongo las reglas”, bromea Valentín Fonseca.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET