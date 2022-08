“Los Caligaris y el público colombiano viven en un estado de enamoramiento. Por más que eso suene a cliché, en verdad se dio de manera genuina”, reflexiona el trompetista Agustín Cuadrado, al referirse al gran vinculo de la agrupación argentina que mezcla sonidos del ska, el cuarteto (ritmo de música popular de su ciudad, Córdoba) y el rock.

Su comentario adquiere ahora una notable relevancia. El grupo tiene programados varios conciertos en el país, y hacen parte de la celebración de los 25 años de una carrera que comenzó un 24 de agosto de 1997. “Nosotros empezamos siendo una banda de garaje, de amigos y con influencias de 'Los Fabulosos Cadillacs,' 'Los Auténticos Decadentes' o algunas bandas españolas".



"En ese momento queríamos emular el sonido de todos ellos, pero siento que al poco tiempo nos dimos cuenta de que podíamos evolucionar y crear un sonido más propio”, sostiene Cuadrado.



Hasta ahora han grabado 14 álbumes, y recuerdan con especial cariño cómo hicieron temblar a Bogotá en su presentación del 2017 en Rock al Parque, un movimiento telúrico con grandes réplicas sonoras.



“Cuando uno tiene amor por lo que hace la gente lo siente, esa ha sido la clave en esta ida y vuelta en el que hemos sido siempre los mismos, defendiendo este proyecto, y tenemos a personas que nos apoyan con su aplauso, con un sonrisa y hasta un like, hablando desde este mundo moderno”, agrega.

Los Caligaris se presentarán el 18 de octubre en Cali en el Teatro Jorge Isaacs; en el Teatro Universidad de Medellín el 19 de octubre, y el 20 y el 21 del mismo mes en el Royal Center de Bogotá, para hacer un recorrido de sus éxitos y compartir nuevas composiciones en el marco de su show Veinticirco que, como dice Agustín Cuadrado, tiene un sofisticado desarrollo visual y una gran apuesta por lo estético.



“Hoy en día armar un show te lleva casi un año de preparación, y en eso también estamos llegando con mucha fuerza”, adelanta.

Al igual que sus canciones 'Quiero cumbia', 'Con vos' y 'Un chico en el cuerpo de un mayor', que dan cuenta de esa evolución sonora que ya es imparable. “Somos muy inquietos. Seguimos explorando y hay que dejar que cuaje todo, pero va bien”, reflexiona emocionado antes de contestar nuestro ‘Cuestionario sonoro’.



¿A qué lugar va a inspirarse?

Al patio de mi casa, con un buen mate en la mano.

¿Qué canción le gustaría tocar y no ha podido?

Hay una canción que se llama La Virgen de la Macarena que tiene un solo de trompeta increíble y no he podido tocarlo nunca, porque es difícil... Lo haré algún día.

¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

El piano.

¿Canta en la ducha?

En realidad, poco. La ducha me sirve más para pensar, para interiorizar.

¿A qué músico imitaba cuando era niño?

Hay un artista acá (en Argentina) que se llamaba Johnny Tolengo y me encantaba. Tenía unos anteojos inmensos y era un comediante que usaba trajes de pieles y hacía canciones muy festivas, era como algo glam, pero bizarro.

¿Qué canción lo hace llorar?

Una que cantaba en el coro de niños, y me acuerdo de mi mamá–que hoy no está conmigo– y decía algo como: Canta para que sonría mamá, cada vez que la escucho me hace llorar.

¿Con quién le habría gustado compartir escenario?

A mí hubiera gustado compartir escenario con Mercedes Sosa.

¿Cuál es el mejor concierto en el que ha estado como público?

Hace poco, uno al que fui con mis hijos a ver a unos artistas españoles que se llaman Los Pica Pica, y ellos me hicieron pensar en la conexión de los niños con sus papás al escuchar música y eso me emocionó mucho.

¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?

Hay una canción acá de Córdoba que se llama La carta, del cuarteto La Barra; esa me transporta a esa etapa de la vida.

¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?

Fue en la villa Carlos Paz en septiembre de 2002, un concierto para más de dos mil personas, en el que pensé: ‘Guau, esto es serio’.

¿Recuerda el primer disco que compró?

Fue el Big Yuyo, de Los Pericos (1992). Lo compré al frente de la casa de mi abuela, donde había una tienda de electrodomésticos en la que vendían algunos discos.

¿Cuál es su juguete favorito para oír música?

Me traje el tocadiscos de mi abuela, y la verdad es que el sonido es mucho más profundo. Adoro escuchar música en ese tocadiscos.

¿Tres canciones para prender una fiesta?

Las tres, de Los Caligaris: Kilómetros, Nadie es perfecto y Que corran.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

