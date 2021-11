Los dichos más conocidos de la región Andina colombiana

La región Andina de Colombia es extensa, rica en tierras productivas, en parques naturales, en ciudades pujantes y poblaciones hermosas.

Comprende total o parcialmente los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle, entre otros, y tiene más de 35 millones de habitantes.

Y entre sus riquezas también están los dichos. A continuación, los más conocidos.



¿A quién le amarga un dulce? Cuando a una persona le llega más de lo que tiene.



A la larga todo se sabe. Con el tiempo, las cosas se conocen.

(Tal vez quiera leer: 'Espíritus oscuros': el viaje fílmico a los terrores de la niñez)



A correr, piojo, que viene el peine. Cuando una persona comete alguna pilatuna y lo pillan.



A grandes males, grandes remedios. Si a uno le pasa algo malo, le llega otra cosa positiva.



A caballo regalado no se le mira el colmillo. Cuando a uno le dan algo, agradecerlo.



A lo hecho, pecho. Asumir la responsabilidad de lo que se hace.



A quien dios no le da hijos, el diablo le manda sobrinos. Quien no tiene hijos propios, la vida lo premia con los hijos de los demás.



Al que el caiga el guante, que se lo ponga. Cuando una crítica le llega a alguien, es mejor que la asuma.



Alábate pollo que mañana te guisan. Aprovechar los mejores momentos de la vida porque no se sabe qué pasará después.

(Le puede interesar: Jason Reitman y su ‘mala idea’ de continuar el legado de ‘Ghostbusters’)



Amor con amor se paga. Cuando se da lo que se recibe.



Más vale poco y bien ganado, que mucho pero enfangado. Contra la avaricia.