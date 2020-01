Estos son los colombianos nominados al Grammy 2020

AFP

Juanes no está nominado a los Grammy, pero tocará en el homenaje que se le hará al legendario Prince. "Let's Go Crazy: The Grammy Salute to Prince" es el título de esta gala que se celebrará el 28 de enero en el Centro de Convenciones de Los Ángeles (EE.UU.), solo dos días después de que en el Staples Center de la ciudad californiana se presenten los premios.