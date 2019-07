El regreso de los Babasónicos a Rock al Parque

“Siempre es un placer enorme estar en Bogotá porque es de las primeras ciudades que visitamos en nuestra carrera (…) Antes de Paraguay u otros países latinoamericanos que, por supuesto, también han sido importantes en nuestro desarrollo como banda”, cuenta Adrián ‘Dárgelos’ Rodríguez, vocalista de la banda argentina Babasónicos en una charla con EL TIEMPO.



Ellos harán parte del Festival Rock al Parque, que tocan este lunes festivo primero de julio, a las 8:55 p. m., en el escenario Bio, como parte de la celebración de los 25 años de esta fiesta musical en el parque Simón Bolívar, de Bogotá.



Babasónicos, que también lleva un poco más de un cuarto de siglo haciendo música, estarán por tercera vez en el que es considerado el festival de rock gratuito más importante de Latinoamérica, sin embargo y a pesar de esa experiencia, este regreso los sigue sorprendiendo.

“Es un espectáculo más popular que excede al público de la banda. Es nuestra tercera edición y estamos contentos (…) La primera vez que fuimos a Colombia ni siquiera existía ese evento, entonces es interesante ver cómo se abren espacios destinados para compartir la cultura y cómo evolucionan también”, dice el vocalista.



Con doce álbumes de estudio, la agrupación conformada tamnién por Diego ‘Uma’ Rodríguez, Diego ‘Uma-T’ Tuñón, Diego ‘Panza’ Castellano y Mariano ‘Roger’ Domínguez, ha logrado mantenerse, incluso con los rápidos movimientos de la industria, pasando por todos y cada uno de los baches que han involucrado la mezcla de tecnología, nuevos terrenos de distribución y la misma música.



“Entiendo que la tecnología aporta más oportunidades, pero también entiendo que en un mundo capitalista la tecnología pasa por las manos de quienes producen el consumo. En esa medida, no es culpa de la tecnología, es de los humanos. En la música, esa herramienta sirvió para encontrar nuevos ritmos y estilos. Democratizó, porque nos puso en igualdad de condiciones a todos”, opina Dárgelos Rodríguez.

Sin embargo, no ha sido un proceso fácil y, a pesar de que la banda argentina se mantiene con mente abierta con respecto a todas las posibilidades y formas de trabajo, mantienen un espíritu rebelde.



“Se supone que la integridad también tiene que ver con el hecho de perseguir los caprichos y los sueños propios (…) Babasónicos se ha mantenido cambiante, pero no hacia dónde va la música si no opuesto a la tendencia, marcando propias ideas y descubriendo algunas que están desuso de estos tiempos”.



Este concepto fue el que precisamente utilizaron para crear su nuevo álbum Discutible que, aunque se lanzó en octubre del 2018, sus seguidores en Colombia tendrán la primera oportunidad de escucharlo en vivo el próximo lunes 1 de julio en el escenario Bio del Rock al Parque.



“Este disco fue de exploración total (…) nos costó mucho trabajo subvertir el modo de Babasónicos. Pero finalmente el esfuerzo queda plasmado allí. Es un grito que pelea contra la música comercial que avanza contra los usos que se le da a la música en la actualidad”.

Rodríguez reconoce que lo que importa es tocar “La simulación no aporta. No es lo mismo estar en un simulador de un avión a volar en un avión real. No es lo mismo hacer la coreografía de tocar una guitarra a realmente tocar el instrumento (…) No todas las canciones pop tratan de lo mismo, algunas dicen lo que deben decir y otras tratan de temas discutibles”, recalca.



Por la misma línea y, ante las críticas que ha recibido el festival por la decisión de ampliar el horizonte musical incluyendo géneros que muchos no consideran rock, el cantante se muestra optimista.



“Lo que pienso es que el rock es más que un estilo. Las personas jóvenes son más susceptibles a equivocarse y eso enriquece al festival, es un show más abierto con un repertorio más general. Solo espero estar allí para ver lo que realmente pasa” concluye.

YARITZA ACERO

Especial para EL TIEMPO

@CulturaET