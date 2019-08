La foto más famosa de The Beatles está cumpliendo 50 años

Todos los días miles de turistas capotean el tráfico de las calles a unos pasos del famoso estudio de grabación de Abbey Road en Londres.

No están en un trancón o tratando de llegar al famoso lugar donde el grupo The Beatles grabó el álbum que lleva el nombre de ese templo musical, sino tratando de imitar la famosa fotografía del disco en la que los cuatro de Liverpool caminan en la cebra en la esquina de Abbey Road y Grove End Road. Una imagen que, en apariencia es muy sencilla, pero que se convirtió en un símbolo de la cultura popular.



Hoy la gente corre, se toma fotos que quedan movidas y hasta se arriesga a ser arrolladaS por un automóvil. Los habitantes de la zona ya están acostumbrada, pero no deja de ser un episodio frecuente que trastoca la tranquilidad del barrio St. John's Wood y que parecería amplificarse por estas fechas aún más, por la celebración del medio siglo de la instantánea.



(Le puede interesar: Abbey Road, a 50 años de ‘Abbey Road’, de los Beatles)



Son solo unos segundos en que las cámaras y los teléfonos celulares congelan el momento; el fotógrafo de la imagen original tuvo un poco más.



Iain Macmillan tardó un poco más de diez minutos en convertir esa imagen en un icono. Contó con la ayuda de la policía para frenar el tráfico y el 8 de agosto de 1969 disparó seis veces su cámara Hasselblad para lograr una imagen sencilla, pero perfecta para el que sería el último álbum que grabaron los Beatles.



Muchos interpretaron la foto como el reflejo de un cambio, de una nueva etapa que-luego desembocaría en la ruptura del grupo-otros le dieron una connotación más esotérica y conspirativa al revelar que se trataba de la confirmación de que Paul McCartney (bajista y cantante) había muerto y fue reemplazado.

La composición de la foto-reflexionaron los fanáticos del misterio- era en realidad una despedida con matices religiosos para McCartney, quien aparece descalzo, junto a su compañero John Lennon vestido de blanco, Ringo Starr con ropa negra y George Harrison, al que le imponen la idea del enterrador, al ser el último de la fila.



Es insólito que la idea de la foto se gestó a partir de un boceto del propio bajista del grupo, quien escogió además en la que aparece descalzo, posiblemente cansado de ensayar durante horas la canción 'Here Comes the Sun', que era la que estaban grabando antes de salir una calurosa mañana a crear una de las portadas más famosas de toda su carrera.



CULTURA

@CulturaET