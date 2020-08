Los días difíciles de J Balvin con covid-19

J Balvin, el reguetonero paisa, habló de lo que ha pasado estos días con covid-19 y comentó que no han sido fáciles para él. Lo hizo durante la entrega de los Premios Juventud y en la cuenta los galardones.

De inmediato, sus redes se llenaron de mensajes de sus seguidores, alentándolo para que siga adelante.



El artista no cuenta cómo pudo haberse contagiado, pero sí dijo que está librando una batalla: “A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó, y me tocó bien duro”.



El intérprete de Rojo, canción con la que ganó el galardón en la categoría Video con el mensaje más poderoso de los premios Juventud, comentó que ha tenido momentos muy complejos.



De paso, invitó a todos sus seguidores a cuidarse, pues "esta enfermedad no es un "chiste”.



"Envío un mensaje a todos los que me siguen, a la juventud, a la gente en general, que se cuiden, que se protejan. A pesar de que hay tantos cuentos mediáticos, el virus como tal sí existe y es muy peligroso, así que cuídense mucho”, dijo J Balvin.