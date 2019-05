Así suena la 'Resurrección' de Los Hombres G

“Estoy llorando en mi habitación / Todo se nubla a mi alrededor / Ella se fue con un niño pijo / Tiene un Ford fiesta blanco / Y un jersey amarillo…”

Es posible que dos generaciones, desde 1985, hayan cantado a todo pulmón el primer estribillo de Devuélveme a mi chica –y con más pasión el segundo, que incluía una palabra de grueso calibre– de la popular canción de los Hombres G. Estos españoles que llevan casi cuatro décadas haciendo música cuentan con un repertorio de clásicos que les ha permitido mantenerse de gira en los últimos años.



“Nos hemos embarcado en una nueva producción porque queremos decirle a la gente lo que estamos pensando, que tenemos estas ideas en la cabeza, estas melodías, estas letras y queremos que lo sepan, que Los Hombres G somos mucho más que Devuélveme a mi chica. Que tenemos cosas novedosas para plasmar”.



Con el salero y el acento madrileño, David Summers, el vocalista de la agrupación, explica la principal motivación para que después de una década hayan decidido regresar al estudio de grabación a darle forma y fondo a Resurrección, su más reciente producción discográfica de canciones inéditas en nueve años.

“Pero no te creas que paramos en todo este tiempo –asegura–: Grabamos un directo, hicimos un recopilatorio de material sin editar, que teníamos escondido, hemos hecho un álbum en la playa con invitados y el de la gira Huevos revueltos con Enanitos Verdes. Hemos hecho muchas cosas”.



Como si no hubiera pasado el tiempo, Summers mantiene el rango vocal que lo hizo famoso en la década de 1980: una tesitura que le permitía interpretar baladas como Temblando o Si yo no te tengo a ti, y pasar a ritmos juguetones y más roqueros como los de Marta tiene un marcapasos, Venecia y Las chicas cocodrilo.



“¿Qué si me cuido la voz? La verdad, no hago nada... ni siquiera dejar de fumar, que es lo que debería hacer. Yo creo que canto mejor ahora (bromea). Intento cantar mejor, por lo menos (se ríe)”.



Summers conversó telefónicamente con EL TIEMPO, acerca de Resurrección, de los retos y los sonidos que lo componen.

¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo para producir un álbum inédito?

No habíamos tenido ocasión de hacerlo. Cumplimos 30 años en el 2015 y después de eso nos hemos mantenido de gira, durante dos años. Teníamos la inquietud de sacar un material nuevo, pero no habíamos tenido el tiempo. Estamos encantados y el público está recibiéndolo de maravilla. La gente está enloquecida desde el primer día que lo dimos a conocer y que salió a la venta en físico.



‘Resurrección’ tiene el sonido clásico de los Hombres G, pero incorpora reggae en algunos cortes.

Es un disco con una enorme riqueza musical, hemos querido dar un pasito adelante en armonías, acordes, melodías, hemos querido hacer algo especial, distinto, sorprendente para nuestro público también.

Y debo confesar que nos ha llevado bastante tiempo prepararlo, componerlo y finalizarlo. Pero queríamos hacer un trabajo que fuera determinante en nuestra carrera, casi que un disco excepcional, y creo que al escucharlo podemos decir que lo pudimos lograr.



¿Cómo fue la selección de temas para el álbum?

Son 11 las escogidas entre las 40 que había escrito; creo que seleccionamos las más bonitas. Siempre tienes que escribir mucho y trabajar bastante y sí, ha habido canciones que nos han llevado tiempo en sacarlas adelante, armonizarlas, hacerles los arreglos, hemos trabajado con orquestas, y ha sido una labor larga, compleja y dura, pero muy satisfactoria. Ha sido un trabajo enriquecedor.

Portada de'Resurrección', de los Hombres G. Foto: Altafonte

Podríamos decir que Hombres G son como matrimonio profesional exitoso…

(Risas) ¡Esto ha sido mejor que un matrimonio normal! Nuestra convivencia es muy buena, magnífica, diría. Nos queremos mucho, somos amigos de toda la vida desde que éramos niños, así que trabajar de esa manera es muy fácil porque vamos todos en la misma dirección: yo escribo las canciones, y ellos se identifican con ellas. Vamos trabajando de a una para que logremos los mejores arreglos; en el escenario nos divertimos muchísimo y disfrutamos de la música.



Si me preguntas por una fórmula: no la conozco. No sé cómo lo hacemos, para nosotros es muy fácil, no tenemos problemas, cada quien sabe lo que tiene que hacer, cada uno sabe cuál es su misión, digamos, en los roles del grupo y su responsabilidad.

Y bueno, somos adultos, cada quien tiene su vida, su familia, su rato para que nos juntemos para tocar y trabajar. Pero cada quien tiene sus espacios personales. Aquí lo que hay es la ilusión por el trabajo y las ganas permanentes de seguir.



En este momento de la industria musical, de sencillos a granel, es exótico presentar un álbum.

Los discos hoy en día se hacen por motivaciones especiales, momentos que marcan a los artistas. En el caso de Resurrección lo hicimos para contarle a la gente quienes somos nosotros en este momento, cuáles son nuestras inquietudes musicales actuales, para dónde vamos con nuestro sonido.

La verdad es que no tenemos la premura de años anteriores de hacer un álbum cada año y luego salir de gira. Ahora, nos la pasamos en tour permanentemente, sin hacer discos, gracias a que tenemos una colección de clásicos enorme que nos lo permite.

Sofía Gómez G.

CULTURA

@s0f1c1ta