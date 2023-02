El 28 de abril, en el Movistar Arena de Bogotá, y el 29 en la capital antioqueña, en el Teatro de la Universidad de Medellín, estarán Los Auténticos Decantes.

La banda argentina tiene canciones icónicas como ‘Loco’, ‘La guitarra’, ‘Un osito de peluche de Taiwán’, ‘Amor’, ‘No me importa el dinero’ y ‘Corazón’ y el año pasado visitaron Colombia para participar en el Festival Cordillera, con sus mezclas de ska, rock y cumbia.

A través de los bancos del grupo Aval (Popular, AV Villas, Occidente y Bogotá) y por Dale! se pueden comprar las boletas en la preventa que empieza el 6 de febrero a las 9 a. m. y para el público en general a partir del 8 de febrero a la misma hora, a través de TuBoleta para Bogotá y EntradasAmarillas.com para Medellín.

El grupo nació en 1986 y es uno de los más importantes de Argentina y América Latina.