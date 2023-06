La banda argentina Los Auténticos Decadentes no ha hecho honor a su nombre. No ha caído bajo en el mundo de la música y son unos verdaderos batalladores en los escenarios y en los estudios de grabación. Su genética artística parece evolucionar de manera constante en 37 años de carrera.

Ahora tienen ADN, tres discos en los que la banda recorre sus influencias ofreciendo versiones de clásicos de la música popular de los últimos 50 años. Esta trilogía incluye colaboraciones con Miranda!, Attaque 77, Andrés Calamaro, León Gieco, Beto Cuevas, Diego Verdaguer y Tokyo Ska Paradise, entre otros.

Tras un par de conciertos en abril en Bogotá y Medellín, Los Auténticos Decadentes están trabajando fuerte para los recitales que tienen programados en Perú, Argentina, Chile y Estados Unidos. Mientras afinan detalles de esos shows, el productor, percusionista y cantante Martín ‘Mosca’ Lorenzo y su compañero en la percusión Gastón ‘Francés’ Bernardou, contestaron nuestro ‘Cuestionario sonoro’.



Gastón Bernardou, percusionista y fundador de los auténticos decadentes en vivo. Foto: Laura Bohórquez / Escuela de Periodismo

¿Un sitio que los inspire?

Francés: Tengo un jardín y lo veo con orgullo porque me da tranquilidad y paz, ya si hace calor me tiro a la piscina.

Moska: Me inspira el mar.

¿Cantan en la ducha?

Francés: En la banda soy el único que no tiene micrófono, pero en la ducha me animo, hago tipo ópera, un falso lírico.

Moska: Un veinte por ciento de las veces que me baño canto en la ducha.

¿A qué artista imitaban cuando eran niños?

Francés: A los de Village People, al obrero de la construcción, hacía los pasos, en esa época de niño eran lo máximo.

Moska: A Queen y cuando tenía una raqueta en la mano a Kiss, pero soy imitador de Mercedes Sosa, Sandro o Lito Nevia.

¿Con quién les habría gustado compartir tarima?

Francés: Con la banda argentina Sumo, podríamos haber estado en algún Festipunk.

Moska: Con Bob Marley y The Wailers.



¿Cuál fue su primer concierto profesional?

Francés: ¿Profesional? Creo que no lo hicimos todavía (bromea). Antes de los diez años de carrera no fuimos nada profesionales (risas), en 1988 fue quizás la primera vez que cobramos.

Natalia Lafourcade y Jorge Serrano interpretan ‘Golpes en el corazón’, de Los Tigres del Norte. Foto: FOTO: CORTESÍA

¿Tienen algún ritual antes de salir al escenario?

Moska: Yo fumo, no hay una especie de ritual. Ni siquiera calentamos las voces para salir.

Francés: Somos muy atorrantes, nos ves y no parece que fuéramos a tocar ante 50.000 personas, siempre hemos sido una banda relajada y muy decadente.



¿Cuáles son sus tres canciones para prender una fiesta?

Francés: La guitarra, El murguero y Corazón, que es un tema romanticón. YMCA, de Village People; I Love Rock and Roll, de Joan Jett & the Blackhearts, y I Gotta Feeling, de Black Eyed Peas.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

