1991: el año que revolucionó a la música

Solo un año como 1991 pudo dar tantas aristas a la música al ser el contexto de éxitos instantáneos como Losing my Religion, de REM ;baladas poderosas como Don´t Cry de Guns N’ Roses o poderosos himnos roqueros como Enter Sandman, de Metallica, a pesar de que fue la época en la el metal fue noqueado por el grunge y por Nirvana, que explotó con una canción demoledora Smells Like Teen Spirit. Aquí una selección de algunos de los discos que celebran tres décadas y que hicieron historia.

Nevermind

Kurt Cobain, cantante de Nirvana representó muy bien la angustia y la sensación de abandono que sentía la juventud en esa década, creando junto al bajista Kris Novoselic y el baterista Dave Grhol un potente álbum que mezclaba un poco de punk, tristeza y agresividad y que se convirtió en un referente de la música en ese momento.



Nevermind se lanzó el 24 de septiembre de 1991 y puso en el radar canciones como Come as you Are o Polly, reafirmando su título de icono cultural que, aún hoy sigue siendo adorado y revisitado por millones de melómanos y roqueros.



Out of Time

La banda REM siempre había gozado de un respeto como agrupación de rock independiente y era amada por las emisoras alternativa tanto en Athens (Georgia, su lugar de origen) como en Europa. Pero cuando se editó en mayo de 1991 su disco Out of Time todo cambio.

El sencillo Losing my Religion los llevó a las listas de éxitos y la canción sonó hasta el cansancio en la radio, marcando un antes y un después para esta agrupación liderada por el cantante Michael Stipe. Pero en el disco también se gestaron canciones como Low, Country Feedback y la canción que es capaz de subirle el ánimo al más triste: Shinny Happy People.



Achtung Baby



La banda irlandesa U2 dio una gran sorpresa cuando presentó este disco, ya que se trataba de una experiencia sonora mucho más arriesgada en la carrera de Bono y sus amigos.

Con un poderoso sonido de guitarras y un toque electrónico que embrujó a muchos de sus seguidores. Eso sí, sin dejar a un lado baladas tan poderosas como One o la enigmática Mysterious Ways, que reflejaban el contraste que había alcanzado U2 con esta producción.



Ten

Al igual que Nirvana, la banda de Seattle Pearl Jam también apareció para aportar con un profundo sonido roquero y unas letras que iban del dolor el desamor (Black) o la angustia de un adolescente incomprendido que toma una decisión radical (Jeremy).



El disco también habla de familia disfuncionales, de conflictos emocionales, pero a pesar de cierto tono sombrío de sus letras, es uno de los más exitosos de Pearl Jam, que sigue grabando y manteniendo la atención de millones de fanáticos que no han perdido la devoción con el paso de los años.



Black Album



El ‘disco Negro’ de Metallica se lanzó el 27 de agosto de 1991 y consiguió algo increíble para los reyes del Thrash Metal: abrirse un público más amplio y no tan cercano al metal más fuerte.

Duramente criticados por esa decisión, realmente con este disco la banda alcanzó un éxito comercial inusitado y llevando a listas de éxitos en los que antes su género no imaginaba. De ese disco salieron clásico como Enter Sandman, One y Sad but Ture, solo por nombrar algunas. Hoy, sigue siendo el trabajo discográfico que más ganancias le deja al grupo.



