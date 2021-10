Los Auténticos Decadentes celebran 35 años por lo alto

Cuando Martín (Mosca) Lorenzo se unió a la entrevista por medio de Zoom y prendió la cámara mostró orgulloso su sombrero: “Es un fez”, dice. A lo que Jorge (Perro Viejo) Serrano le respondió con el alargue de ciertas sílabas característico de los argentinos y con un toque de burla: “Mirale el baldeciiitooo, la pelela (nombre que se le da en Argentina a los orinales de niños)”. A lo que Mosca dijo: “Me lo puse para estar elegante para esta entrevista”.

Y es que así son, ellos son Auténticos y son Decadentes, y faltaría decir que son amigos de toda la vida, bromean todo el tiempo y, por lo menos desde hace 35 años, si no más, son una familia y son una de las bandas de ¿ska?, ¿de rock en español? de… mejor, son una de las bandas de mayor influencia en América Latina y probablemente una de las más viejas y duraderas de toda esta región. Llevan 35 años de tocar sin parar, con breves intervalos, el más largo fue la pandemia: “La pandemia pudo con Los Decadentes”, dice Mosca.



Sin embargo, regresaron con fuerza. Ya tocaron en vivo y fue como si nunca se hubieran alejado. “Sentí que hubiera tocado con los chicos la semana pasada”, señaló Perro Viejo, vocalista de la banda, y brindó con la cámara mientras Mosca se toma un buen mate. Hoy, con 35 años, cumplidos el 13 de septiembre, el grupo argentino pone su oficio, talento y corazón al servicio de las canciones, autores e intérpretes que a lo largo del tiempo esculpieron su genética en A D N.



¿Qué es A D N?



Martín Lorenzo (M. L.): A D N es este disco triple que habíamos empezado entre octubre y noviembre del 2019, Golpes en el corazón iba a salir en marzo del 2020, y salió a finales de septiembre del 2021. Habíamos grabado nueve canciones en México y en la pandemia hicimos 15 canciones más... Todas con invitados. Ya tenemos terminados los dos primeros capítulos, A y D.



La pandemia ha llevado a volver a los orígenes, ¿por eso A D N?



Jorge Serrano (J. S.): En realidad fue antes de la pandemia. Lo de A D N fue una conclusión que se le ocurrió a Martín, pero fue una vez ya grabada las canciones. Todo esto que estamos grabando tiene que ver con nuestro ADN musical, con nuestras influencias, nuestra historia, las canciones que nos gustan y que nos formaron.

Bueno, 35 años: los Rolling Stones y ustedes (risas)...



J. S.: (risas) No, no, los Rolling son más viejos. Un poquito más, ojalá lleguemos allá. Lo raro de los Rolling Stones es que se murió primero el más sanito...

M. L: Nunca quise decir nada sobre eso...



J. S.: No es muy ejemplar. No es para sacar conclusiones (dice entre bromas).



Ellos se hacen transfusiones...



J. S.: El otro se confió y dijo: ‘tengo una vida sana, no necesito transfusiones de sangre’... (risas). Es una humorada. Definitivamente lo mejor que puedes hacer con tu cuerpo es cuidarlo. Sé feliz, úsalo, pero cuídalo porque es lo único que tenés...

M. L.: Los otros Stones que se pongan las pilas porque coincide que es el mayor de todos...

J. S.: Keith Richards, ponete las pilas...

M. L.: Qué hijo de p... Ponete las pilas... Decile, decile que se ponga las pilas.

J. S.: Es un consejo paternal, que cambie por el mate o el tinto…(risas)



Le voy a mandar el mensaje (risas). Hablando en serio, ¿cómo han hecho para perdurar tanto tiempo 12 integrantes durante 35 años?



J. S.: Yo creo que hay varias cosas. La principal es que nos juntamos como amigos, no como profesionales de la música o el que toca mejor, sino como amigos con una idea de divertirnos, de transmitir algo, y precisamente por ser todos muy fallidos, por ser muy perdedores y no tener mucho talento individualmente, logramos un carisma que nos hizo sentir que lo que estamos generando es más de lo que generamos nosotros como individualidades. Afortunadamente fuimos inteligentes para cuidar eso. Fue una semilla, de suerte, de casualidad, de amigos que se juntaron. El grupo es una cooperativa donde la plata, cuando tocamos, se reparte entre todos, la oficina está a cargo de Benito, que es mi primo y es el guitarrista. Somos un grupo muy familiar, nuestras familias se quieren, seguimos siendo amigos y tomamos decisiones democráticamente.



¿Y las peleas?



M. L.: Es hermoso escuchar a Serrano. Desde que soy pibe me di cuenta de la generosidad de la banda. Desde que la conocí en el 88, me di cuenta de que era una banda generosa. Y siempre entendimos la banda por delante de cada uno de nosotros. Sabemos que si hay algo mejor para la banda, vamos por eso. Tampoco nos juntamos pensando en un negocio...



J. S.: Disfrutamos cada paso...



M. L.: Éramos unos amigos y se armó la banda para hinchar pelota y ahora seguimos haciendo lo mismo. Hay valores que no se perdieron. Obviamente tuvimos problemas y los hablamos o no los hablamos...



J. S.: (Risa) y seguimos, no las hablamos y la llevamos...



M. L.: Las relaciones de pareja no duran 35 años. Si lo pienso, de los 35 años que toqué debí haber estado un 60 por ciento con Los Decadentes y un 40 por ciento con mi familia. Gracias a la pandemia, ahora balanceé un poco. Mi familia padeció mucho que yo estuviera en mi casa.

J. S.: Ya te querían sacar a patadas... A mí también (risas).



M. L.: Que dejó la luz prendida, que dejé las zapatillas tiradas... Estaban acostumbrados a que me iba de gira y mi mujer se iba a dormir...



J. S.: Y ahora volvió papá con su gorrito... (risas). Una cosa que fue clave de nuestro desarrollo, hay un dicho que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno... lo de nosotros siempre fue bueno y nunca fue perfecto.



M. L.: Totalmente, y de grandes aprendimos a dejar que las cosas fluyan. Cuando empezamos con el disco no teníamos un nombre, tampoco teníamos un video, tampoco sabíamos que Natalia Lafourcade iba a estar tocando en la sala de ensayo al lado de la nuestra en México y que iba a aceptar tocar con nosotros... somos un desastre con suerte, artísticamente la banda, para mí... yo soy participante de la mejor banda del mundo.

Los Auténticos Decadentes han formado un sonido único fusionando varios géneros musicales. Foto: FOTO: Martín Bonetto

Han pasado 35 años y si pudieran viajar al pasado, ¿qué se dirían a ustedes mismos cuando apenas empezaban?



J. S.: Yo diría: ‘no sabés la que te espera’ (risas)...



M. L.: Yo le diría: ‘un poquito menos en la cabeza’. Un poquito menos de todo, de show, de locura... pero la verdad es que la pasamos genial y la seguimos pasando bien, nos seguimos riendo como cuando éramos jóvenes. No hablamos del humor, pero la banda tiene humor externamente en sus canciones y también internamente y grupalmente.



“La entrevista se ve interrumpida, Martín ve a su hijo pasar al frente”.



M. L.: ¿Qué haces manga de atorrantes (expresión argentina que se podría traducir como ‘mano de vagos’)? ¿A dónde van? Vení y saludás al Jorge...



“En la cámara aparecen dos jóvenes que muy juiciosos saludan”.



J. S.: Eso era lo que me decían a mí: ¿qué hacés manga de atorrantes? ¿Cómo andan queridos?



M. L.: Franco y Luciano. Están haciendo la cola para entrar al estudio. Es el hijo de Eduardo, el percusionista de la banda, y mi hijo, que tienen una banda que se llama Lolo y los Lisérgicos.

¿Sus hijos siguen el camino de la música?



M. L.: Es un problema pero a la vez... Es lo mismo que le pasó a mi viejo conmigo. Él era músico, vienen tres generaciones de músicos y el pibe qué, ¿te va a salir abogado?, ¿médico? Ni en pedo... Es una alegría porque le gusta grabar. Muchos de nuestros hijos son músicos. Algunos ejercen y otros no, pero todos tienen oreja. Y son muchos, son como 30, todos son hermosos, divinos, mucho mejores que nosotros. Nosotros éramos mucho más quilomberos, no nos gana nadie (risas)...

Martín hablaba de la suerte, del azar. ¿Qué tanto ha jugado el azar en ustedes?



J. S.: La suerte son las oportunidades, nosotros supimos aprovechar nuestra suerte. La suerte pienso que fue que nos encontramos entre nosotros. Encontramos un grupo de amigos que encontró algo y lo supo cuidar.



M. L.: Yo te cuento brevemente lo que pasó con el primer disco. Ni las radios ni los productores ni la gente de la discográfica entendía del todo nuestra música, no entendían que en el momento en el que la gente tenía el pelo parado y escuchaba The Cure, nosotros tocábamos con una camisa floreada de mi vieja, cumbia en el festival Punk... Entonces no fue fácil hacer el primer disco, que justamente tiene uno de los mejores títulos que yo he escuchado en mi vida, fuera de que yo sea de Los Decadentes, se llama El milagro argentino. En ese momento, nadie, ninguna compañía quería trabajar con nosotros porque no sabía en qué género meternos y no se querían volver locos.



¿Y entonces?



M. L.: El disco sale de forma independiente y lo pagaron algunos de los padres de Los Decadentes que más o menos tenían un banquito, porque ninguno de los padres de Los Decadentes era rico, a algunos les iba bien a costa de mucho trabajo, y a otros les iba mal. En mi casa no sobraba nada. Gracias a la buena onda de alguno de los padres, tuvimos ese disco. Luego ese disco lo tuvo una compañía chiquita que era de punk, que había sacado dos discos: Invasión 88 e Invasión 89, y ahí sacan nuestro disco, pero justo se acabaron los vinilos por el estallido social que vivía el país. Entonces tuvimos suerte y mala suerte al tiempo, pero al final digo: ‘que haya salido ese disco es un milagro’, y luego todo se fue encaminando. Nos acompañó la suerte porque nos juntamos 12 humanos. Nuestra obra ya es más grande que nosotros, las canciones son de la gente, los discos también, pero bueno, creo que nos acompañó la suerte. Y otra cosa es que el éxito te hace las cosas más fáciles.



J. S.: Sí, el cariño de la gente, siempre estamos acompañados. Cada paso que dimos nos dio bien. Nunca sufrimos.



¿Cuál es su relación con Colombia?



M. L.: Somos fanáticos del vallenato desde que la banda inició. Somos una de las pocas bandas de Argentina que en su giras escuchaba vallenato. Particularmente, mi viejo era fanático del vallenato, de Escalona, de Alfredo Gutiérrez, de Alejo Durán... de toda esa gente fantástica. Luego Diomedes Díaz. Éramos fanáticos. Y cuando empezamos a tocar, la primera vez que fuimos fue en el 96, estaba todo bastante convulsionado. Pero yo en Argentina, en Buenos Aires, a dos cuadras del obelisco, en la disquería, compraba los 14 Cañonazos Bailables, eran los temas más populares de Colombia. Conocimos a unos chicos amigos, fuimos a la segunda edición de Rock al Parque, o la primera, y conocimos a los chicos de Los Elefantes, y nos llevaron al centro para comprar discos y peines de guiro, y muchos discos. Tenemos un amor por la música, por la cultura, por la comida, pero además es que cuando conocimos Bogotá nos rompió la cabeza. Hay mucho cariño.



Tienen una relación estrecha y a veces tóxica con el fútbol...



M. L.: Cuando tu canción llega a la cancha es porque es muy conocida. Nuestra música llegó primero a la cancha a Colombia que por la radio. Tanto en Chile como en Colombia y en México, la banda se hizo popular cuando la gente se dio cuenta de que todos esos temas que cantaban en las canchas eran de Los Decadentes.



En el 2015, barristas de Santa Fe y Millonarios se enfrentaron en su concierto en el Royal Center...



M. L.: Yo soy futbolero. Pero lo que no amo es la violencia (Jorge hace un corazón con los dedos). No puede ser que nosotros vayamos a tocar y que haya dos hinchadas que se peleen. Lo nuestro no es la cancha, estamos haciendo arte. No es un partido donde luchan para ganar, y además es un juego, a veces la pelota entra, a veces no, no tenemos que agarrarnos a trompadas. Y menos en un recital de Los Auténticos, la próxima paramos y no tocamos más. La violencia con nosotros no va. Nosotros tenemos gente de Santa Fe y Millonarios que nos viene a ver, y todo bien. Tenemos buena onda. No tenemos problemas si es negro, blanco, mestizo, gordo, o le gusta Pinochet, nosotros hacemos música, hacemos arte... Mucha gente que quiere hacer el show no hace el show porque creen que va a haber quilombo, entonces, esos que quieren ver a Los Decadentes, pero arman quilombo se quedan sin ver a Los Decadentes. Entonces es una pelotudez.



J. S.: Nosotros somos como un equipo de fútbol, pero solo estamos nosotros, así que nos tienen que apoyar a nosotros.



