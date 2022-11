De amar o de odiar. Así se resume lo que el decididamente distinto tomo de esta semana plantea al sumarse a la colección MarvelRED. No en vano es el arco que muestra a Nightmare en su faceta chistosa, a Silver Surfer de vacaciones, descubriendo que sus colegas surfistas de la Tierra no son tan profundos como pensaba y a Hulk fallando monumentalmente en hacer honor a su fama en una clase... particular de actividad física.

Los protagonistas son un equipo de héroes que, en rigor, no existe, y que, liderado por Doctor Strange, lleva al extremo la fórmula de coequiperos que no quieren trabajar juntos.



Su primera aparición, en 1971, no está incluida en este libro, que opta por la fórmula de presentar con Indefendible una sola historia de cinco partes, publicada en 2005, aunque recuperando, eso sí, la alineación original.

La trama es, hay que decirlo, lo de menos, un caricaturizado Dormammu quiere apoderarse del cosmos y solo se interpone en su camino el equipo más disfuncional de la editorial. Eso le da juego a personajes como Umar, la hermana de Dormammu, y, muy, muy brevemente, a Clea y a variaciones demoníacas de héroes conocidos.



La única razón por la cual no es posible descartar este tomo desde el primer vistazo, con una portada en la que aparece un Namor con la expresión de fastidio del Reggie Van Dough de Richie Rich, un Hulk deformado y estupidizado y un Silver Surfer con cara de crash test dummy, es que en ella aparecen los nombres de Keith Giffen y J.M. DeMatteis.



Se trata con todas sus letras de una dupla legendaria, que se ha ganado, al menos, el beneficio de la duda.



El primero es un escritor/dibujante que a lo largo de décadas ha trabajado en prácticamente todo: de la Liga de la Justicia a los Cazafantasmas, y de Lobo a Scooby Doo. De hecho, estuvo a cargo de los Defensores en los 70. El segundo es el mismo escritor que nos dio Kraven’s Last Hunt, uno de los arcos esenciales de Spider-Man en la pasada colección Marvel.

Eso no hace más fácil lidiar con la naturaleza subversiva de este tomo, que no deja piedra sin voltear, y que parece decidido a mostrar que nada es sagrado y todo puede ser un chiste. Es una aproximación juvenil, claro, pero también efectiva.



La colección

Los héroes más poderosos de Marvel reúnen cada semana en Marvel RED, en obras de Stan Lee, Chris Claremont, Brian Michael Bendis y Ed Brubaker, entre otros, con artes de John Romita Jr., Bryan Hitch, George Pérez, Andy Kubert y las leyendas Jack Kirby y Steve Ditko, entre muchos. más.



Cada viernes sale a la venta un nuevo tomo, por de 42.900 pesos. En ella se pasa revista a personajes esenciales como Hulk, Iron Man y los X-Men, así como a propiedades muy interesantes y menos conocidas, como The Falcon, Ms. Marvel y los Tres Guerreros.



