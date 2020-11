El artista que es noticia por no haber sino nominado al Grammy

Mientras que la publicación de las nuevas nominaciones a los Grammy -a los que llamamos 'anglo' para diferenciarlos de los latinos-, planteó un duelo musical entre las canciones de Beyoncé y el álbum, considerado una joya musical, de Taylor Swift, un artista es noticia, precisamente por no haber clasificado ni a una nominación: The Weeknd.

Se trata del artista canadiense que no hace ni una semana, se llevó tres American Music Awards (mejor álbum soul/R&B, por After Hours; artista masculino favorito de soul / R&B y mejor canción de Soul/R&B, por Heartless), convirtiéndose en uno de los más galardonados de la noche.



Para más señas, fue el artista que subió a recibir sus galardones con la cara y cabeza envueltas en vendas, como si hubiera sufrido un grave accidente recientemente. Su maquillaje, con morados en la cara incluidos, era impresionante.



The Weeknd, cuyo verdadero nombre es Abel Makkonen Tesfaye- viene apareciendo así a manera de mensaje desde que lanzó en marzo su exitoso álbum After Hours.

Ya lo habían visto meses antes, en los MTV VMA, los premios que MTV da a los videos musicales, con esa estética aporreada. Y también había sido aplaudido allí por su trabajo musical reciente. Y es justamente ese trabajo musical el que ha estado rompiendo récords para el Rithym and Blues y subiendo en listas y favoritismo del público de la mano de canciones como Blinding Lights o In Your Eyes. Como ejemplo, el trabajo discográfico más reciente de este músico ya se consagró comoel álbum de R & B más reproducido de todos los tiempos.



Es por el mensaje de la canción Blinding Lights, en el que aparece conduciendo un automovil a excesiva velocidad, y en el que además le dan una golpiza, que el artista ha aparecido en los escasos eventos presenciales del año con ese aspecto. En alguna entrevista dijo que lo hacía para crear conciencia sobre la necesidad de no conducir cuando se ha bebido.

Y en estos días, de premios y de anuncios de grandes shows por venir, ya hay encuestas en medios que hacen apuestas. Una de estas pregunta si The Weeknd irá nuevamente lleno de vendas y morados a la presentación del Super Bowld 2021, en la que será artista principal el año entrante.



De seguro más de uno también apostaba a The Weeknd en el Grammy. Y tras el éxito obtenido en los meses recientes, la pregunta no era si clasficaría sino cuántas nominaciones tendría. Por lo mismo fue tan notoria su ausencia en el listado publicado a mediodía de este 24 de noviembre.

La incormidad por su ausencia no se hizo esperar. Los seguidores del artista que a lo largo de su carrera ha llegado al número 1 de la afamada lista Billboard Hot 100 en cinco ocasiones, se desahogaron en forma de trinos de Twitter.

"Ya sí, de los Grammy puedes esperar cualquier cosa, pero ¿Saltarse a The Weeknd este año", escribió @nacholira. Por su parte, @vinilo_negro, escribió: "Los Grammy confirman su realidad paralela: @Beyonce: 9 nominaciones, The Weeknd: 0", agregó que ni siqueira en la categorías de R&B.



No fue el único ignorado del listado, según los conocedores, aunque su ausencia fue la "gran decepción". "Tampoco aparece Bob Dylan a pesar de que este año había firmado uno de sus discos mejor recibidos por la crítica en décadas", señaló Efe en uno de sus reportes.



¿Por qué un artista queda o no queda nominado a un Grammy? El sistema de la premiación es muy simple: manda la mayoría de votos, tanto para nominaciones como para elegir ganadores. Miembros votantes, que por norma deben ser músicos, eligen a lo mejor en los campos de la música en los que son expertos. Aunque tanto el Grammy Anglo como el latino siempre han insistido que no califican popularidad o ventas, sino calidad puesta a juicio por conocedores de la música; esta vez, a juzgar por los indicadores y los mismos melómanos, los votantes en este caso, parecen haber tenido un imperdonable olvido.



REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET