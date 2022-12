La banda de rock argentina Los Caligaris está siendo noticia tras las declaraciones desafortunadas de uno de sus miembros, Federico Zapata, quien tocaba el trombón para el grupo.



El hombre se involucró en una conversación con el comentarista deportivo Paco Villa después de que este se refiriera al portero del seleccionado albiceleste, Damián Emiliano ‘Dibu’ Martínez, como “el más fanfarrón y el competidor más despreciable’.

El famoso Dibu es un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe.



Es campeón del mundo, y qué bueno por él y por los argentinos, pero se le recordará por esa grotesca imagen. — Paco Villa (@Paco_Villa_) December 19, 2022

La respuesta de Zapata fue atacarlo no solamente a él, sino al pueblo mexicano en general: “Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota. Dejen de llorar, prueben con el futbol americano o el béisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros, marica”, decía el tweet que luego eliminó.

Sin embargo, el internet tiene memoria y no faltó la persona que guardó sus escritos. Fue tanta la presión ejercida por sus seguidores que tuvo que disculparse.



“Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte, no era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir”, esto, después de que el público le pidiera a la agrupación que no volviera a presentarse en tierras mexicanas.



Lo sucedido llevó al resto de los integrantes a tomar una drástica decisión y en horas de la noche del 20 de diciembre publicaron un comunicado anunciando la desvinculación de Zapata de las actividades de Los Caligaris.

“Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacia México y su gente”, dice el texto.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS